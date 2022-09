﻿Hansa Rostock stoppt Negativserie mit 3:1-Sieg gegen 1. FC Magdeburg

Aufatmen beim Fußball-Zweitligisten: Der FC Hansa Rostock landet nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Erfolg. Beim 3:1 gegen den 1. FC Magdeburg brilliert Kai Pröger vor der Pause mit einem Doppelpack. In der zweiten Hälfte pariert Markus Kolke noch einen Foulelfmeter.

Rostock. Der FC Hansa Rostock ist zurück in der Erfolgsspur. Der Fußball-Zweitligist bezwang am Sonnabend den 1. FC Magdeburg (jetzt 17. Platz/7 Punkte) mit 3:1 (2:0). Damit beendeten die Rostocker (9./12) den Negativtrend von drei Niederlagen in Serie und verhinderten, dass sie tiefer in den Abstiegskampf hineingeraten.

Gegen die Magdeburger nahm Hansa-Trainer Jens Härtel vier Veränderungen in der Anfangsformation vor. Der wiedergenese Ryan Malone, Damian Roßbach, Lukas Scherff und Lukas Hinterseer rückten neu rein. Dafür rotierten Rick van Drongelen, Anderson Lucoqui, Frederic Ananou und Sebastien Thill (alle Bank) raus.

Scherff rettet in letzter Sekunde

Vor 26.500 Zuschauern im ausverkauften Ostseestadion begannen die Rostocker verhalten. Sie überließen zunächst den Gästen den Ball. Mit einem Abschluss ans Außennetz durch Luca Schuler (15.) sorgten die Magdeburger für den ersten Höhepunkt der Partie. Wenig später hätte es fast im Hansa-Kasten geklingelt. Wieder war Schuler (17.) in Aktion. Seine Chance parierte FCH-Keeper Markus Kolke. Anschließend wäre das Spielgerät beinahe im Tor eingeschlagen, doch Lukas Scherff beförderte die Kugel kurz vor Torlinie an die Latte.

Erst nach der Anfangsphase wurden die Rostocker aktiver. Nach einer Hinterseer-Gelegenheit (22.) schlugen die Hausherren nach einer halben Stunde zu. Svante Ingelsson bediente Kai Pröger mustergültig. Der Offensivmann versenkte den Ball platziert im langen Eck. Kurz vor der Pause legte der Pröger mit einem Schuss nach einer Ecke das 2:0 für Hansa nach.

Ingelsson legt für Fröde auf

Zu Beginn der zweiten Hälfte übernahmen die Gäste wieder das Zepter, ohne dabei wirklich zwingend zu werden. Den nächsten Treffer machten dafür die Gastgeber. Mit seinem zweiten Assist an diesem Tag legte Ingelsson für Lukas Fröde (64.) vor. Der Defensivspieler drückte den Ball am langen Pfosten hinter die Linie. Der Treffer von Fröde wurde noch kurz vom Videoschiedsrichter wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung überprüft, aber dann gegeben.

In der Schlussphase verursachte Rostocks Ryan Malone noch einen Elfmeter gegen den eingewechselten Tatsuya Ito (83.). Den Foulelfmeter von Baris Atik parierte Kolke. Beim Nachschuss bügelte Malone seinen Fehler wieder aus und grätschte dem Strafstoßschützen den Ball im letzten Moment weg. Anschließend verkürzte Atik noch auf 1:3. Das war aber nur noch Ergebniskosmetik.

Weiter geht’s für den FC Hansa in zwei Wochen. Zunächst steht die Länderspielpause am kommenden Wochenende an. Am 1. Oktober folgt dann das Auswärtsspiel bei Holstein Kiel.

FC Hansa: Kolke – Neidhart (85. Ananou), Malone, Roßbach, Scherff – Fröde, Dressel – Pröger (85. Fröling), Hinterseer (89. Breier), Ingelsson (66. Lucoqui) – Verhoek (66. Lee).

Tore: 1:0, 2:0 Pröger (30., 42.), 3:0 Fröde (64.), 3:1 Atik (90. +3).

Besonderes Vorkommnis: Kolke hält Elfmeter gegen Atik (84./FCM).