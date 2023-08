Hansa sucht Ersatz für Oliver Hüsing – alle News zum FCH

Rostock. Hansa Rostock: geschichtsträchtiger Fußballverein aus MV, Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga in der Saison 2021 und Fan-Magnet. Kein Wunder, dass kaum ein Tag vergeht, an dem es nicht etwas Neues über die Mannschaft aus der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns zu berichten gibt.

An dieser Stelle finden Sie alle wichtigen News und Hintergrundgeschichten rund um den FCH.

Rückschlag für Oliver Hüsing: Verteidiger droht Operation

Donnerstag, 17. August, 15.20 Uhr: Das ist bitter! Oliver Hüsing, der sich einen Sehnenriss im linken Oberschenkel zugezogen hat, droht eine lange Zwangspause. Der 30 Jahre alte Verteidiger muss sich womöglich sogar einer Operation unterziehen. So reagiert der Verein.

Zuletzt zwei Treffer: Güler tastet sich Schritt für Schritt voran

Mittwoch, 16. August, 16.20 Uhr: Er tastet sich ran bei Hansa, von Spiel zu Spiel: Neuzugang Serhat-Semih Güler. Beim Saisonauftakt gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) gehörte er noch nicht zum Kader. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Elversberg kam er in der entscheidenden Schlussphase für vier Minuten von der Bank. 40 Minuten waren es dann schon im Erstrunden-Pokalduell beim FSV Frankfurt. Die Krönung: Erst der Treffer zum 1:1-Ausgleich, dann netzte er im Elfmeterschießen ganz cool ein. Da entwickelt sich einer. Das sagt der 26-jährige Neu-Hanseat über sich und seine Ziele.

Freude bei Fans und Verein über Siegesserie

Dienstag, 15. August, 17.15 Uhr: Zwei Siege in der 2. Bundesliga – und mit dem Sieg nach Elfmeterschießen beim FSV Frankfurt auch im Pokal erfolgreich. Der FC Hansa Rostock hat ein Sommer-Hoch. Welche Gründe es für den überragenden Saisonauftakt gibt, erfahrt Ihr, wenn Ihr die OZ-Analyse lest, die Hansa-Experte Oliver Kramer geliefert hat.

Kolke wächst in Frankfurt über sich hinaus

Sonntag, 13. August, 22.15 Uhr: Der FC Hansa Rostock hatte in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FSV Frankfurt mehr Mühe als erwartet. Die Hessen gingen trotz Rostocker Überlegenheit in Führung. Güler schaffte kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Nachdem in der Verlängerung kein Team getroffen hatte, musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

Was Hansa-Kapitän und -Keeper Markus Kolke da „herauszauberte“, war überragend und wird in die Geschichte eingehen. Hier gibt es die ganze Story zum Spiel und alles, was Kolke dazu sagt.

Lukrativer Pflichttermin für Hansa Rostock im DFB-Pokal

Sonntag, 13. August, 10.15 Uhr: Heute ist das Team von Hansa-Coach Alois Schwartz beim Regionalligisten FSV Frankfurt gefordert. Der Zweitligist, der mit zwei Siegen stark in die Saison gestartet ist, will in der ersten Runde des DFB-Pokals seiner Favoritenrolle gerecht werden und die 415 000 Euro Prämie für den Einzug in die nächste Runde einstreichen.

Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet in einem Liveticker vom Spiel. Anpfiff: 18.00 Uhr.

Hansa Rostock: Hüsing und van der Werff können wieder voll mitmischen

11. August, 13.46 Uhr: Gute Nachrichten: Pünktlich zum DFB-Pokalspiel bei Regionalligist FSV Frankfurt (So., 18 Uhr) hat sich die Personalsituation bei Hansa Rostock weiter entspannt. Verteidiger Oliver Hüsing ist wieder komplett fit und eine Option für die Startelf.

Auch Abwehrkollege Jasper van der Werff steht nach einer Sprunggelenksverletzung wieder zur Verfügung. Die 24-jährige Leihgabe von Ligakonkurrent SC Paderborn stieg am Donnerstag erstmalig wieder ins Teamtraining ein.

„Das Lazarett hat sich gelichtet. Es war sehr belebend auf dem Trainingsplatz“, meinte FCH-Coach Alois Schwartz am Freitag auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Pokalduell.

Weiterhin nicht zum Aufgebot des Koggenklubs gehören wird der langzeitverletzte Lukas Scherff (Wadenbeinbruch). Auch Christian Kinsombi wird erneut ausfallen (Hämatom am Hüftbeuger).

Hansa Rostock U 23: Testspiel abgesagt

10. August, 16.20 Uhr: Das für Freitagabend (11. August) angesetzte Testspiel der U 23 des FC Hansa Rostock beim SV Eintracht Norderstedt wurde abegsagt. Grund dafür ist, dass die Eintracht-Kicker aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle keine spielfähige Mannschaft zusammenbekommen.

Das FCH-Regionalligateam wollte den Testkick während des Pokal-Wochenendes nutzen, um im Spielrhythmus zu bleiben. Ob es einen Ausweich-Gegner gibt, ist unbekannt.

Hansa-Neuzugang Perea: Traumeinstand mit neuen Schuhen

9. August, 18.13 Uhr: Er feierte einen Traumeinstand: Juan José Perea traf am vergangenen Spieltag gegen die SV Elversberg gleich in seinem ersten Spiel für den FC Hansa Rostock doppelt. Seine beiden späten Treffer sorgten für den 2:1-Erfolg der Kogge gegen den Aufsteiger. Viel Zeit zum Eingewöhnen blieb dem Kolumbianer nicht, der als Leihspieler vom VfB Stuttgart zum FC Hansa dazugestoßen ist. Wieso ihm die Umstände keine Probleme bereitet haben und warum er neue Schuhe bei seinem Debüt brauchte, lesen Sie hier.

Hansa Rostock: Was tut sich noch im XXL-Kader?

8. August, 21.32 Uhr: Noch drei Wochen hat der Transferfenster geöffnet. Nicht ausgeschlossen, dass sich auch noch beim FC Hansa Rostock etwas tun kann. Mit Thomas Meißner und Sebastien Thill gibt es zwei Streichkandidaten. Sie wurden vor einem Monat aus dem Profikader aussortiert. Das Duo trainiert seitdem bei der U 23 mit. Thill wirkte sogar in zwei Regionalliga-Partien der zweiten Mannschaft mit. Für den Luxemburger soll es derweil einen Interessenten geben. Um wen es sich handelt, erfahren Sie hier.

Hansa Rostock: U 23 testet erneut gegen Eintracht Norderstedt

7. August, 11.38 Uhr: Noch am Montag hat die U 23 des FC Hansa Rostock frei. Das hatten sich die Talente der Kogge nach dem 6:1 (3:1)-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC auch redlich verdient. Ab Dienstag beginnt für das Regionalliga-Team der Ostseestädter auf das nächste Punktspiel vor eigener Kulisse gegen den FC Energie Cottbus (Mittwoch, 16. August, 19 Uhr). Für das Duell gegen den Vorjahres-Staffelsieger sind bereits 2000 Karten verkauft. Am kommenden Wochenende haben die Rostocker aufgrund der anstehenden Pokalwettbewerbe spielfrei.

Dennoch wollen sie im Rhythmus bleiben und haben für den kommenden Freitag ein Testspiel vereinbart. Die Elf von Trainer Kevin Rodewald wird um 19 Uhr auswärts auf den SV Eintracht Norderstedt treffen. Gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga Nord hatte Hansas zweite Mannschaft bereits vor einem Monat in der Sommervorbereitung getestet und mit 2:3 verloren.

Hansa-Fans randalieren in Saarbrücken

6. August, 15 Uhr: Anhänger des FC Hansa Rostock haben am Samstag Polizisten in Saarbrücken verletzt. Nach dem 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg randalierten die Gäste-Fans am Stadionausgang und öffneten ein Tor gewaltsam. Zudem kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des FC Hansa und Fans des 1. FC Saarbrücken, die außerhalb des Stadions warteten. Mehr dazu lesen Sie hier.

90. +13! Neuzugang Juan Perea lässt Hansa Rostock gegen Elversberg jubeln

5. August, 16.08 Uhr: Dank eines Doppelschlags in der Nachspielzeit hat Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Sonnabend bei Aufsteiger SV Elversberg einen 2:1 (0:0)-Sieg gefeiert. Neuzugang Juan José Perea, der erst am Freitag vom VfB Stuttgart verpflichtet wurde, erzielte vor 8371 Zuschauern in der 90. +10 und 90. +13 Minute die umjubelten Siegtreffer.

Lesen Sie auch

Zuvor hatten die Rostocker im Saarbrücker Ludwigsparkstadion Mühe, gegen unbekümmert aufspielende Elversberger ins Spiel zu finden. Nach dem Treffer von Carlo Sickinger, der den Ball nach einer Ecke aus Nahdistanz über die Linie drückte (56.), rannten die Rostocker lange einem Rückstand hinterher. Keeper Markus Kolke leitete mit einem gehaltenen Elfmeter (90.+2) die Wende ein.

Durch den zweiten Saisonsieg kletterte Hansa vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Liga. Was der Doppeltorschütze zu seinem Traumdebüt sagt, lesen Sie hier.

Hansa Rostock: Perea mischt sofort mit

4. August, 15.52 Uhr: Am Freitag stellte der FC Hansa Rostock Juan José Perea seinen zehnten Neuzugang vor. Der Kolumbianer wird für ein Jahr vom Erstligisten VfB Stuttgart ausgeliehen. Der 23-Jährige ist laut Hansas Sportdirektor Kristian Walter das fehlende Puzzleteil im Sturm. Perea soll in Rostock die nötige Spielpraxis sammeln.

Der Angreifer hat am Freitagnachmittag schon am Abschlusstraining für das Auswärtsspiel gegen den SV Elversberg (in Saarbrücken) teilgenommen. Ob Hansa-Coach Alois Schwartz den Rechtsfuß im Duell am Sonnabend gegen den Aufsteiger gleich spielen lassen wird? Das ist offen. Zumindest ist bekannt, dass Perea mit im Flieger nach Saarbrücken sitzen wird. Mehr zum Offensivspieler gibt es hier.

Hansa Rostock: Van der Werff fehlt weiterhin

3. August, 11.39 Uhr: Für Jasper van der Werff reicht es noch nicht für einen Einsatz am Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) im Auswärtsspiel beim SV Elversberg. Die Leihgabe von Zweitliga-Kontrahent SC Paderborn wird weiterhin aufgrund einer Sprunggelenksverletzung fehlen. Hansa-Coach Alois Schwartz: „Er hat individuell trainiert und wird nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.“

Ebenfalls fehlen wird der langverzeitletze Lukas Scherff (Wadenbeinbruch). Laut Schwartz hat der Linskverteidiger wieder leicht angefangen zu trainieren und auf einem guten Weg sei.

Vom Auftaktsieg gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) hatte Christian Kinsombi einen Bluterguss in der Hüfte davongetragen. Der offensive Mittelfeldspieler konnte daher in dieser Woche bislang nur individuell trainieren. Er wird am Donnerstag ebenso ins Mannschaftstraining einsteigen wie Oliver Hüsing. Der Abwehrmann musste aufgrund eines Muskelbündelrisses noch gegen den FCN passen. Bei beiden will Schwartz schauen, wie sich bis zum Abschlusstraining am Freitag präsentieren und ob sie dann Optionen für die Startelf sein werden.

Die Partie gegen den Aufsteiger aus Elversberg wird in Saarbrücken im Ludwigspark ausgetragen. Das Stadion an der Kaiserlinde des SVE wird aufgrund von Bauarbeiten derzeit noch zweitligafit gemacht.

Warum Sportchef Walter beim Spiel in Elversberg nicht dabei ist

2. August, 13.11 Uhr: Hansas gelungener Saisonauftakt gegen Nürnberg (2:0) war ein erster Beleg: Der neue Sportdirektor Kristian Walter hat seine Hausaufgaben seit seinem Amtsantritt vor zwei Monaten offenbar gut erledigt. Die OZ sprach mit ihm über die Herausforderungen des Jobs, seine Personalstrategie – und wie und wo Hansa nach dem gewünschten Mittelstürmer sucht. Das komplette Interview.

John Patrick Strauß will „zeigen, dass ich ins Team gehöre“

31. Juli, 17.08 Uhr: Seit einem Jahr trägt John Patrick Strauß das Trikot des FC Hansa Rostock, erst jetzt scheint ihm der Durchbruch zu gelingen. Beim 2:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Nürnberg überzeugte der Außenverteidiger nicht nur wegen seines Treffers zum 1:0. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, im Ostseestadion zu treffen“, sagte der 27-jährige Startelf-Debütant, der sich für weitere Einsätze empfahl. „Ich will dranbleiben und zeigen, dass ich ins Team gehöre“, so der philippinische Nationalspieler. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Hansa Rostock: Für van der Werff reicht es noch nicht

28. Juli, 13.11 Uhr: Für das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) muss der FC Hansa Rostock auf die verletzten Jasper van der Werff (Sprunggelenk) und Lukas Scherff (Wadenbeinbruch) verzichten. Hansa-Coach Alois Schwartz erklärte, dass bei Erstgenanntem „noch eine Schonhaltung“ nötig sei. In der kommenden Woche soll van der Werff aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Oliver Hüsing könnte nach seinem Muskelbündelriss hingegen wieder eine Option gegen den FCN sein. 

Ein Quartett aus dem Profikader wird am Freitagabend bei der zweiten Mannschaft auflaufen. Torhüter Max Hagemoser, die Mittelfeldspieler Joshua Krüger, Louis Köster und Angreifer Pascal Breier (zweite Mannschaft) werden bei der U 23 des FC Hansa auswärts gegen den FC Rot-Weiß Erfurt dabei sein. Die Partie wird um 19 Uhr im Steigerwaldstadion angepfiffen.

Hansa Rostock: Veränderungen im Mannschaftrat

27. Juli, 22.30 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat drei neue Mitglieder im Mannschaftsrat. Nach den Abgängen von Lukas Fröde (zum FC Ingolstadt) und John Verhoek (VfL Osnabrück) sowie der Ausbootung von Thomas Meißner bei den Profis, sind Neuzugang Oliver Hüsing (Arminia Bielefeld), Svante Ingelsson und Nico Neidhart neu dabei. Komplettiert wird das Teamgremium von Damian Roßbach und Markus Kolke. Cheftrainer Alois Schwartz hat die fünfköpfige Besatzung bestimmt. Kolke wurde zudem als Kapitän bestätigt. Seit 2020 übt der Torhüter das Amt aus.

