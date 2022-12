Im Training verletzt: So lange fällt Hansa Rostocks Torjäger John Verhoek mindestens aus

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte wird der Rostocker FC als Tabellenerster der NOFV-Oberliga Nord in die Winterpause gehen. Am Sonnabend gab es ein 0:0 gegen den FSV Union Fürstenwalde. Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub war das Spiel für Tom Weiß, der kein Happy-End im Sommer beim Gegner erlebte.