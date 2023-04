﻿Flaute und Frust: John Verhoek ist das Sinnbild für die Krise bei Hansa Rostock

Ohne seine Tore wäre Hansa Rostock gleich in der Aufstiegssaison wieder abgestiegen. Mit 17 Treffern gehörte John Verhoek in der Spielzeit 2021/22 zu den gefährlichsten Knipsern der 2. Liga. Auch weil er nicht mehr trifft, steht der Koggenklub am Abgrund zur 3. Liga. Jetzt ist er auch noch gesperrt – nicht zum ersten Mal.

Rostock. John Verhoek liegt nahe dem Elfmeterpunkt quer in der Luft und trifft den Ball perfekt mit dem rechten Fuß. St. Paulis Verteidiger Manolis Saliakas und David Nehmet sind nur überraschte Zuschauer, Torwart Dennis Smarsch kann nichts mehr retten – Tor für Hansa, das restlos ausverkaufte Ostseestadion bebt.

Verhoeks Fallrückzieher ist so spektakulär, dass der Niederländer auch beim Jubel ins oberste Regal greift und Ronaldos legendären Sprung mit 180-Grad-Drehung imitiert. Das 2:0 im Heimspiel gegen die Hamburger im August war Verhoeks bis heute letzter Anlass, über ein eigenes Tor zu jubeln.

Seitdem herrscht Flaute beim Niederländer, der zu einem Sinnbild der tiefen Hansa-Krise geworden ist. Nichts geht mehr beim einstigen Unterschied-Spieler, ohne den die Rostocker nach dem Aufstieg vor knapp zwei Jahren gar keine zweite Saison in der 2. Liga spielen würden. Mit 17 Toren war der Publikumsliebling einer der treffsichersten Knipser im Unterhaus. Rechnerisch hätten die Rostocker ohne seine Tore in der Aufstiegssaison 20 (!) Punkte weniger auf dem Konto gehabt. Verhoek spielte die Saison seines Lebens.

Niederländer wartet seit 1405 Minuten auf ein Tor

Von solchen Quoten kann der Angreifer derzeit allenfalls träumen. Seit seinem Tor gegen St. Pauli versuchte er in 18 Spielen vergeblich, den Knoten platzen zu lassen. Seit mittlerweile 1405 Minuten wartet Verhoek auf seinen zweiten Saisontreffer.

„Das ist natürlich nicht gut für sein Selbstvertrauen. Er ist bemüht, er arbeitet im Training auch gut. Aber im Spiel ist ihm nicht viel gelungen“, sagt Trainer Alois Schwartz mit Blick auf das 0:3 in Magdeburg, bei dem Verhoek wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote sah. Zum dritten Mal in dieser Saison fehlt der Routinier seiner Mannschaft aufgrund einer Sperre. Gegen Holstein Kiel muss er am Ostersonntag ebenso zuschauen wie zuvor gegen Kaiserslautern und Karlsruhe (jeweils 0:2).

Verhoeks spektakuläres Fallrückziehertor gegen den FC St. Pauli © Quelle: Lutz Bongarts

Beim impulsiven Niederländer entlädt sich auf dem Rasen immer wieder auch der Frust darüber, dass es bei ihm und Hansa nicht läuft, dass er vorne kaum Bälle bekommt und seine wenigen Abschlüsse nicht zum Erfolg führen.

In Magdeburg echauffierte sich Verhoek vor allem über seine zweite Gelbe Karte und kritisierte Schiedsrichter und Gegner. „Das ist absolut Wahnsinn! Der (Schiedsrichter/ d. Red.) war von der ersten Sekunde an gegen mich. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat“, wetterte der Angreifer und legte in Richtung FCM nach: „Ich glaube, das haben die in der Halbzeit abgesprochen: ‚Wenn ein langer Ball auf John kommt, leg dich einfach hin und fass dir ins Gesicht!‘“

Verhoek über Hansa-Auftritte: „Ein bisschen Fußball spielen wäre schon gut“

Die jüngsten Auftritte der eigenen Mannschaft sieht der Team-Oldie kritisch. „Wenn du so blöde Gegentore bekommst, weißt du als Stürmer manchmal auch nicht, was du vorne machen musst.“ Zumal Verhoek auch in Magdeburg kaum in Szene gesetzt wurde. „Die Bälle, die wir hatten, haben wir 100 Meter in die Luft geschossen, dann ist es auch für mich schwer. Es ist jetzt nicht die Zeit, schönen Fußball zu spielen. Aber wenn wir den Ball haben – ein bisschen Fußball spielen wäre schon gut.“

Neben der fußballerischen Qualität lassen die Rostocker auch Tugenden vermissen, die im Abstiegskampf elementar sind. „Diese Geilheit, ein Spiel gewinnen zu wollen, fehlt innerhalb der Mannschaft am meisten“, urteilt der Angreifer. „Wir müssen einfach einen Sieg holen, egal wie und wo. Am liebsten am Sonntag gegen Kiel.“

Wer dann anstelle von John Verhoek stürmen wird, ist offen. Wie schwer Hansas Offensivproblem in dieser Saison wiegt, zeigt auch der Umstand, dass der 34-Jährige trotz Torflaute bei allen drei Hansa-Trainern erste Wahl war. Der als Verhoek-Back-up verpflichtete Lukas Hinterseer (ein Saisontor) schmorte in Magdeburg sogar trotz Rückstands und fünf Wechseln bis zum Schlusspfiff auf der Bank.