Verhoek freut sich auf neue Herausforderung in der 2. Liga

26. Juli, 10.40 Uhr: John Verhoek geht im Herbst seiner Karriere noch mal eine neue Herausforderung in der 2. Fußball-Bundesliga an: Einen Tag nach seiner Vertragsauflösung mit Hansa Rostock hat Aufsteiger VfL Osnabrück die Verpflichtung des 34-jährigen Niederländers bekanntgegeben. „John hat seinen Torinstinkt, die Abschlussstärke und sein gutes Kopfballspiel in der 2. Bundesliga immer wieder unter Beweis gestellt. Nach der letzten Saison, in der es in Rostock nicht wie gewünscht lief, brennt er darauf, in Osnabrück seine Qualität unter Beweis zu stellen“, sagte VfL-Sportdirektor und Ex-Hansa-Profi Amir Shapourzadeh: „Dazu freuen wir uns sehr auf einen tollen Menschen, der uns mit seiner Art in den Gesprächen absolut überzeugt hat.“

„Ich kenne die Bremer Brücke und freue mich sehr auf die Atmosphäre. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreichen Fußball spielen und meine Erfahrung natürlich auch an die jungen Spieler weitergeben. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel am Samstag ist riesengroß“, sagte Verhoek, der zuvor vier Jahre für Hansa Rostock auf Torejagd gegangen war.

Lucoqui zieht es zu Hertha BSC

25. Juli, 19 Uhr: Nach seiner einjährigen Leihe beim FC Hansa Rostock hat Anderson Lucoqui einen neuen Klub gefunden. Der Außenverteidiger bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga und hat sich Erstliga-Absteiger Hertha BSC angeschlossen. Bei den Hauptstädtern unterschrieb der 26-Jährige einen Einjahresvertrag und erhält die Rückennummer 21.

Lucoqui war die vergangene Saison vom Erstligisten FSV Mainz 05 an den FC Hansa ausgeliehen. Bei seinen 15 Einsätzen für die Kogge konnte der Deutsch-Angolaner nur in wenigen Spielen überzeugen. Bei den Mainzern stand er zuletzt auf dem Abstellgleis und löste seinen ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig auf, um zu Hertha BSC zu wechseln.

Hansa und John Verhoek gehen getrennte Wege

25. Juli, 18.04 Uhr: Vier Jahre ging er für den FC Hansa auf Torejagd – jetzt verabschiedet sich John Verhoek Abschied aus Rostock. Der 34-jährige Stürmer und der Fußball-Zweitligist einigten sich auf eine vorzeitige Auflösung seines ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 datierten Vertrages. In den Planungen von Trainer Alois Schwartz für die neue Saison spielte der Niederländer keine Rolle mehr. Was Verhoek und Hansas Sportchef Kristian Walter dazu sagen, lesen Sie hier.

Wann präsentiert Hansa den Verhoek-Nachfolger?

24. Juli 15.46 Uhr: Es sind nur noch wenige Tage bis zum Zweitliga-Auftakt gegen den 1. FC Nürnberg – und Hansa Rostock sucht weiter nach einem neuen Mittelstürmer, der den aussortierten Ex-Torjäger John Verhoek ersetzen soll. Was die Suche so schwierig macht und warum dabei Geduld gefragt ist, erklären Sportdirektor Kristian Walter und Cheftrainer Alois Schwartz hier.

Tolle Stimmung beim Fußballfest gegen Sevilla – mit einem Misston

23. Juli, 16.44 Uhr: Nur noch eine Woche, dann startet der FC Hansa Rostock in seine dritte Zweitliga-Saison in Serie. Man darf den erfolgreichen Auftritt gegen den FC Sevilla nicht überbewerten, heißt es im OZ-Kommentar, aber er macht Hoffnung, dass die Mannschaft von Alois Schwartz für die herausfordernde neue Spielzeit gewappnet ist. Pfiffe gegen einen Hansa-Spieler sorgten für Misstöne.

Pröger und Bachmann treffen gegen Sevilla

22. Juli, 17.00 Uhr: Europa-League-Sieger-Besieger! Der FC Hansa hat sein letztes Vorbereitungsspiel vor dem Zweitliga-Start in einer Woche gegen den FC Sevilla mit 2:1 (2:0) gewonnen. Die Tore gegen den amtierenden Europa-League-Sieger erzielten vor 22 000 begeisterten Zuschauern im Ostseestadion Kai Pröger (9.) und Janik Bachmann (33.). Für Sevilla traf Rafa Mir (63.). Seine Premiere im Hansa-Trikot gab in der ersten Halbzeit Innenverteidiger Jasper van der Werff, der erst in dieser Woche vom SC Paderborn ausgeliehen wurde.

Den Schwung aus der gelungenen Generalprobe will die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz jetzt mitnehmen. Am Sonntag, 30. Juli, geht es für Hansa in der 2. Liga los – mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg.

FC Sevilla reist mit einigen Stars zum Test gegen Hansa Rostock

21. Juli, 19 Uhr: Der FC Sevilla ist bereits in Deutschland gelandet. Der amtierende Europa-League-Gewinner wird am Sonnabend um 15 Uhr beim FC Hansa Rostock und am Sonntag beim 1. FC Magdeburg testen. Für den Trip hat der Champions-League-Teilnehmer ein 27-köpfiges Aufgebot an Bord. Klangvolle Namen wie der Torhüter Bono oder Torjäger Youssef El-Nesyri, die beiden für Marokko spielen, fehlen.

Dennoch sind einige Stars im Kader. Somit könnten die beiden argentinischen Weltmeister Gonzalo Montiel, Marcos Acuna sowie die auch der langjährige Tottenham-Hotspur-Kicker Erik Lamela (2013 bis 2021) im Ostseestadion auflaufen. Auch die beiden aus der Bundesliga bekannten Gesichter Ivan Rakitic (FC Schalke 04) und Thomas Delaney (Werder Bremen, Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim) sind mit von der Partie. Insgesamt kann sich sehen lassen, was das FC Sevilla an Spielern mitgenommen hat.

Hier ist der komplette Kader des FC Sevilla für seinen Deutschland-Trip: Marko Dmitrovic, Alberto Flores Lopez (beide Torhüter) – Jesús Navas, Gonzalo Montiel, Juanlu Sanchez, Tanguy Nianzou, Federico Gattoni, Kike Salas, Nemanja Gudelj, Marcos Acuña, Adria Pedrosa, Fernando, Juan Jordán, Ivan Rakitic, Thomas Delaney, Óliver Torres, Manu Bueno, Lucas Ocampos, Erik Lamela, Suso, Óscar Rodriguez, Tecatito, Oussama Idrissi, Papu Gómez, Rafa Mir, Iván Romero and Isaac Romero.

Hansa Rostock: Roßbach verlängert vorzeitig

21. Jui, 18 Uhr: Gute Nachrichten gibt es von Damian Roßbach. Der Defensivmann hat vorzeitig seinen bis 2024 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Hesse spielt seit 2020 für die Ostseestädter und hat seitde 94 Pflichtspiel für Hansa bestritten. Er gilt als Führungsspieler und gehört seit zwei Jahren dem Mannschaftsrat an. Zur kompletten Meldung geht es hier.

Sevilla-Spiel: Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen

21. Juli, 15.48 Uhr: Bei der Anreise zum Testspiel des FC Hansa Rostock gegen den FC Sevilla drohen Autofahrern am Sonnabend (Anstoß 15 Uhr) erhebliche Verkehrsbehinderungen. „Wir können den Fußballfans nur einen Tipp geben: Nutzt den ÖPNV!“, sagt eine Sprecherin der Rostocker Polizei. Für jeden, der mit dem Auto anreise, werde es „schwierig“. Was das Amt für Mobilität auf OZ-Anfrage mitteilt, lesen Siehier.

Güler spricht über seine ersten Wochen beim FC Hansa Rostock

20. Juli, 19 Uhr: Serhat-Semih Güler schlägt sich derzeit gut in der Vorbereitung des FC Hansa Rostock. Der Angreifer machte schon mit einigen Treffern auf sich aufmerksam. Er soll in der Offensive den Konkurrenzkampf anheizen und dem routinierten Mittelstürmer Lukas Hinterseer ordentlich Druck machen. Das scheint ihm durchaus zu gelingen.

Im Sommer wechselte Güler aus der Regionalliga West vom Wuppertaler SV in die 2. Bundesliga zum FC Hansa. Er empfahl sich als Torschützenkönig mit 23 Toren in 29 Spielen. Wie seine ersten Wochen an der Ostsee verlaufen sind, erfahren Sie hier.

Van der Werff kommt für das Abwehrzentrum

20. Juli, 16 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat in der Defensive nachgelegt. Jasper van der Werff wird für ein Jahr vom Ligakonkurrenten SC Paderborn ausgeliehen. Der Schweizer, der auch einen niederländischen Pass hat, ist für die Innenverteidigung eingeplant. Für den SCP stand er schon 37 Zweitliga-Einsätzen auf dem Feld. Hier gibt es das Statement, was van der Werff zu seinem Wechsel nach Rostock sagt.

Hansa hat Gladbach-Stürmer im Visier

20. Juli, 11 Uhr: Hansa Rostock soll heiß auf einen Stürmer von Borussia Mönchengladbach sein. Die Rede ist von Semir Telalovic. Der Angreifer kam überwiegend in der U 23 der Fohlenelf zum Einsatz, feierte aber auch drei Kurz-Einsätze in der 1. Bundesliga. Laut transfermarkt.de soll es aber noch weitere Interessenten für den 23-Jährigen geben. Mit welchen Leistungsdaten sich Telalovic in den Fokus gespielt hat, erfahren Sie hier.

Güler rettet Hansa Rostock ein Remis

19. Juli, 15.53 Uhr: Der FC Hansa Rostock ist in seinem vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung am Mittwochnachmittag nicht über ein Remis hinausgekommen. Gegen den BFC Dynamo aus der Fußball-Regionalliga Nordost spielte der Zweitligist 1:1 (0:1). Nach der Berliner Führung von Rufat Dadashov (34.) in der ersten Hälfte erzielte der eingewechselt Serhat-Semih Güler (85.) in der Schlussphase den Ausgleich. Die Rostocker hatte über weite Strecken große Mühe, gegen die Bundeshauptstädter offensiv gefährlich zu werden. Die Begegnung fand aufgrund von Sicherheitsbedenken unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der nächste und letzte Test der Sommervorbereitung steigt für die Kogge am kommenden Sonnabend. Dann ist um 15 Uhr mit dem FC Sevilla ein Champions-League-Teilnehmer im Ostseestadion zu Gast.

Sevilla-Testspiel: Rund 19.500 Karten bislang verkauft

18. Juli, 12 Uhr: Das Ostseestadion wird gefüllt, wenn am kommenden Sonnabend um 15 Uhr der FC Sevilla kommt. Für das letzte Testspiel vor dem Ligastart hat der FC Hansa Rostock nach eigenen Angaben bislang 19.500 Tickets verkauft (Stand: Dienstagvormittag). Karten sind weiterhin noch im Online-Shop erhältlich.

Mit dem FC Sevilla wird der amtierende Europa-League-Gewinner in Rostock zu Gast sein. Die Spanier werden für ein weiteres Testspiel am Sonntag bei Hansas Ligakonkurrenten 1. FC Magdeburg zu Gast.

Schröter verlässt Hansa Rostock

18. Juli, 11.50 Uhr: Morris Schröter verlässt den FC Hansa Rostock vorzeitig. Der bis 2024 laufenden Vertrag des Außenbahnspielers wurde mit den Ostseestädtern aufgelöst. Der 27-Jährige konnte sich in der vergangenen Saison nicht durchsetzen, kam in 21 Einsätzen 19 Mal von der Bank. Er war im Sommer 2022 von Dynamo Dresden zu den Mecklenburgern gewechselt. Nun zieht es Schröter in die 3. Liga. Für welchen Klub er künftig auflaufen wird, erfahren Sie hier.

Hansa Rostock: Kult-Doc Bartel geht von Bord der Kogge

14. Juli, 17.12 Uhr: Nach über 30 Jahren ist Schluss. Kult-Doc Frank Bartel wird den FC Hansa Rostock verlassen. Der leitende Mannschaftsarzt tritt aus privaten Gründen kürzer und wird sich künftig verstärkt auf seine private Praxis konzentrieren. Zudem wird auch Dr. Holger Strubelt, der sich seit 1996 um die Hansa-Profis kümmert, zur neuen Saison ausscheiden.

In Zusammenarbeit mit der bisherigen Teamärztin Dr. Christine Kühn, die seit 2010 zum medizinischen Betreuerstab des Vereins gehört, wird Dr. Martin Randow künftig die Nachfolge von „Doc Bartel“ antreten. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Schwerpunkt Sportmedizin arbeitet hauptberuflich an der Universitätsklinik Rostock.

Auch im Physioteam des FCH gibt es Veränderungen. Marcel Möller, der 2022 vom SSC Palmberg Schwerin gekommen war, übernimmt künftig die Leitung. Er ersetzt Tobias Hamann, der seinen Fokus nach 20 Jahren bei den Ostseestädtern künftig verstärkt auf seine private Praxis legen wird.

Möller wird unterstützt von Physio-Urgestein Frank Scheller, der sich schon seit 1992 um die FCH-Profis kümmert. Außerdem ist der studierte Physiotherapeut Sebastian Schlettwein neu im Team. Der 27-Jährige betreute zuletzt die Kicker des FC Anker Wismar und die Footballer der Rostock Griffins.

Hansa Rostock testet gegen Pogon Stettin

14. Juli, 16,29 Uhr: Zum Abschluss des Trainingslagers bestreitet Hansa Rostock am Sonnabend (15. Juli) ein Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin. Der Anpfiff im Neuruppiner Volkspark-Stadion erfolgt um 14 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab 13.45 Uhr mit einem Liveticker.

Christian Kinsombi über Wechsel zu Hansa Rostock: „Entscheidung fiel mir nicht schwer“

14. Juli, 8.17 Uhr: Christian Kinsombi ist einer von bislang acht Neuzugängen im Team des FC Hansa Rostock. Von seinen Teamkollegen fühlt sich der 23-jährige Deutsch-Kongolese super aufgenommen.

Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG verrät der Offensivspieler, was ihn von einem Wechsel zum Koggenklub überzeugt hat und was er an Coach Alois Schwartz schätzt.

Kuh im Trainingslager von Hansa Rostock aufgetaucht

13. Juli, 18.39 Uhr: Fußball trifft Landwirtschaft – Die Kuh „Primel“ stattete den Hansa-Profis am Mittwoch einen Besuch im Trainingslager ab. Was das Rind dort gesucht hat, lesen Sie hier.

Sarpreet Singh will Neuanfang bei Hansa Rostock starten

13. Juli, 13.15 Uhr: Nach einem schwierigen Jahr bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg will Sarpreet Singh bei Hansa Rostock „den nächsten Schritt machen“.

Was dem Neuseeländer während der missglückten Zeit geholfen hat und was der größte Karriere-Moment des ehemaligen Bayern-Talents war, erfahren Sie hier.

Dennis Dressel spricht über Einsatzzeit und Führungsrolle

13. Juli, 7.50 Uhr: Als Dennis Dressel vor einem Jahr zum FC Hansa Rostock kam, war es ein großer Schritt für ihn. Mit dem TSV 1860 München hatte er in der 3. Liga gespielt. Wie würde er sich mit Hansa in der 2. Liga schlagen? Der mittlerweile 24-Jährige startete durch und verpasste in der vergangenen Saison kein einziges Zweitligaspiel. Wie er sich und seine Rolle im Team sieht, erzählte er im Trainingslager in Neuruppin.

