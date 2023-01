﻿Hansa Rostock: John Verhoek trifft wieder – „Das Gefühl ist zurück“

Hansa-Stürmer John Verhoek nach dem letzten Vorbereitungsspiel in Belek

Der Mittelstürmer des FC Hansa Rostock hat in Belek Selbstvertrauen für die Rückrunde getankt. Verhoek hat in allen drei Vorbereitungsspielen getroffen und war mit vier Toren bester Schütze des Koggenklubs. In der Liga wartet der bald 34-Jährige seit fünf Monaten auf einen Treffer.