Hansa Rostock mit zwei Heimspielen in Folge

12. Juli, 14.52 Uhr: Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat für die 2. Bundesliga die Spieltage drei bis zehn termingenau angesetzt.

Das Team des FC Hansa empfängt am Sonnabend, 19. August, Hannover 96 zum Heimspiel. Der Anpfiff soll um 13 Uhr ertönen. Eine Woche später, am 26. August, ist der Koggenklub erneut im Ostseestadion gefordert. Dann ist Aufsteiger VfL Osnabrück zu Gast (13 Uhr).

Am Sonntag, 3. September, findet um 13.30 Uhr das Nordderby beim Hamburger SV statt. Nach der Länderspielpause tritt Fortuna Düsseldorf am 16. September im Ostseestadion an (13 Uhr).

Eine weite Auswärtsreise steht für die Rostocker am Sonntag, 24. September, an. Dann gastieren sie beim 1. FC Kaiserslautern. Am Sonnabend, 30. September empfängt der FCH ab 13 Uhr Eintracht Braunschweig zum Heimspiel.

Planungssicherheit für Team und Fans herscht auch am Samstag, 7. Oktober. Die Ostseestädter gastieren zum Nord-Süd-Gipfel bei Greuther Fürth (13 Uhr). Nach einer erneuten Länderspielpause folgt dann am Sonntag, 22. Oktober, ab 13.30 Uhr das Ostseeduell gegen Holstein Kiel in Rostock.

Sowohl der Saisonauftakt, bei dem der FCH am Sonntag, 30. Juli, den 1. FC Nürnberg empfängt (13 Uhr) als auch das Auswärtsspiel am 2. Spieltag gegen Aufsteiger SV Elversberg in Saarbrücken (Sonnabend, 5. August, 13 Uhr), war bereits zu einem früheren Zeitpunkt angesetzt worden.

Hansa Rostock: U 19 trifft im DFB-Pokal auf Hertha BSC

12. Juli, 13.42 Uhr: Am Dienstag (11. Juli) wurde die erste Runde im DFB-Pokal der Junioren ausgelost. Die U 19 des FC Hansa Rostock muss demnach bei Bundesliga-Staffelkontrahent Hertha BSC antreten. Gespielt wird am 2. September. Der Anstoß soll um 11 Uhr erfolgen.

Insgesamt gehen 32 Teilnehmer an den Start. Neben den Landespokal-Siegern sowie dem Vorjahres-Pokalsieger und -Meister haben sich die bestplatziertesten Teams der drei Bundesliga-Staffeln qualifiziert.

Hansa-Neuzugang Rossipal: „Das Ziel heißt Bundesliga“

11. Juli, 16.53 Uhr: Mit seinen hohen Ansprüchen an sich selbst hielt Alexander Rossipal schon als junger Spieler nicht hinter dem Berg. „Das Ziel heißt Bundesliga“, sagte der junge Verteidiger mal in einem Interview. 20 Jahre alt war er damals und spielte im Regionalligateam der TSG Hoffenheim. Im Fußball-Oberhaus ist der heute 27-Jährige noch nicht angekommen, bei Hansa Rostock startet er seinen zweiten Anlauf in der 2. Liga. „Ich will es einfach noch mal wissen“, sagt Rossipal. Die ganze Story lesen Sie hier.

Brzozowski verpasst mit Polens U 19 das Halbfinale bei der EM

11. Juli, 13.14 Uhr: Milosz Brzozowski hat mit der polnischen Nationalmannschaft bei der U-19-Europameisterschaft das Halbfinale denkbar knapp verpasst. In Gruppe A mussten der Rostocker und seine Auswahl auf Platz liegend Portugal sowie Italien den Vortritt gewähren. Mit letztgenanntem Kontrahenten waren die Polen (vier Punkte) punktgleich. Am Ende fehlte ein Treffer auf die zweitplatzierten Italiener.

Brzozowski kam in allen drei Gruppenspielen gegen Portugal, Italien und Gastgeber Malta zum Einsatz. Für den 18-Jährigen geht es nun zurück. Allerdings wird er eine Woche Urlaub machen und nicht zum FC Hansa ins Trainingslager nach Neuruppin nachreisen. „Wir erwarten ihn am kommenden Dienstag im Ostseestadion und gehen davon aus, dass er dann in einer guten körperlichen Verfassung zu den Profis dazustoßen wird“, wird Hansas Sportlicher Leiter Kristian Walter auf der vereinseigenen Internetseite zitiert.

Hansa Rostock empfängt Altglienicke im vierten Vorbereitungsspiel

11. Juli, 11.02 Uhr: Für den FC Hansa Rostock steht am Dienstag (11. Juli) das vierte Testspiel der Sommervorbereitung auf dem Plan. Im Zuge des Trainingslagers treffen sie auf den Regionalligisten VSG Altglienicke. Der Anstoß im Neuruppiner Volkspark-Stadion erfolgt um 14 Uhr. Die OSTSEE-ZEITUNG ist live am Spielfeldrand dabei. Hier kommen Sie zum Ticker.

Trainer begründet Umbruch im Team

10. Juli, 20.50 Uhr: Die Demission von John Verhoek hat für Diskussionen gesorgt. Trainer Alois Schwartz sagt, was ihm nach seinem Amtsantritt nicht gefallen hat. Was der 56-Jährige während der Saisonvorbereitung außer Fitness und fußballerischem Können erwartet, lesen Sie hier:

FC Hansa: Van Drongelen vor Wechsel in die Türkei

10. Juli, 11 Uhr: Die Hängepartie um Rick van Drongelen könnte schon bald ein Ende haben. Allerdings dürfte der FC Hansa Rostock leer ausgehen. Das wochenlange Bemühen, den Innenverteidiger von Erstligist 1. FC Union Berlin erneut an die Ostsee zu lotsen, scheint umsonst gewesen zu sein. Der Niederländer steht laut dem türkischen Internetportal fanatic.com vor dem Wechsel in 1. Liga der Türkei. Noch in der Vorsaison war von Drongelen an den FC Hansa ausgeliehen und überzeugte als Abwehrchef. Wohin den 24-Jährigen, der noch bis 2025 Vertrag bei den Berlinern hat, erfahren Sie hier.

Hansa: U 19 siegt in ersten beiden Testspiele

9. Juli, 16.30 Uhr: Die U 19 des FC Hansa Rostock hat ihre ersten beiden Testspiele der Sommervorbereitung jeweils gewonnen. Beim Landesklasse-Vertreter FSV Dummerstorf siegten die A-Junioren am Sonnabend mit 7:1 (2:1). Bester Torschütze der Rostocker war Antek Wrebiakowski mit einem Doppelpack. In Dummerstorf wurde mit der Partie auch die neue Tribüne im Mach-mit-Stadion eingeweiht.

Am Sonntag folgte für Hansas Talente der Test beim 1. FC Neubrandenburg. Nach Rückstand siegte der FCH noch mit 2:1 (1:1) beim Verbandsligisten. Fatlind Memaj (18.) hatte für die FCN-Führung gesorgt. Tim Fürstenau (40.) und Mattes Kelm (80.) drehten das Spiel noch zugunsten der Rostocker.

Hansa schuftet im Trainingslager

9. Juli, 12 Uhr: Seit Sonnabend befindet sich der FC Hansa Rostock im Trainingslager in Neuruppin. Die Zweitliga-Kicker kommen bei hochsommerlichen Temperaturen ordentlich ins Schwitzen. Trainieren tun die Rostocker im Volksparkstadion in Neuruppin. Bis 16. Juli wird der FCH in Brandenburg bleiben und auch zwei Testspiele bestreiten. Gegner sind Regionalligist VSG Altglienicke (11. Juli) und der polnische Erstligist Pogon Stettin (15. Juli). Wie der Auftakt verlief und welches Trio ab sofort nicht mehr mit dabei ist, erfahren Sie hier.

Hansa Rostock: Bereits 14.000 Karten für Sevilla-Test verkauft

7. Juli, 14.25 Uhr: Die Generalprobe vor dem Ligastart gegen den FC Sevilla wird zum Kassenschlager. Der FC Hansa Rostock hat für das letzte Testspiel der Sommervorbereitung gegen den amtierenden Europa-League-Sieger bereits 14.000 Karten verkauft. Dabei war der Ticketvorverkauf erst am Donnerstagvormittag gestartet. Die Partie wird am 22. Juli um 15 Uhr im Ostseestadion angepfiffen. Eine Woche später startet Hansa am 30. Juli um 13.30 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg mit einem Heimspiel in die neue Zweitliga-Saison.

Testspiel-Gegner FC Sevilla hat sieben Mal die Europa League beziehungsweise den Vorgängerwettbewerb UEFA Cup gewonnen. Die Andalusier werden in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen. Die Südwestspanier werden einen Tag nach dem Besuch an der Ostsee auch beim 1. FC Magdeburg am 23. Juli testen.

Louis Köster verlängert bei Hansa Rostock

6. Juli, 20 Uhr: Mit Louis Köster hat ein hoffnungsvoller Youngster beim FC Hansa Rostock verlängert. Die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten sehen großes Potenzial im Offensivspieler, der in der Vorsaison 15 Treffer für die U 23 in der NOFV-Oberliga Nord erzielt hat. Sein Profidebüt gab es Köster Anfang März gegen den Karlsruher SC (0:2). Welchen Plan Hansa mit dem gebürtigen Westfalen hat und wie lange der neue Vertrag läuft, erfahren Sie hier.

SV Elversberg muss für Hansa-Spiel umziehen

6. Juli, 17.40 Uhr: Für sein erstes Zweitliga-Heimspiel der Vereingeschichte wird der SV Elversberg umziehen müssen. Für das geplante Duell am 5. August um 13 Uhr gegen den FC Hansa Rostock zieht der Liga-Neuling um. Die SVE-Elf wird die Begegnung im 15 Kilometer entfernten Ludwigspark in Saarbrücken austragen. Das bestätigten die Saarländer am Donnerstagnachmittag.

In der Ursapharm-Arena der Elversberger finden derzeit noch Umbauarbeiten statt, die noch über die erste Augustwoche hinaus gehen könnten. Der Aufsteiger muss seine Arena zweitligatauglich machen. Die weiteren Heimspiele nach der Hansa-Partie will der SVE wieder auf eigenem Untergrund ausrichten, sofern die DFL nach den abgeschlossenen Baumaßnahmen grünes Licht gibt.

Verletzungspech bleibt Scherff treu

6. Juli, 15 Uhr: Lukas Scherff bleibt vom Pech verfolgt. Der Defensivspieler hat sich am Mittwochabend im Testspiel beim Verbandsligisten Malchower SV (9:0) schwerer verletzt. Der 26-Jährige musste bereits in der Anfangsphase mit einem Wadenbeinbruch ausgewechselt werden. Er war mit MSV-Keeper Niclas Kühn zusammengeprallt. Ob Scherff operiert werden muss und wie lange er ausfallen wird, erfahren Sie hier.

Theo Martens unterschreibt in Zwickau Einjahresvertrag

5. Juli, 14.02 Uhr: Der Wechsel von Theo Martens von Hansa Rostock zum FSV Zwickau ist perfekt. Der 20-jährige Stürmer erhält beim Drittligaabsteiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Erst am Wochenbeginn hatten die Westsachsen ihren neuen Cheftrainer vorgestellt. Seit Montag leitet Rico Schmitt (54) die Einheiten beim Regionalligisten.

Großer Name für die Generalprobe

4. Juli, 20.33 Uhr: Mit dem FC Sevilla wird ein namhafter Gegner zur Generalprobe des FC Hansa Rostock im Ostseestadion zu Gast sein. Der Fußball-Zweitligist bestätigte den amtierenden Europa-League-Sieger als letzten Gegner der Sommervorbereitung. Die Partie wird am 22. Juli um 15 Uhr in der Rostocker Arena ausgetragen. Ein Woche später startet der FC Hansa mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am 30. Juli in die neue Zweitliga-Saison. Informationen zum Ticketverkauf für das Sevilla-Duell finden Sie hier.

Theo Martens verlässt den FC Hansa Rostock

4. Juli, 20 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat den noch bis 2024 laufenden Vertrag mit Theo Martens vorzeitig aufgelöst. Der 20-Jährige hatte keine Zukunft mehr bei den Ostseestädtern. Weder im Zweitliga-Team noch bei der U 23 war der gebürtige Rostocker eingeplant. Die vergangene Saison verlief für Martens turbulent. Zunächst wurde er bei den Profis im Herbst suspendiert und später am Ende der Hinrunde bei seinem Leihklub Greifswalder FC. Das neue Ziel des Blondschopfs könnte schon bald dieses hier sein.

4. Juli, 15.15 Uhr: Das Auftaktsspiel des FC Hansa Rostock für die kommende Zweitliga-Saison gegen den 1. FC Nürnberg steigt am Sonntag, dem 30. Juli um 13.30 Uhr. Das ergab die Terminierung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) für die ersten beiden Spieltage. Die DFL legte zudem fest, dass die Auswärtspartie am 5. August (Anpfiff: 13 Uhr) beim SV Elversberg ausgetragen wird. Die Rostocker werden erste Zweitliga-Heimgegner in der Vereinsgeschichte des SVE sein.

Hamburger SV schnappt sich Hansa-Talent

3. Juli, 21.15 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat ein vielversprechendes Talent an den Hamburger SV verloren. Finn Barkowsky läuft ab sofort für die Rothosen auf. Aus der U 16 der Kogge wechselte der Mittelfeldspieler zur U 17 des HSV. Dort war er beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche einer von zwei externe Neuzugängen.

Bei den Hamburgern hat Barkowsky die Möglichkeit, in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zu spielen. Aus dieser ist die U 17 der Rostocker im Frühjahr abgestiegen. 2021 war Barkowsky aus dem Nachwuchs des FC Mecklenburg Schwerin zum FC Hansa gekommen. Zuvor schnürte er seine Fußballschuhe auch für den Neumühler SV.

Großer Andrang beim Fan- und Familientag

2. Juli, 21.30 Uhr: Es war viel los im und rund um das Ostseestadion. Beim Fan- und Familientag des FC Hansa Rostock kamen die rund 8000 Zuschauer ihren Zweitliga-Helden ganz nah. Viele Aktionen waren Teil des Ereignisses, bei dem die Anhänger zum Abschluss noch ein Testspiel sahen. Dieses gewannen die Profis mit 7:0 (3:0) gegen eine regionale Auswahl aus Verbandsliga- und Landesliga-Fußballern. Wie die Veranstaltung verlief, können Sie hier nachschauen. Zudem gibt es eine Bilderstrecke.

Hansas U 23 spielt im ersten Testspiel unentschieden

2. Juli, 21 Uhr: Die U 23 des FC Hansa Rostock hat ihren ersten Test der Saisonvorbereitung hinter sich. Mit dem 1:1 auswärts gegen den TSV Havelse legten die Ostseestädter einen guten Einstand in die Testspiel-Serie hin. Randy Dei markierte nach dem Seitenwechsel den Ausgleich für die Rostocker. Was Hansa-Coach Kevin Rodewald zur Partie sagte, erfahren Sie hier.

FC Hansa: Christian Kinsombi kommt aus Sandhausen

29. Juni, 17.30 Uhr: Da legt der FC Hansa Rostock am Donnerstag den zweiten Transfer des Tages nach. Christian Kinsombi wechselt vom SV Sandhausen an die Ostsee. Für den Transfer zum Fußball-Zweitligisten soll der Außenbahnspieler Angebote anderer Erst- und Zweitligisten ausgeschlagen haben. Damit stellt sich der FC Hansa im Offensivbereich noch breiter auf. Mit Coach Alois Schwartz und Mittelfeldspieler Janik Bachmann sieht Kinsombi zwei Weggefährten aus seiner SVS-Zeit wieder. Weitere Details zum Wechsel gibt er hier.

VSG Altglienicke weiterer Testspiel-Gegner des FC Hansa

29. Juni, 16 Uhr: Der zweite Testspielgegner für das Trainingslager (8. bis 16. Juli) des FC Hansa Rostock in Neuruppin steht fest. Der Fußball-Zweitligist wird am 11. Juli um 14 Uhr in der brandenburgischen Kreisstadt auf die VSG Altglienicke treffen. Beim Regionalligisten spielt mit Philip Türpitz ein Ex-Rostocker, der in der Rückrunde der Aufstiegssaison 2020/21 das FCH-Dress getragen hatte. Während des Brandenburg-Camps wird Hansa am 15. Juli (Anstoßzeit noch offen) auch gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin testen.

Nkoa ist Neuzugang Nummer sechs

29. Juni, 11 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Salomon Patrick Amougou Nkoa ist der sechste Neuzugang der Mecklenburger. Der Innenverteidiger wechselt aus der Fußball-Regionalliga Nordost vom FC Rot-Weiß Erfurt zwei Spielklassen höher in die 2. Bundesliga. Mit dem Defensivmann wollen sich die Rostocker in der Breite verstärken. Mit welchen Referenzen sich Nkoa empfohlen hat, erfahren Sie hier.

Junger Österreicher macht die Hansa-Profis fit

29. Juni, 10.51 Uhr: Fast unbemerkt hat eines der „Trainer-Urgesteine“ den FC Hansa verlassen: Björn Bornholdt ist nicht mehr Athletik-Coach der Rostocker. Der 40-Jährige war seit 2016 für die Fitness der Profis zuständig und vom damaligen Cheftrainer Christian Brand an Bord geholt worden. Neuer Athletik-Trainer ist der Österreicher David Lechner (27), der zuletzt bei Zweitligaabsteiger SV Sandhausen unter Vertrag stand.

Hansa Rostock gibt neue Rückennummern bekannt

28. Juni, 15.33 Uhr: Kurz vor dem ersten Testpiel beim Kreisoberligisten LSG Elmenhorst (18 Uhr) hat der FC Hansa Rostock die neuen Rückennummern der Profis vorgestellt.

Abwehrspieler Oliver Hüsing erhält die Nummer 5. Angreifer Serhat-Semir Güler wird die 11 tragen. Spielmacher Sebastian Vasiliadis bekommt die 19 und Verteidiger Alexander Rossipal die 21. Mittelfeldakteur Janik Bachmann wird mit der 26 auflaufen.

Außerdem trägt Torjäger Kai Pröger künftig die 9, Nils Fröling die 10, Lukas Hinterseer die 16 und Morris Schröter die 17. Zudem tauschen Sebastién Thill (jetzt 31) und Felix Ruschke (jetzt 29) ihre Rückennummern.

Die Nachwuchsspieler, die aus der U19 hochgezogen wurden, erhalten allesamt hohe Rückennummern. Joshua Krüger bekommt die 35. Der polnische Abwehrspieler erhält die 36. Keeper Elias Höftmann bekommt die 38 zugewiesen.

DFB-Pokal: Erste Runde terminiert – Hansa Rostock spielt am Sonntag

28. Juni, 12.18 Uhr: Der Deutsche Fußball-Bund hat die erste Runde des DFB-Pokals zeitgenau angesetzt. Der FC hansa Rostock muss demnach am Sonntag, dem 13 August, beim Regionalligisten FSV Frankfurt ran. Der Anstoß soll um 18 Uhr erfolgen.

Hansa Rostock: Verkauf von Dauerkarten boomt

27. Juni, 21.48 Uhr: In der kommende Saison wird der FC Hansa wieder zahlreiche spannende Duelle austragen und auf attraktive Gegner treffen. Die Vorfreude bei den Anhängern ist riesig. 12 200 Dauerkartenbesitzer der vergangenen Saison haben in der ersten Verkaufsphase ihre Chance genutzt und sich auch eine Dauerkarte für die kommende Spielzeit gesichert.

In der zweiten Verkaufsphase, die am Sonntag (2. Juli) startet, haben dann vorrangig Mitglieder die Chance sich eines der begehrten Saisontickets zu sichern. Es gibt nur noch wenige Rest-Kontingente.

Sofern dann noch Jahreskarten verfügbar sind, startet am Dienstag (4. Juli) der freie Verkauf.

FC Hansa holt fünf Neuzugänge für seine U 23

26. Juni, 14.40 Uhr: Für seine zweite Mannschaft hat der FC Hansa Rostock externe Verstärkung geholt. Gleich fünf Spieler, die allesamt schon in der Regionalliga gekickt haben, wechseln zur U 23. Alle Akteure haben eine interessante Vita in ihrer noch jungen Laufbahn. Auch für sie steht die Tür zu den Profis offen. Die Zweitliga-Reserve steigt am Montag in die Sommervorbereitung ein. Um wen es sich bei den Neuzugängen handelt, erfahren Sie hier.

Ex-Hansa-Keeper Johannes Brinkies zieht es nach Offenbach

26. Juni, 11.42 Uhr: Johannes Brinkies zieht es zu einem ambitionierten Fußball-Regionalligisten. Der ehemalige Torhüter des FC Hansa Rostock (2004 bis 2016) hat sich den Kickers Offenbach angeschlossen. Die Hessen streben seit mehreren Jahren den Sprung in die 3. Liga an. In Offenbach soll Brinkies die neue Nummer eins werden. Über die Vertragslaufzeit machten die Kickers keine Angaben.

Der gebürtige Grevesmühlener stand die vergangenen sieben Jahre als Kapitän für den FSV Zwickau zwischen den Pfosten. Erst vor wenigen Wochen stieg Brinkies mit den Schwänen aus der 3. Liga ab. Dorthin will er nun mit dem OFC zurück. „Ich freue mich total hier zu sein bei einem traditionsreichen, sehr ambitionierten Verein. Die Gespräche mit Christian Hock (Geschäftsführer Sport, d. Red.) und Christian Neidhart (Trainer, d. Red.) waren sehr überzeugend, mit der Fanbase kann hier die Post abgehen, ich freue mich also extrem vor den Leuten hier Fußball zu spielen“, wird Brinkies in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Für die Hansa-Profis absolvierte der 30-Jährige in der Vergangenheit 44 Pflichtspiele. Hock machte bereits klar, dass Brinkies die „absolute Nummer eins“ im OFC-Kader werden wir.

Hansa legt am Montag mit der Sommervorbereitung los

25. Juni, 21.06 Uhr: Vier Wochen Urlaub sind vorbei. Ab Montag wird der FC Hansa Rostock wieder in die Vorbereitung einsteigen. Mit einem Laktak-Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit geht es los. Am Dienstagvormittag wird es dann das erste öffentliche Training geben. Vorab hat Hansa-Coach Alois Schwartz darüber gesprochen, wie er den Stand des aktuellen Kaders bewertet. Mehr dazu und weitere Personalupdates erfahren Sie hier.

Ex-Hansa-Co-Trainer Thielemann arbeitet wieder mit Jens Härtel zusammen

23. Juni, 15.15 Uhr: Sie sind wieder vereint. Coach Jens Härtel wird auch bei Eintracht Braunschweig mit seinem langjährigen Co-Trainer Ronny Thielemann zusammenarbeiten. Während Härtel bei den Niedersachsen vor zwei Wochen einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, erhielt sein Assistenzcoach nun einen Kontrakt über ein Jahr.

Das Duo fungierte schon beim 1. FC Magdeburg (2014 bis 2018) und beim FC Hansa Rostock (2019 bis 2022) zusammen. Sie stiegen mit beiden Ostklubs jeweils in die 2. Bundesliga auf. Thielemann war bis zum Ende der vergangenen Saison noch Cheftrainer des FSV Zwickau, könnte den Drittliga-Abstieg aber nicht verhindern. Jetzt will er mit Härtel den Klassenverbleib bei Eintracht Braunschweig schaffen.

Malone folgt Fröde zum FC Ingolstadt

23. Juni, 14.55 Uhr: Seit mehr als einer Woche steht der Abschied von Ryan Malone beim FC Hansa Rostock fest. Jetzt ist auch klar, wo es den Innenverteidiger hinzieht. Der Amerikaner heuert beim Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt an. Damit folgt er seinem Teamkollegen Lukas Fröde, der ebenfalls von der Ostsee zu den Oberbayern gewechselt ist. Über die Länge der Vertragslaufzeit machte der FCI keine Angaben.

Nach 56 Pflichtspielen für Hansa wird Malone in Ingolstadt eine Führungsrolle übernehmen. „Nach den überaus positiven Gesprächen mit der sportlichen Leitung des FCI habe ich mich bewusst für den Weg der Schanzer entschieden und möchte ab der kommenden Saison mit meiner Erfahrung sowie meinen Leistungen im Defensivverbund dazu beitragen, dass unser Verein erfolgreichen Fußball spielt“, wird der 30-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Mit den Rostockern konnte sich Malone auf keine weitere Zusammenarbeit einigen. In einer emotionalen Abschiedsnachricht hatte der Mann, der 2015 aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland gekommen war, betont, dass er in einem Alter sei, in dem er langfristige Absicherung braucht und die Familie Priorität hat. In Ingolstadt scheint er diese sichere Perspektive nun bekommen zu haben.

Hansa Rostock: Breier bleibt ein weiteres Jahr

16.30 Uhr: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock setzt weiter auf Pascal Breier. Der auslaufende Vertrag des Angreifers um ein weiteres Jahr verlängert. Der 31-Jährige soll nicht nur im Profiteam kicken, sondern auch der U 23 gelegentlich in der Regionalliga Nordost helfen. Was Sportdirektor und Breier zur Vertragsverlängerung sagen, erfahren Sie hier.

Urlaub zu Ende – Hansa Rostock legt wieder los

22. Juni, 15.13 Uhr: Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison beginnt für die Profis des FC Hansa Rostock mit medizinischen Untersuchungen und Fitnesstests. Die erste öffentliche Trainingseinheit hat Chefcoach Alois Schwartz für Dienstag angesetzt. Einen Tag später steht bereits das erste von insgesamt sieben geplanten Testspielen vor dem Saisonstart Ende Juli an. So geht’s bei Hansa nach vier Wochen Pause wieder los.

Vierter Neuzugang: Hansa Rostock holt Oliver Hüsing

21. Juni, 17.32 Uhr: Fix! Lange wurde darüber spekuliert, nun herrscht Gewissheit. Der FC Hansa Rostock präsentiert Oliver Hüsing als vierten Neuzugang. Der 30-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld und unterschreibt beim Koggenklub einen Vertrag bis Juni 2025.

Für den 1,93 Meter großen Abwehrspieler ist es nach 2015 und 2017 bereits das dritte Engagement bei den Ostseestädtern. Für die Rostocker absolvierte der Defensivspezialist bislang 81 Spiele, in denen er neun Treffer erzielen konnte.

Warum Oliver Hüsing für FCH-Sportdirektor Kristian Walter perfekt in das Profil von Hansa passt, erfahren Sie hier.

Ex-Rostocker Hanno Behrens verstärkt Drittligist VfB Lübeck

21. Juni, 16.21 Uhr: Dem VfB Lübeck ist ein echter Transfercoup gelungen. Der Drittliga-Aufsteiger präsentierte am Mittwochnachmittag Ex-Hansa-Kicker Hanno Behrens als Neuzugang. Bei den Grün-Weißen unterschreibt der 33-jährige Routinier einen Zweijahresvertrag bis Juni 2025.

„Ich freue mich sehr auf ein neues Kapitel in Lübeck und auf der Lohmühle, die ich als Zuschauer und als Gast bereits kenne“, wird Behrens in einer Vereinsmitteilung zitiert: „Im VfB sehe ich einen Verein mit viel Potenzial, der auf jeden Fall bereit ist, den nächsten Schritt zu machen.“

Über die Stationen Hamburger SV, SV Darmstadt und 1. FC Nürnberg, wechselte Behrens 2021 zum FC Hansa. Nach nur einer Saison verließ er den Koggenklub jedoch schon wieder und schloss sich dem indonesischen Erstligisten Persija Jakarta an. Das Abenteuer Ausland endete für den 33-Jährigen nach 18 Spielen, in denen er fünf Tore erzielen konnte, jedoch vorzeitig. In Indonesien hatte er immer wieder mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen.

Nun will Behrens in Lübeck eine Führungsrolle einnehmen. „Im VfB sehe ich einen Verein mit viel Potenzial, der auf jeden Fall bereit ist, den nächsten Schritt zu machen“, heißt es in einer Mitteilung des Klubs: „Für mich als Norddeutscher ist es ein schönes Ziel, dabei mitzuhelfen, diese Mannschaft im Profifußball zu etablieren, wo der VfB auch hingehört.“

In seiner Karriere kann Behrens bislang auf 30 Bundesliga- (4 Tore), 210 Zweitliga- (36), 67 Drittliga- (7) und 82 Regionalliga-Einsätze (9) zurückblicken.

Bergmann, Fascher, Vollman – Was die ehemaligen Hansa-Trainer heute machen

21. Juni, 12 Uhr: Nur wenige Fußballlehrer konnten den FC Hansa Rostock in den vergangenen Jahren als Karriere-Sprungbrett nutzen. Einer ist für einen US-Klub als Scout in Europa unterwegs, andere sind vereinslos, trainieren Amateurklubs, haben den Trainerjob aufgegeben oder sind schon im Ruhestand. Was die Ex-Trainer von Hansa Rostock heute machen, erfahren Sie hier.

Lukas Scherff geht in seine neunte Saison bei Hansa Rostock

20. Juni, 17.21 Uhr: Fix! Verteidiger Lukas Scherff wird auch in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock auflaufen. Der 26-Jährige hat seinen am Monatsende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das teilten die Ostseestädter am Dienstagabend mit.

Das Rostocker Eigengewächs hat bereits 133 Pflichtspiele für den Koggenklub bestritten. Dabei konnte er 13 Treffer erzielen. Was FCH-Sportdirektor Kristian Walter zur Verlängerung des gebürtigen Schweriners sagt, lesen Sie hier.

Hansa Rostocks U 23 plant sechs Testspiele

20. Juni, 13.55 Uhr: Nicht nur die Profis des FC Hansa Rostock steigen am 26. Juni in die Sommervorbereitung ein. Auch die U 23 des Zweitligisten beginnt am kommenden Montag mit dem Training. Die zweite Mannschaft der Rostocker ist vor wenigen Wochen in die Regionalliga Nordost aufgestiegen und wird dort um den Klassenverbleib kämpfen. Welche Testspielgegner die Koggenreserve in der Vorbereitung vor der Brust hat, erfahren Sie hier.

DFB-Pokal: Hansa Rostock bekommt FSV Frankfurt zugelost

18. Juni, 18.31 Uhr: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FSV Frankfurt. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Frankfurter konnten sich durch den Gewinn des hessischen Landespokals für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizieren. In der Regionalliga Südwest belegten sie in der abgelaufenen Saison den fünften Platz. Wie FCH-Sportdirektor Kristian Walter auf das Los reagiert, können Sie hier nachlesen.

Mit dem Rostocker FC tritt ein weiterer Verein aus der Hansestadt im DFB-Pokal an. Der Oberligist trifft auf den Erstliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

Die erste Runde des DFB-Pokals wird zwischen dem 11. bis 14. August augestragen. Die einzelnen Duelle wurden noch nicht terminiert.

Hansa Rostock: DFB-Pokal-Gegner wird Sonntag gezogen

17. Juni, 18.10 Uhr: Im ZDF wird am Sonntag um 17.10 Uhr die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Neben dem Rostocker FC (Landespokalsieger) ist aus der Hansestadt auch der FC Hansa Rostock dabei. Der Fußball-Zweitligist will nach dem peinlichen Erstrunden-Aus 2022 in der Vorsaison gegen den damaligen Regionalligisten VfB Lübeck (0:1) wieder über die Auftaktrunde hinauskommen. Auf welche Gegner der FCH treffen könnte, erfahren Sie hier.

Mädels kicken am Sonntag im Rostocker Ostseestadion

16. Juni, 15.55 Uhr: „Der Tag des Mädchenfußballs“ steigt am Sonntag erstmals im Rostocker Ostseestadion. Von 10 bis 12 Uhr findet das Ereignis statt, das der Landesfußballverband (LFV) seit mehreren Jahren ausrichtet. Alle fußballbegeisterten Mädels, die bereits aktiv in einem Verein spielen oder einfach nur Spaß am Bolzen haben, können kostenlos dabei sein.

Der FC Hansa wird sich mit seiner Bagaluten-Bande sowie Trainern und Trainerinnen der Ballschule vor Ort präsentieren. Es wird mehrere Mit-mach-Stationen rund um das Thema Fußball geben. Vom Westvorplatz über den Stadion-Innenraum bis auf den Rasen in der großen Arena werden verschiedenen Aktivitäten angeboten. Vereine aus MV, die bereits weibliche Mannschaften haben, stellen sich und ihre Angebote ebenfalls vor.

Zusammen mit dem LFV rollt der Ball am frühen Sonntagnachmittag für mehrere F-, E- und D-Juniorinnen-Teams aus MV. Zuerst sind die Jüngsten dran, die F- und E-Mädels spielen den „AOK-3-vs-3-Cup“ auf Minispielfeldern aus, jedes Team besteht dabei aus nur drei Mädchen, damit möglichst viel Spielzeit für jede Spielerin dabei herausspringt. Im Anschluss ermitteln die 11- und 12-jährigen Fußballerinnen die diesjährigen Siegerinnen in der zweiteiligen Turnierserie um den AOK-Cup der D-Juniorinnen. Dieses Turnier wird auf Kleinfeld ausgetragen. Beide Veranstaltungen finden direkt im Ostseestadion statt und bilden den Höhepunkt am „Tag des Mädchenfußballs“.

Hansa Rostock: Nachwuchschef Michael Meier mit neuen Aufgaben

15. Juni, 18.30 Uhr: Michael Meier wurde befördert. Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des FC Hansa Rostock gehört seit Monatsanfang dem Vorstand des Fußball-Zweitligisten an. Der 35-Jährige bekleidet den in der Führungsebene neu geschaffenen Posten „Nachwuchs und Vereinswesen“. Hier spricht er über seine Ziele und Aufgaben.

Ex-Hansa-Coach Härtel über seinen neuen Klub

15. Juni, 15.12 Uhr: Ex-Hansa Trainer Jens Härtel ist überzeugt, dass er die sportlichen Ziele mit seinem neuen Verein Eintracht Braunschweig erreichen wird. Er nannte vor allem die Tradition des Klubs als Beweggrund, die Nachfolge von Michael Schiele bei den Niedersachsen anzutreten. Was er zu seinem neuen Engagement außerdem sagt, erfahren Sie hier.

Hansa Rostock verpflichtet Alexander Rossipal

14. Juni, 12.35 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat am Mittwoch seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Linksverteidiger Alexander Rossipal kommt vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Beim Koggenklub unterschreibt der 27-Jährige einen Vertrag bis 2025. Weiteres zum Transfer lesen Sie hier.

U-15 von Hansa Rostock feiert Regionalliga-Aufstieg

14. Juni, 10.48 Uhr: Jubel bei der U-15 des FC Hansa Rostock. Am Dienstagabend konnten sich die jungen Hanseaten im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Regionalliga durchsetzen. Gegen den FC Förderkader gewannen sie souverän mit 6:1 (2:1). Die FCH-Nachwuchskicker kehren somit nach nur einem Jahr in die höchste deutsche Spielklasse dieser Altersklasse zurück.

Die U-15 des FC Hansa war in der abgelaufenen Saison in der U-17-Verbandsliga an den Start gegangen. In einem Entscheidungsspiel mussten sie sich nun mit dem U-15-Landesmeister messen, da nur ein Team aus Mecklenburg-Vorpommern aufstiegsberechtigt ist.

Ryan Malone verlässt Hansa Rostock

13. Juni, 21.15 Uhr: Ryan Malone ist der zweite Abgang des FC Hansa Rostock. Der Innenverteidiger hat auf Instagram einen emotionalen Post formuliert, dass er den Koggenklub nach zwei Spielzeiten verlassen wird. Der 30-jährige US-Amerikaner hat 56 Einsätze für die Ostseestädter absolviert. Dabei erzielte er ein Tor und legte vier Treffer auf. Welche Worte der Einwurf-Spezialist an die FCH-Fans zum Abschied gerichtet hat, erfahren Sie hier.

Thomas Doll reagiert auf Gerücht zu Hansa-Duo

13. Juni, 17 Uhr: Beim FC Hansa Rostock haben Thomas Meißner und John-Patrick Strauß noch einen Vertrag bis 2024. Dennoch haben indonesische Medien für Spekulationen gesorgt, dass das Duo im Visier von Persija Jakarta sei. Der Klub aus Indonesiens Hauptstadt spielt in der 1. Liga. Trainiert wird die Mannschaft vom Ex-Rostocker Thomas Doll. Was der 57-Jährige zu den Gerüchten sagt, erfahren Sie hier.

Hansa erhält Zweitliga-Lizenz für die neue Saison

12. Juni, 13.20 Uhr: Gute Nachrichten für den FC Hansa Rostock. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat den Mecklenburgern sowie den 35 anderen Vereinen in der 1. und 2. Bundesliga die Lizenz für die kommende Saison erteilt. Einige Klubs hatten bis Anfang Juni noch Bedingungen zu erfüllen. Auch für Hansa musste zwei kleineren Auflagen im Bereich Stadion-Kriterien nachweisen, die aber als Standard gelten.

Auch Rostocks künftiger Ligakonkurrent Hertha BSC wird in der 2. Bundesliga spielen dürfen. Bis vor Kurzem war noch wirklich sicher, ob die Hauptstädter nach dem Erstliga-Abstieg aufgrund ihrer finanziellen Probleme die Lizenz erhalten. Im Herbst müssen die Berliner als auch die anderen Bundesliga-Kontrahenten satzungsgemäß erneut ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für die dann laufende Spielzeit 2023/24 dokumentieren.

Während damit das Teilnehmerfeld offiziell ist, wird am 30. Juni der Spielplan der DFL für die neue Saison erwartet. Bereits am kommenden Sonntag wird um 17.10 Uhr im ZDF die erste Runde für den DFB-Pokal ausgelost.

Ex-Hansa-Coach Jens Härtel übernimmt in Braunschweig

11. Juni, 14.05 Uhr: Sieben Monate nach seinem Aus beim FC Hansa Rostock hat Trainer Jens Härtel einen neuen Job. Der 54-Jährige wird zur kommenden Saison den Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig übernehmen. Die Niedersachsen hatten sich erst am vergangenen Freitag von ihrem Chefcoach Michael Schiele getrennt. Mit dem 45-Jährigen war die Eintracht 2022 in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hatte erst vor zwei Wochen den Klassenverbleib geschafft.

Härtel hat in Braunschweig einen Zweijahresvertrag unterschrieben. „Es hat sich in den Gesprächen herauskristallisiert, dass Jens Härtel von seiner Herangehensweise, seiner inhaltlichen Arbeit und sportlichen Ausrichtung sehr gut zu uns passt. Er bringt die Erfahrung und die nötige Klarheit an der Seitenlinie mit, um uns sportlich weiterzuentwickeln“, sagte Eintracht-Sportgeschäftsfüher Peter Vollmann, der Hansa in der Vergangenheit selbst zweimal trainiert hatte.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wird Härtel am Montag in Braunschweig offiziell vorgestellt. Ob er seinen langjährigen Co-Trainer Ronny Thielemann mitbringen wird, wurde noch nicht kommuniziert. Thielemann war am Sonnabend beim Drittliga-Absteiger FSV Zwickau freigestellt worden.

Ananou verlässt Hansa Rostock

10. Juni, 16.55 Uhr: Frederic Ananou ist der erste Abgang des FC Hansa Rostock. Der Abwehrmann hat sich auf Instagram verabschiedet, dass sein Kapitel an der Ostsee nach einem Jahr enden wird. Er hat 20 Einsätze für die Kogge absolviert. Welche Worte Ananou für seinen Abschied verwendet hat, erfahren Sie hier.

Ex-Rostocker Thielemann in Zwickau entlassen

10. Juni, 10 Uhr: Hansa Rostocks ehemaliger Spieler und Co-Trainer Ronny Thielemann ist nicht mehr Coach beim FSV Zwickau. Die Westsachsen und der 49-Jährige, der in der Saison 1999/2000 für Hansa in der Bundesliga auflief und von Januar 2019 bis November 2022 als Co-Trainer von Jens Härtel in Rostock angestellt war, einigten sich nach dem Abstieg aus der 3. Liga auf eine Trennung und Vertragsauflösung. Thielemann hatte den Posten erst im zurückliegenden Februar von Joe Enochs übernommen.

Eine Trainerentlassung hat es auch beim Hansa-Konkurrenten Eintracht Braunschweig gegeben. Der Traditionsklub, den die Rostocker am letzten Spieltag der abgelaufenen Zweitliga-Saison zu Hause mit 2:1 besiegt hatten, haben sich trotz gelungenen Klassenerhalts von Michael Schiele getrennt. Mehr dazu hier.

Hansa-Youngster Milosz Brzozowski spielt bei U-19-EM

9. Juni, 21 Uhr: Tolle Neuigkeiten gibt es für Milosz Brzozowski. Der Youngster, der erst vor wenigen Tagen seinen ersten Profivertrag bis 2026 beim FC Hansa Rostock unterschrieben hat, wird für sein Heimatland Polen bei der U-19-Europameisterschaft auf Malta auflaufen. Das Turnier wird vom 3. bis 16. Juli ausgetragen. Am 19. Juni startet Brzozowski mit der polnischen Auswahl in ein Vorbereitungscamp auf das Ereignis.

Somit wird der 18-Jährige zu Beginn der Vorbereitung der Rostocker Profis fehlen. Für den Blondschopf stellt das aber kein Problem da. „Ich will mit guten Leistungen bei der EM unter Beweis stellen, dass ich das Zeug habe in der kommenden Saison im Kader der Zweitliga-Mannschaft mit dabei zu sein. Und mit einem guten Turnier im Gepäck kann mich das ja vielleicht auch beflügeln“, wird der Außenbahnspieler auf der Internetseite des FC Hansa zitiert.

Milosz Brzozowski, hier im Spiel gegen Tasmania Berlin, hat schon einige Nachwuchsnationalmannschaften von Polen durchlaufen. © Quelle: Johannes Weber

Für seinen Trip nach Malta wird Brzozowski sein Schuljahr ein paar Tage früher beenden. Da die Noten gut seien, kann der Linksfuß vorzeitig abreisen. Aktuell ist in der 11. Klasse und macht im kommenden Jahr sein Fachabitur.

Mit Polen wird Brzozowski bei der EM in Gruppe A auf Portugal (3. Juli, 18 Uhr), Malta (6. Juli, 21:15 Uhr) und Italien (9. Juli, 18 Uhr) treffen. Die beiden besten Teams der Staffel ziehen ins Halbfinale ein. Ein Ziel, dass auch Hansas Talent verfolgt.

Hansa Rostock verpflichtet Janik Bachmann

9. Juni, 12.15 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat seinen zweiten Neuzugang am Freitag präsentiert. Janik Bachmann kommt vom Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen an die Ostsee. Er hat bereits bei den Kurpfälzern mit dem aktuellen Hansa-Coach Alois Schwartz zusammengearbeitet. Das dürfte die Eingewöhnung etwas erleichtern. Weiteres zum Transfer lesen Sie hier.

Güler ist Hansas erster Neuer für 2023/24

8. Juni, 12.45 Uhr: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Donnerstag seinen ersten Neuzugang für die neue Saison bekanntgegeben. Vom Wuppertaler SV wechselt Serhat-Semih Güler zu den Mecklenburgern. Der Angreifer empfahl sich als Torschützenkönig der Regionalliga West mit 23 Toren in 29 Einsätzen. Über die Vertragslänge und den Offensivspieler erfahren Sie hier mehr.

Wehen Wiesbaden kehrt in die 2. Liga zurück – Hansa freut sich

7. Juni, 11.59 Uhr: Als die Rückkehr des SV Wehen Wiesbaden in die 2. Fußball-Bundesliga durch den 2:1-Rückspielsieg (Hinspiel 4:0) bei Arminia Bielefeld am Dienstagabend perfekt war, knallten bei den Verantwortlichen des FC Hansa Rostock vielleicht nicht gerade die Sektkorken. Aber dennoch hatten sie Grund zur Freude über den Ausgang der Relegation zwischen der 2. und 3. Liga – warum lesen Sie hier.

Kehrt Hüsing nach Bielefelder Abstieg zu Hansa zurück?

7. Juni, 8:34 Uhr: Oliver Hüsing könnte in diesem Sommer zum dritten Mal in seiner Karriere zum FC Hansa Rostock wechseln. Der mittlerweile 30 Jahre alte Verteidiger ist am Dienstagabend (6. Juni) mit Arminia Bielefeld in der Relegation in die 3. Liga abgestiegen. Laut TV-Sender „Sky“ könnte Hansa versuchen, den früheren Abwehrchef und Kapitän wieder an die Ostsee zu lotsen. Hüsing spielte in der Saison 2014/15 in der Rückrunde für den FCH. Nach weiteren Stationen in Bremen und Budapest kehrte er 2017 für zwei Jahre an die Küste zurück. Hüsing kommt auf 112 Einsätze in der 3. Liga und 99 in der 2. Fußball-Bundesliga. Schon im Vorjahr hatte die Hoffnung bestanden, dass der 1,93 Meter große Profi von Heidenheim zu Hansa kommt. Doch der hatte sich für die Arminia entschieden.

Oliver Hüsing ist nach dem Abstieg von Arminia Bielefeld nach Sky-Informationen ein Kandidat für den FC Hansa Rostock. © Quelle: IMAGO/TEAM2sportphoto

Kristian Walter ist neuer Sportchef des FC Hansa Rostock

5. Juni, 17.07 Uhr: Nun ist es offiziell: Kristian Walter ist neuer Sportlicher Leiter des FC Hansa Rostock. Der 38-Jährige ist Nachfolger des entlassenen Martin Pieckenhagen. Bei den Ostseestädtern hat der ehemalige Chefscout von Dynamo Dresden einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieben.

Beim Fußball-Zweitligisten kommt auf Walter in den kommenden Wochen viel Arbeit zu. Er verantwortet die Kaderplanung, die Leitung der Scouting-Abteilung sowie des Trainer- und Funktionsteams der Profi-Mannschaft. Der 38-Jährige soll den Koggenklub weiterentwickeln und dauerhaft in der 2. Bundesliga etablieren.

Beim FC Hansa tritt Walter erstmals auf einer größeren Fußball-Bühne ins Rampenlicht. Mit einer guten Kaderplanung für die neue Saison kann der gebürtige Sachse, schnell Punkte sammeln, kommentiert OZ-Reporter Sönke Fröbe.

Hansa Rostock päsentiert Trainerteam der neuen Frauen-Auswahl

4. Juni, 20.47 Uhr: Das Trainerteam für die neue Frauenmannschaft des FC Hansa Rostock wurde bekanntgegeben. Tino Spörk wird ab der kommenden Saison das Zepter an der Seitenlinie des Verbandsligisten übernehmen. Verena Fricke-Wolff und Torwarttrainer Michael Birkenfeld werden dem 53-jährigen B-Lizenz-Inhaber assistieren.

„Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da wir viele gute Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl hatten. In den Trainingseinheiten haben sich ja nicht nur die Spielerinnen für das neue Team beworben, sondern auch die Trainer. Da konnten wir genau hinschauen und uns ein Bild von der Arbeitsweise machen, um unsere Auswahl zu treffen“, so Frauen- und Mädchenfußball-Koordinator Frank Goesch.

Anfang Juli soll das erste Training stattfinden. Vor dem Ligastart stehen für die FCH-Frauen zudem noch Vorbereitungsturniere und ein Testspiel gegen Borussia Dortmund (6. August) an.

Hansas Stürmersuche: Spur führt nach Wuppertal

1. Juni, 11.13 Uhr: Nach nur 32 Treffern in 34 Saisonspielen muss der FC Hansa Rostock zur neuen Saison etwas in seiner Offensive tun. Die Mecklenburger sind auf Stürmersuche. Ein Name wurde jetzt mit den Rostockern in Verbindung gebracht. Das Internetportal Reviersport nennt Serhat Güler als möglichen Kandidaten für Hansas Angriff. Der Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison 23 Treffer in 29 Spielen für den Wuppertaler SV. Mehr zu Güler erfahren Sie hier.

31. Mai, 15.10 Uhr: Der FC Hansa Rostock muss sein eFootball-Duo ziehen lassen. Levy „levyfinn“ Rieck und Henning „FCH_Henning“ Wilmbusse werden den Verein zum Saisonende verlassen. Die Spieler wollen sich künftig neuen sportlichen Herausforderungen stellen. Wohin es die Gamer zieht, ist noch nicht klar.

Rieck, der in seiner Debütsaison als Newcomer des Jahres und drittbester Einzelspieler ausgezeichnet worden war, hat gemeinsam mit Teamkollege Wilmbusse den Koggenklub seit dem Aufbau des eFootball-Bereichs Ende 2020 national und international erfolgreich vertreten. In ihrem zweieinhalbjährigen Engagement bei den Ostseestädtern krönten sie sich zweimal zum Divisonsmeister der Virtual Bundesliga und schlossen diese in der aktuellen Saison als deutscher Vizemeister auf Klubebene ab. Beide vertraten den Verein zudem in der eChampionsleague.

Vor ihrem Abschied treten beide Hanseaten in der laufenden Spielzeit noch bei den deutschen Einzelmeisterschaften (10./11. Juni in Köln) und beim DFB ePokal (16./17. Juni in Frankfurt) an.

Hansa-Fans stehen für Wibran und Arvidsson Schlange

31. Mai, 15 Uhr: Die Ex-Hansa-Kicker Peter Wibran und Magnus Arvidsson waren beim letzten Saisonspiel der Rostocker gegen Eintracht Braunschweig im Ostseestadion zu Gast. Vor der Partie erfüllten die ehemaligen Publikumslieblinge die Autogramm- und Fotowünsche der Fans. Der Andrang war riesig. Was das Schweden-Duo heute macht, erfahren Sie hier.

Hansa-Sprecherin tägt Shirt mit rätselhafter Botschaft

31. Mai, 13.23 Uhr: Auf der Pressekonferenz nach dem letzten Heimspiel sorgte Marit Scholz, Pressesprecherin des FC Hansa Rostock, für Irritationen. Sie trug ein Shirt mit der rätselhaften Botschaft „FCK SFR“. Bei mehreren FCH-Anhängern kam die Frage auf, wer oder was gemeint sein könnte – doch nicht etwa OZ-Hansa-Reporter Sönke Fröbe? Mehr dazu lesen Sie hier.

Hansa Rostock verlängert mit Führungsriege und stellt Vorstand breiter auf

30. Mai, 12.26 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat die Verträge des Vorstandsvorsitzenden Robert Marien und von Finanzvorstand Günter Fett bis Jahresende 2025 verlängert. Zudem hat der Verein eine neue Stelle in der Führungsriege geschaffen. Den Posten als Vorstand Nachwuchs und Vereinswesen wird zum 1. Juni Michael Meier besetzen. Welche Aufgaben auf den 35-Jährigen da künftig zu kommen, erfahren Sie hier.

Hansa Rostocks U 23 setzt Superserie fort

27. Mai, 20.39 Uhr: Die U 23 des FC Hansa Rostock hat im letzten Heimspiel der Saison einen 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den TuS Makkabi Berlin gefeiert. Die Zweitliga-Reserve ist damit zum 17. Mal in Folge unbesiegt geblieben (den Spielbericht gibt es hier). Der Staffelsieg und der damit verbundene Regionalliga-Aufstieg stehen schon seit längerer Zeit fest. Mit von der Partie gegen die Berliner waren die U-19-Kicker Elias Höftmann und Milosz Brzozowski. Sie sind am Sonnabend wie A-Junioren-Kapitän Joshua Krüger mit einem Profivertrag ausgestattet worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Hansa Rostock bindet Schumacher langfristig

26. Mai, 18.18 Uhr: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Freitagabend die Vertragsverlängerung von Kevin Schumacher vermeldet. Der zum Sommer auslaufende Kontrakt des Blondschopfs wurde um drei Jahre verlängert. Somit ist der Außenbahnspieler bis 2026 an der Ostsee gebunden – sowohl für die 2. als auch 3. Liga.

Der 2021 vom Regionalligisten TSV Havelse gekommene Schumacher hat sich in dieser Saison zum Stammspieler bei den Rostockern entwickelt. Das hob auch Hansas Vorstandsboss Robert Marien hervor, der mit der Entwicklung des gebürtigen Niedersachsen sehr zufrieden ist. „Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten auch in den kommenden Spielzeiten eine wichtige Rolle im Team spielen kann.“

In der noch laufenden Spielzeit absolvierte Schumacher 29 Partien für die Kogge und erzielte zwei Treffer. „Ich bin Hansa sehr dankbar dafür, dass ich damals diese Chance bekommen habe und möchte gern etwas zurückgeben. Daher war der Verein für mich trotz einiger anderer Anfragen auch immer erster Ansprechpartner, als es um einen neuen Vertrag ging“, so der 25-Jährige, für den mit dem Wechsel vor zwei Jahren zum FCH der Traum, Profifußballer zu werden, wahr geworden ist.

Vor Schumacher hatte schon Kapitän Markus Kolke seinen Vertrag bis 2026 verlängert.

Hansa Rostock: Umstellungen in der Defensive gegen Braunschweig

26. Mai, 12.36 Uhr: Beim Saisonfinale wird Trainer Alois Schwartz seine Defensive etwas umbauen müssen. Innenverteidiger Rick van Drongelen und Außenverteidiger Nico Neidhart werden dem FC Hansa Rostock aufgrund einer Gelbsperre in der Heimpartie am Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig fehlen. Während die Rostocker (13. Platz/38 Punkte) bereits gerettet sind, kämpft die Eintracht (14./36), noch gegen den Absturz auf den Abstiegsrelegationsrang, den derzeit Arminia Bielefeld (16./34) einnimmt.

Wie schon in den vergangenen Wochen werden auch Sebastién Thill (Bauchmuskelentzündung), Nils Körber (Leistenprobleme) und Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden) nicht zur Verfügung stehen. Spielverabschiedungen wird es auf Hansa-Seite gegen die Braunschweiger nicht geben. Das hatte der Verein schon vor zwei Wochen entschieden. Rund 26.500 Zuschauer werden im ausverkauften Ostseestadion erwartet.

Hansa Rostock: Marien zuversichtlich bei Trainerfrage

25. Mai, 23 Uhr: Nach dem Klassenverbleib laufen beim Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Der Vorstandsvorsitzende Robert Marien hatte momentan alle Hände voll zu tun. Unter anderem ist die Frage noch nicht geklärt, ob es für Coach Alois Schwartz weitergeht. Marien ließ durchblicken, dass man „in guten Gesprächen“, aber noch nichts entschieden sei. Äußerdem äußerte er sich zur Sportdirektor-Suche, der Vertrags-Klausel von Ex-Coach Patrick Glöckner und dem Aufstieg der U 23 mit den damit verbundenen Herausforderung. Hier geht es zum Artikel.

U 23 von Hansa Rostock geht in die Regionalliga

25. Mai, 16.50 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat sich entschieden. Die U 23 der Kogge soll in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordost spielen. Der Verein nimmt das Aufstiegsrecht wahr. Die zweite Mannschaft der Rostocker hatte vor zwei Wochen den vorzeitigen Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord klargemacht. Welche Veränderungen auf die Hansa-Reserve zukommen, erfahren Sie hier.

Ex-Hansa-Spieler Fin Bartels beendet Karriere

24. Mai, 17.50 Uhr: Kiel, Hansa Rostock, St. Pauli und Bremen: Dem Norden blieb Fin Bartels stets treu. Jetzt macht der Fußballprofi in seiner Heimat Schluss. Und trotz seines Karriereendes hört er wohl nicht ganz auf. Lesen Sie das Porträt eines besonderen Fußball-Profis.

Vertrag läuft aus: Was passiert mit Rick van Drongelen?

23. Mai, 14.40 Uhr: Nach schwierigen Jahren hat sich Rick van Drongelen bei Hansa Rostock eindrucksvoll zurückgemeldet und wieder in den Fokus gespielt. Die Zukunft des Innenverteidigers, der auf Leihbasis für diese Saison von Champions-League-Anwärter Union Berlin kam, ist offen. Wie es für ihn weitergehen könnte.

Kröger gratuliert Hansa zum Verbleib in der 2. Bundesliga

22. Mai, 15.15 Uhr: Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) hat Spielern, Trainer und Fans des FC Hansa Rostock herzlich zum Bestand in der 2. Fußball-Bundesliga gratuliert. Welche Rolle der Rostocker Verein für die Oberbürgermeisterin spielt, erfahren Sie hier.

Klassenerhalt geschafft: Was wird aus Trainer Alois Schwartz?

22. Mai, 15 Uhr: Rettungsmission erfüllt, jetzt geht es um die Zukunft von Trainer Alois Schwartz beim FC Hansa Rostock. Der 56-Jährige erklärt sein Erfolgsrezept, den Anteil der Fans und wie es um eine Verlängerung seines bis zum Saisonende befristeten Vertrages steht. Den kompletten Beitrag lesen Sie hier.

Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig: OZ verlost 2 x 2 VIP-Tickets

22. Mai, 12.52 Uhr: Aufgepasst! Die OSTSEE-ZEITUNG verlost zweimal zwei VIP-Tickets für das Zweitliga-Saisonfinale. Mit ein bisschen Glück können sie im ausverkauften Ostseestadion live dabei sein, wenn der FC Hansa Rostock am Sonntag (28. Mai, 15.30 Uhr) auf Eintracht Braunschweig trifft. Hier geht es zum Gewinnspiel.

Hansa bejubelt die vorzeitige Rettung

21. Mai, 18.44 Uhr: Mit 0:0 beim 1. FC Nürnberg ist dem FC Hansa Rostock einen Spieltag vor Saisonende der Klassenverbleib in 2. Bundesliga gelungen. Anschließend feierten die Spieler mit ihren mitgereisten Fans im Max-Morlock-Stadion. Noch vor fünf Wochen war es nicht selbstverständlich, dass die Rostocker vorzeitig in den Zielhafen einlaufen. Was Spieler und Trainer Alois Schwartz zur Rettung sagen, erfahren Sie hier.

Personalien vor Nürnberg-Spiel: Roßbach könnte einsatzbereit sein

19. Mai, 13 Uhr: Der FC Hansa Rostock kann für das letzte Auswärtsspiel der Saison beim 1. FC Nürnberg womöglich auf die gleiche Startelf, wie in den vorherigen Partien setzen. Laut Trainer Alois Schwartz sehe es bei Damian Roßbach „gut aus“, am Sonntag (Anpfiff: 13.30 Uhr) einsatzbereit zu sein. Roßbach war bei der zurückliegenden Partie gegen den SV Sandhausen (2:1) mit einer Oberschenkelverletzung nach einer halben Stunde ausgewechselt worden.

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Sebastien Thill (Bauchmuskelentzündung), Svante Ingelsson (Trainingsrückstand nach Schambeinentzündung), Nils Körber (Leistenprobleme) und Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden). Die Rostocker gehen mit dem Rückenwind von vier Siegen in Serie ins Nürnberg-Spiel. Mit einem Erfolg können sie den Klassenverbleib perfekt machen.

Frederic Ananou im Visier von Inter Mailand?

18. Mai, 9.00 Uhr: Der Defensivspezialist Frederic Ananou erregte internationale Aufmerksamkeit – im durchaus positiv-sportlichen Sinne. Der Inter Mailand hatte sich nach dem Hansa-Rostock-Spieler erkundigt. Der 25-jährige dazu: „Interessieren tut es mich aber nicht so wirklich, weil ich momentan hier bin und mich auf die Aufgabe bei Hansa konzentriere.“ Allerdings fühle er sich „geehrt.“

Suche nach neuem Sportvorstand

17. Mai, 8.32 Uhr: Im April wurde Martin Pieckenhagen beim FC Hansa Rostock als Sportvorstand beurlaubt. Seitdem ist der Zweitligist auf der Suche nach einem Nachfolger für die neue Saison. Wer ein möglicher Kandidat sein könnte, lesen Sie hier.

Staffelsieg für Hansa Rostocks U 23

14. Mai, 21 Uhr: Großen Grund zur Freude gab es am Sonntag bei der U 23 des FC Hansa Rostock. Mit dem 3:0-Heimsieg gegen Tasmania Berlin machte die zweite Mannschaft der Mecklenburger vorzeitig den Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord perfekt. Im Volksstadion stieg anschließend die Party. Reaktionen zum Gewinn gibt es hier.

Bielefeld gewinnt: Hansas Rettung noch nicht fix

13. Mai, 15.19 Uhr: Der FC Hansa Rostock kann frühestens am nächsten Wochenende den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga feiern. Konkurrent Arminia Bielefeld gewann am Samstagnachmittag in letzter Sekunde beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:1. Damit hat Hansa weiterhin vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz – bei noch zwei ausstehenden Spielen. Bei einer Niederlage Bielefelds und Regensburgs (am Sonntag gegen den HSV) wären die Rostocker nach ihrem 2:1-Auswärtserfolg in Sandhausen am Freitagabend bereits vorzeitig gerettet gewesen. Welche Noten die Hansa-Profis für ihren Auftritt in Sandhausen erhalten haben, lesen Sie hier.

Auswärtssieg in Sandhausen katapultiert Hansa weiter Richtung Klassenverbleib

12. Mai, 23.30 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat einen weiteren großen Schritt in Richtung direkten Klassenverbleib gemacht. Mit 2:1 (2:0) gewannen die Ostseestädter beim Schlusslicht SV Sandhausen. Die Partie war gerade in der zweiten Halbzeit eine enge Nummer. Wie das Spiel beim vierten Sieg in Serie verlaufen ist und wer die Tore geschossen hat, erfahren Sie hier.

Befördert Hansa-Coach seinen Ex-Klub in die 3. Liga?

11. Mai, 13.16 Uhr: Am Freitag (18.30 Uhr, OZ-Liveticker ab 18 Uhr) gastiert der FC Hansa Rostock zum nächsten Kellerduell der 2. Bundesliga beim SV Sandhausen. Für Trainer Alois Schwartz wird es ein besonderes Spiel unter besonderen Vorzeichen. Denn sollte er mit dem Koggenklub am Hardtwald den vierten Sieg in Folge einfahren, könnte Hansa bereits den Klassenerhalt feiern und der Abstieg seines Ex-Vereins so gut wie besiegelt sein. Schwartz war erst im Februar in Sandhausen entlassen worden. Wie er damit umgeht und was er zu seiner Zukunft bei Hansa sagt, lesen Sie hier.

Luca Horn wechselt nach Rödinghausen

11. Mai, 12.00 Uhr: Luca Horn verlässt den FC Hansa Rostock im Sommer und wechselt in die Regionalliga West. Der 24-Jährige wird sich dem SV Rödinghausen anschließen. Horns Vertrag in Rostock endet zum 30. Juni dieses Jahres. Mehr dazu hier.

Luca Horn (r.) wird den FC Hansa Rostock im Sommer in Richtung Rödinghausen verlassen. © Quelle: Johannes Weber

Hansas Co-Trainer Dimitrios Moutas: der „schwäbische Grieche“

10. Mai, 11.40 Uhr: Er ist erst ein paar Wochen beim FC Hansa Rostock, aber kaum einer geht bei den Spielen an der Seitenlinie so ab wie Co-Trainer Dimitrios Moutas. Im März kam der 47-Jährige, der sich selbst als „schwäbischen Griechen“ bezeichnet, zusammen mit Chefcoach Alois Schwartz an die Ostsee. Seine Explosivität am Spielfeldrand erklärt er mit seinen griechischen Wurzeln: „Das kommt von meiner südländischen Herkunft. Ich lebe das sehr intensiv.“ Was Moutas und Schwartz seit Jahren verbindet, welche Erfahrungen er in Griechenland gemacht hat und wie emotional das Gastspiel mit dem FC Hansa am Freitag bei seinem alten Arbeitgeber SV Sandhausen wird, lesen Sie hier.

Hansa Rostock: Talent Theo Martens beim GFC raus

9. Mai, 19.35 Uhr: Der Greifswalder FC und Theo Martens – das hat nicht funktioniert. Der talentierte Außenbahnspieler wurde vom Fußball-Regionalligisten aussortiert. In den verbleibenden drei Partien wird Martens wohl nicht mehr für den GFC auflaufen. Die Boddenstädter hatten den 20-Jährige erste Ende Januar für die Rückrunde ausgeliehen. Greifswalds Geschäftsführer Sport David Wagner äußerte sich hier zu den Gründen.

Regensburg stellt Trainer frei

9. Mai, 14.37 Uhr: Drei Tage nach der 0:2-Niederlage beim FC Hansa Rostock hat der SSV Jahn Regensburg die Reißleine gezogen. Die Oberbayern haben ihren Chefcoach Mersad Selimbegovic von seinen Aufgaben entbunden. Die Jahn-Elf war zuletzt sechs Begegnung in Folge ohne Sieg geblieben. Hansas direkter Konkurrent im Abstiegskampf will so drei Partien vor Schluss noch einmal einen neuen Impuls setzen. Bis auf Weiteres wird das bestehende Trainerteam um Jonas Maier, Markus Palionis, Thomas Barth und Marco Langner den Tabellenvorletzten betreuen. Die Verantwortlichen sind bereits auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter.

So kann am kommenden Wochenende der Klassenerhalt gelingen

8. Mai, 18.20 Uhr: Der Glaube an die direkte Rettung in der 2. Fußball-Bundesliga wächst beim FC Hansa Rostock immer mehr. Durch die Serie von zuletzt drei Siegen haben sich die Ostseestädter in eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden drei Partien gebracht. Wie der Klassenerhalt schon am kommenden Wochenende gelingen kann, lesen Sie hier.

Leidenschaftlich, mutig, effektiv: So schafft Hansa Rostock die Rettung

7. Mai, 14.54 Uhr: Ein zufriedener Trainer, selbstbewusste Profis und begeisterte Fans: Hansa Rostock ist nach dem dritten Sieg in Serie auf dem besten Weg, die vor wenigen Wochen kaum für möglich gehaltene Rettung im Abstiegskampf der 2. Liga doch noch zu schaffen. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, befand Trainer Alois Schwartz nach dem 2:0 gegen Jahn Regensburg. Mehr dazu lesen Sie hier – außerdem gibt es hier den Kommentar zum Thema.

Hansa jubelt: Pröger und Verhoek machen dritten Sieg in Folge klar

6. Mai, 18 Uhr: Der nächste enorm wichtige Erfolg für den FC Hansa Rostock im Abstiegskampf der 2. Bundesliga: Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz setzte sich am Sonnabend im wegweisenden Kellerduell gegen Jahn Regensburg mit 2:0 durch und klettert zumindest für einen Tag auf den 13. Tabellenplatz. 25 000 Zuschauer im ausverkauften Ostseestadion waren restlos begeistert. Den Spielbericht finden Sie hier. Außerdem geht es hier zur Einzelkritik der Hansa-Spieler.

Hansa Rostock II holt in Schwerin einen Punkt

5. Mai, 21.30 Uhr: Die U23 von Hansa Rostock hat in der NOFV-Oberliga Nord den vorzeitigen Staffelsieg verpasst. Hansa II spielte am Freitagabend nur ein Unentschieden gegen die SG Dynamo Schwerin. Wie das Spiel genau verlief, können Sie in unserem Ticker noch einmal nachlesen.

Reinders glaubt an Hansa Rostock: „Wenn sie Regensburg weghauen...“

5. Mai, 16.09 Uhr: Meistertrainer Uwe Reinders drückt dem FC Hansa Rostock im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die Daumen. „Vor 14 Tagen war ich skeptisch. Umso mehr habe ich mich über die zwei Siege gefreut. Wenn sie Regensburg weghauen, glaube ich fest an den Klassenerhalt“, sagte der 68-Jährige der „Bild“-Zeitung (Freitag).

Reinders gewann mit Hansa 1991 in der letzten Saison der früheren DDR-Oberliga die Meisterschaft und den Pokal und führte den Außenseiter überraschend in die Bundesliga.

Vor und nach seiner Zeit in Rostock war der frühere Nationalstürmer auch Trainer von Eintracht Braunschweig - dem Abstiegskampf-Konkurrenten und letzten Gegner von Hansa in der aktuellen Saison. Am letzten Spieltag hoffe er deshalb auf „ein 1:1 gegen Braunschweig – und dann feiern beide Mannschaften, dass sie in der Zweiten Liga bleiben“, sagte Reinders.

Durch die beiden Siege gegen Greuther Fürth und den 1. FC Kaiserslautern haben sich die Rostocker in der Tabelle zuletzt auf Platz 15 verbessert. Am Samstag ist der Vorletzte Jahn Regensburg im Ostseestadion zu Gast (13 Uhr/Sky).

4. Mai, 18 Uhr: Am Wochenende trifft sich die Meistermannschaft von 1991 im Ostseestadion. Gegen Hansa-Legende Heiko März wurde von Klubchef Robert Marien vor einigen Wochen ein Hausverbot ausgesprochen. Warum der Ex-Verteidiger, der den FC Hansa Rostock fast zwei Jahrzehnte als Vermarkter begleitet hat, dennoch an dem Treffen des Meisterteams teilnimmt, lesen Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Personalien vor Regensburg-Spiel: Ingelsson muss sich weiter gedulden

4. Mai, 12.31 Uhr: Für das Heimspiel am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) gegen den SSV Jahn Regensburg steht Svante Ingelsson dem FC Hansa Rostock weiterhin nicht zur Verfügung. Der Schwede kann nach einer Schambeinentzündung nach wie vor nicht mit der Mannschaft trainieren. Ingelsson hat seit der 2:5-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf Mitte März kein Pflichtspiel mehr bestreiten können.

Auch Simon Rhein ist keine Option für das Wochenende. Der Mittelfeldspieler ist umgeknickt und hat eine Bänderverletzung. Gegen Regensburg fehlen zudem die Langzeitverletzten Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden) und Nils Körber (Leistenprobleme).

Lukas Scherff hat am Donnerstag das Training nach seiner Bronchitis in der Vorwoche wieder aufgenommen. Ein Einsatz in zwei Tagen dürfte für den Linksverteidiger aber noch zu früh kommen.

Hansa Rostock gegen Regensburg: Pascal Breier hofft auf Comeback

3. Mai, 17 Uhr: Es war eine Sternstunde von Pascal Breier, als er im Oktober 2021 in Regensburg die entscheidenden Tore und Hansa Rostock damit ins DFB-Pokal-Achtelfinale schoss. Am Sonnabend kommt der SSV Jahn zum Zweitliga-Kellerduell ins Ostseestadion – ein guter Zeitpunkt für das Comeback des Mittelstürmers nach fast achtmonatiger Zwangspause. Alle Infos dazu lesen Sie hier.

Oliver Daedlow wechselt zum Greifswalder FC

3. Mai, 14.17 Uhr: Oliver Daedlow wird die zweite Mannschaft vom FC Hansa Rostock zum Ende der Spielzeit verlassen. Wie der Koggenklub am Mittwoch (2. Mai) bekannt gab, wird sich der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler der U23-Auswahl mit Auslaufen seines Vertrags zum Saisonende dem Regionalligisten Greifswalder FC anschließen.

Der gebürtige Neubrandenburger spielt seit der U17 für die Ostseestädter. 2020 erhielt er seinen ersten Profivertrag, war zwischendurch an den niedersächsischen Club TSV Havelse ausgeliehen. Für die Zweitliga-Profis absolvierte er in dieser Spielzeit noch keine Liga-Partie. In der laufenden Oberliga-Saison kommt er auf bislang 16 Einsätze bei der U23.

Oliver Daedlow (2.v.l.) verlässt den FC Hansa Rostock und schließt sich dem Greifswalder FC an. © Quelle: Johannes Weber

Zwei Siege in Folge – Hansa Rostock im Aufwind

1. Mai, 21.15 Uhr: Den Bock hat der FC Hansa Rostock umgestoßen. Nach zuletzt zwei Siegen haben sich die Ostseestädter auf einen Nichtabstiegsplatz zurückgekämpft. Dort haben die Rostocker zuletzt Mitte März gestanden. Nach dem jüngsten 1:0-Sieg in Kaiserslautern ist beim FC Hansa das Selbstbewusstsein zurückgekehrt. Wie die Reaktionen zum Spiel ausfielen.

FCH-Kicker belohnen sich in Kaiserslautern für unermüdlichen Einsatz

29. April, 19.44 Uhr: Das knappe Sieg beim 1. FC Kaiserslautern (1:0) dürfte Hansa Rostock einen weiteren Schub im engen Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gegeben haben.

Der Koggenklub musste sich im Fritz-Walter-Stadion gegen viele Widerstände stemmen. Im Angriff erwiesen sich die Hanseaten kaltschnäuzig. Wie die FCH-Profis insgesamt in Form waren, erfahren Sie in der Einzelkritik.

Hansa Rostock legt im Abstiegskampf nach

29. April, 17.05 Uhr: Der FC Hansa Rostock konnte weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Im Gastspiel beim 1. FC Kaiserslautern siegten die Hanseaten am Sonnabend mit 1:0 (1:0). Für die Rostocker war es der zweite Sieg in Serie. In der Vorwoche gewannen sie bereits mit 2:0 gegen Greuther Fürth.

Mit den drei Punkten vom Betzenberg im Gepäck springen die Rostocker (jetzt 15. Platz/31 Punkte) für mindestens eine Nacht auf einen Nichtabstiegsplatz. Die Zusammenfassung der Partie können sie hier nachlesen.

Kai Pröger lässt Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern jubeln

29. April, 14.58 Uhr: Jubel, Trubel, Heiterkeit: In einem packenden Spiel setzte sich der FC Hansa Rostock am Sonnabend mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern durch. Den Treffer des Tages erzielte Kai Pröger kurz vor der Pause (42.). Hier finden Sie den Liveticker zum Nachlesen.

Hansa Rostock will weiter gegen Abstieg punkten

29. April, 10.45 Uhr: Eine Woche nach dem Heimsieg gegen Greuther Fürth will der FC Hansa Rostock am Samstag (13 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern weiter im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga punkten. „Wir müssen alles abrufen, viel Leidenschaft und Mentalität mitbringen“, sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz vor dem Gastspiel auf dem Betzenberg.

Die Pfälzer haben für das Spiel in der 2. Bundesliga bereits über 40 000 Tickets verkauft. Auf die Unterstützung der eigenen Fans können die Rostocker auch zählen. Über 2000 Anhänger werden die Kogge ins fast 800 Kilometer entfernte Kaiserslautern begleiten.

Die OZ berichtet ab 12.30 Uhr im Liveticker über das Auswärtsspiel.

Hansa Rostock reist ohne Quartett nach Kaiserslautern

27. April, 11.46 Uhr: Lukas Scherff bleibt vom Pech verfolgt. Nach seiner Rotsperre wäre der Linksverteidiger für das anstehende Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern wieder spielberechtigt gewesen. Allerdings fehlte der 26-Jährige unterhalb der Woche aufgrund einer Bronchitis. Somit steht ist er für die Partie beim Aufsteiger keine Option.

Zudem wird neben Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden) auch Nils Körber weiterhin fehlen. Der Ersatzkeeper laboriert weiterhin an hartnäckigen Leistenproblemen.

Wieder im Mannschaftstraining ist Frederic Ananou. Der Abwehrmann fehlte zuletzt drei Wochen aufgrund eines Muskelfaserrisses. Laut Hansa-Trainer Alois Schwartz hätte Ananou ordentlich trainiert. Der Coach schloss nicht aus, dass der Deutsch-Togolese eine Option für den Spieltagskader sein könnte.

Fortschritte macht derweil Svante Ingelsson. Der Schwede hat sich aufgrund seiner Schambeinentzüdung ein weiteres Mal beim Arzt behandeln lassen. Schwartz hofft, dass der Mittelfeldspieler bald wieder ins Training einsteigt und für den Endspurt zur Verfügung stehen wird. Das Kaiserslautern-Duell kommt für Ingelsson definitiv noch zu früh.

Neun Spieler sind bei Trainer Alois Schwartz gesetzt

25. April, 17.31 Uhr: Vier Spiele und nahezu die gleiche Startelf: Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga setzt Trainer Alois Schwartz auf Kontinuität und ändert die Startelf nur, wenn es dafür einen triftigen Grund gibt. Neun Profis standen seit dem Amtsantritt des Schwaben vor fünf Wochen immer in der Anfangsformation.

Dressels Debüttreffer nicht zum Tor des Monats gewählt

23. April, 15.24 Uhr: Bei der Wahl zum Tor des Monats März hat Dennis Dressel den Sieg verpasst. Der Mittelfeldspieler des FC Hansa Rostock stand mit sehenswerten Treffer beim 1:1 auswärts gegen Hannover 96 in der ARD-Sportschau neben vier weiteren Toren zur Auswahl. Das Voting lief bis Sonnabend um 19 Uhr. Am Ende setzte sich Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV. Mit seinem direkten Freistoßtor gegen 1. FC Nürnberg vereinte der HSV-Flügelflitzer mehr als 68.000 Stimmen auf sich.

Geschafft! Hansa Rostock schlägt Fürth mit 2:0

22. April, 16.30 Uhr: Die Polizei zieht nach dem Spiel Hansa Rostock gegen Greuther Fürth eine positive Bilanz. Es habe keinerlei nennenswerte Zwischenfälle gegeben. Insgesamt befanden sich 221 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei im Einsatz, heißt es in einer Stellungnahme.

22. April, 15.20 Uhr: Nach vier Niederlagen in Serie und nach 31 Wochen ohne Heimspiel-Sieg hat Hansa heute das Ruder herumgerissen und Greuther Fürth mit 2:0 besiegt. Unser Hansa-Experte Sönke Fröbe liefert Ihnen den kompletten Spielbericht.

Mutmachende Botschaft für das Fürth-Heimspiel

21. April, 21.16 Uhr: Das Land drückt die Daumen für den FC Hansa Rostock. Die Unterstützung vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth am Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) ist groß. Die OSTSEE-ZEITUNG hat kleine Videosequenzen und weitere Botschaften von Personen aus dem Sport und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens eingesammelt. Die mutmachenden Nachrichten gibt es hier.

Fürth-Heimspiel: Quartett fehlt, Verhoek fraglich

20. April, 11.43 Uhr: Für das Heimspiel am Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth wird der FC Hansa Rostock definitiv auf ein Quartett verzichten müssen. Neben dem rotgesperrten Lukas Scherff stehen auch Frederic Ananou (Trainingsrückstand nach Muskelfaserriss), Maurice Litka (Reha nach Knorpelschaden) und Svante Ingelsson (Schambeinentzündung) nicht zur Verfügung. Fraglich ist zudem ein Einsatz von Angreifer John Verhoek (muskuläre Probleme).

Gerade bei Ingelsson, der in den vergangenen drei Partien fehlte, herrschte zuletzt Ungewissheit wegen seiner Verletzung. Untersuchungen hätten jetzt mehr Klarheit ergeben. Hansa-Trainer Alois Schwartz: „Svante kann immer mal leicht trainieren, hat aber hin und wieder Schmerzen.“

Gegen den Tabellenzehnten aus Fürth stehen die Rostocker unter Zugzwang. Der Tabellenvorletzte hat zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Der FC Hansa rechnet mit bis zu 23.000 Zuschauern im Ostseestadion.

Hansa Rostock: Was für und gegen eine Rettung spricht

18. April, 16.07 Uhr: Sechs Spiele sind in der 2. Liga noch zu spielen, 18 Punkte zu vergeben. Der FC Hansa geht im Kampf um den Klassenerhalt in den Endspurt und sieht sich nicht chancenlos. Was vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen Greuther Fürth für eine Rettung der Rostocker spricht und was dagegen, lesen Sie hier.

DFB-Sportgericht sperrt Lukas Scherff für ein Spiel

17. April, 17.44 Uhr: Für ein Spiel hat das DFB-Sportgericht Verteidiger Lukas Scherff nach seiner Roten Karte in Paderborn (0:3) wegen „unsportlichen Verhaltens“ gesperrt. Der Rostocker hatte bei einem Laufduell einen Paderborner zu Fall gebracht und war von Schiedsrichter Martin Petersen nach Videobeweis in der 27. Minute vom Platz gestellt worden. Scherff, der damit am Sonnabend im Heimspiel gegen Greuther Fürth fehlen wird, hatte die Niederlage in Paderborn auf seine Kappe genommen.

Rote Karte für Lukas Scherff © Quelle: Lutz Bongarts

Hansa-Fans beschmieren Zug nach Paderborn-Niederlage – Polizei ermittelt

17, April, 15.12 Uhr: Der sportliche Misserfolg des FC Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga in der Rückrunde wird weiterhin von unschönen Szenen abseits des Spielfelds begleitet. Auf der Rückfahrt vom verlorenen Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn (0:3) haben mutmaßlich Hansafans eine Regionalbahn großflächig von innen beschmiert und erheblich verunreinigt. Dies hätten Beamte nach der Ankunft des Zugs am späten Samstagabend am Hauptbahnhof Rostock festgestellt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Auf der Rückfahrt vom verlorenen Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn (0:3) haben mutmaßlich Hansafans eine Regionalbahn großflächig von innen beschmiert und erheblich verunreinigt. Teilweise hat die Bundespolizei Schmierereien geschwärzt. © Quelle: Bundespolizei

Den Angaben zufolge wurden im Steuerwagen sowie in einem weiteren Waggon Wände, Scheiben, Sitze und die Zugtoiletten mit Dutzenden von Hansa-Schriftzügen sowie Parolen gegen gegnerische Fußballvereine angebracht. Im Zug hätten sich etwa 130 Hansa-Fans befunden. Die Höhe des Schadens müsse noch ermittelt werden.

Nach eigenen Angaben ist es das fünfte Ermittlungsverfahren wegen großflächiger Sachbeschädigungen und Verwüstungen seit Beginn der Rückrunde, das die Bundespolizeiinspektion Rostock wegen mit der Bahn reisender Hansa-Fans aufgenommen hat. Auch bei den Auswärtsspielen gegen den 1. FC Heidenheim, den St. Pauli sowie bei den Heimspielen gegen den Karlsruher SC und gegen Fortuna Düsseldorf sei es zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen. Die Schadensummen hätten sich jeweils im vierstelligen Bereich bewegt.

Pechsträhne von Lukas Scherff bei Hansa Rostock reißt nicht ab

17, April, 14.04 Uhr: Der Linksverteidiger Lukas Scherff hatte sich bei Hansa Rostock nach einer Meniskus-OP gerade zurückgekämpft und stand in Paderborn erstmals seit November wieder in der Startelf. Doch sein Comeback geriet durch die Rote Karte zum persönlichen Desaster. Warum Hansas dienstältester Profi untröstlich war und was Trainer Alois Schwartz dazu sagt – hier gibt es den ganzen Artikel.

Hansa taumelt Richtung Abstieg – Marien vertraut Schwartz

16. April, 11.08 Uhr: Alois Schwartz wird der ihm zugedachten Rolle als Retter in der Not bislang nicht gerecht. In dem ersten Monat seiner Amtszeit fällt die Bilanz mit drei Niederlagen ernüchternd aus. „Es ist bitter, wie das alles momentan abläuft. Eine Gelb-Rote Karte in Magdeburg, vier oder fünf dumme Minuten gegen Kiel und heute in der 27. Minute diese Rote Karte. Da kommt schon viel auf eine Mannschaft zu“, beschrieb Schwartz die prägenden Momente seiner bisherigen Amtszeit.

Auch Vorstandschef Marien sprach in der ARD nach dem Spiel gegen Paderborn von unruhigen Zeiten für den Verein: „Wenn man den dritten Trainer auf der Bank hat und den Sportchef verliert, ist das alles andere als gut. Es ist unruhig, und das ist nicht schön“. Der glücklose Coach wird das Unternehmen Klassenverbleib aber fortsetzen können. „Alois Schwartz ist in der Situation unglaublich erfahren. Wir haben ihn ja nicht umsonst geholt“, sagte Marien.

Nach Roter Karte für Scherff: Hansa Rostock verliert auch in Paderborn

15. April, 14.53 Uhr: Hansa Rostock befindet sich in der 2. Liga weiter im freien Fall. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz verliert beim SC Paderborn mit 0:3 und kassiert damit die neunte Niederlage im elften Spiel dieses Jahres. Nach einer Roten Karte für Lukas Scherff mussten die Rostocker mehr als eine Stunde in Unterzahl bestreiten. Alle Infos zum Spiel finden Sie hier. Die Einzelkritiken der Spieler können Sie außerdem hier nachlesen.

DFB-Sportgericht reduziert Strafe gegen Hansa Rostock

14. April, 18.37 Uhr: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte dem FC Hansa eine Geldstrafe. Ende Februar war es während des Auswärtsspiels gegen den FC St. Pauli zu zwei Fällen unsportlichen Verhaltens der Rostocker Anhänger gekommen. Die Ostseestädter legten Einspruch ein. Nun hat der DFB die Strafe reduziert. So wurde das Urteil begründet.

Hansa Rostock im Abstiegskampf gefordert

14. April, 13.43 Uhr: Die Lage für Hansa Rostock ist prekär, aber nicht aussichtslos. Wenn der Tabellenvorletzte den Absturz in die 3. Liga verhindern will, muss er endlich wieder punkten – „egal wie“, sagt Trainer Alois Schwartz. Wie es um die Konkurrenz um den Klassenerhalt steht, erfahren Sie hier.

OZ tickert vom Spiel SC Paderborn gegen Hansa Rostock

14. April, 10.07 Uhr: Am Sonnabend, 15. April, gastiert der FC Hansa Rostock um 13 Uhr beim SC Paderborn. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab 12.30 Uhr mit einem kostenlosen Ticker von der Partie. Hier können Sie die Geschehnisse verfolgen.

Fünf Gründe für den Lauf von Hansas U 23

13. April, 21.36 Uhr: Für die U 23 des FC Hansa läuft momentan rund in der NOFV-Oberliga Nord. Mit zehn Siegen in Folge ist der Spitzenreiter der Konkurrenz mittlerweile enteilt. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf die Verfolger. Was die Hansa-Talente derzeit so stark macht, erfahren Sie hier.

Verhoek in Paderborn wieder dabei, Duo fehlt

13. April, 12.49 Uhr: Trainer Alois Schwartz kann für das Auswärtsspiel am Sonnabend (13 Uhr) gegen den SC Paderborn wieder mit John Verhoek planen. Der Stürmer ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre gegen Holstein Kiel (2:3) wieder einsatzberechtigt. Fehlen werden weiterhin Offensivmann Svante Ingelsson (Adduktorenprobleme) und Verteidiger Frederic Ananou (Muskelfaserriss). Ein Comeback zumindest im Spieltagskader von Angreifer Pascal Breier, der zuletzt in Hansas Oberliga-Team Wettkampfpraxis sammelte, ist angesichts seines großen Trainingsrückstands unwahrscheinlich, Schwartz schloss es zwei Tage vor der Partie aber auch nicht gänzlich aus.

Sorge vor dem Wochenende: Hansa-Rostock-Fans steigen wieder in Büchen um

12. April, 20 Uhr: Am Sonnabend werden am Bahnhof in Büchen wieder Fans von Hansa Rostock umsteigen. Anfang März war es dabei zu einem Überfall auf die ansässige Star-Tankstelle gekommen. Wie groß ist das Risiko vor erneuten Ausschreitungen? Das sagen Polizei, Gemeinde und Tankstellenbetreiber.

Hansa Rostock zwischen Hoffen und Bangen

12. April, 15.24 Uhr: Die Hoffnung stirbt zuletzt, ist ein geflügeltes Wort im Fußball. Besonders, wenn es auf das Saisonfinale zugeht und die Lage aussichtslos erscheint. Auch Hansa Rostock gibt trotz sieben sieglosen Spielen in Serie und nur einem Dreier in der Rückrunde nicht auf. Verteidiger Damian Roßbach erklärt, warum man beim Tabellenvorletzten die Hoffnung auf Rettung nicht aufgibt.

Hansa auf Sportvorstandssuche: „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“

11. April, 19.47 Uhr: Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien will sich bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand für den abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten zeitlich nicht unter Druck setzen lassen. „Man muss genau schauen, was der Markt hergibt und welche Person zum FC Hansa passt“, sagte der 42-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. „Da zählt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir werden es nicht auf den Tag oder die Woche ankommen lassen.“

Einen Tag zuvor hatte der Verein die Trennung vom bisherigen Sportvorstand Martin Pieckenhagen nach etwas mehr als vier Jahren bekanntgegeben. Der Vertrag des 51 Jahre alten Ex-Profis wäre Ende dieses Jahres ausgelaufen.

Marien sieht sich als Vorstandschef auch in einer Gesamtverantwortung. „Da stehle ich mich nicht raus. Deshalb habe ich die Entscheidung des Aufsichtsrates auch mitgetragen“, erklärte er. Wenn jemand aus seinem Vorstandsteam gehe, sei es aber „auch eine persönliche Niederlage“.

Er versicherte, dass es keine interne Lösung geben werde. „Wir wollen Expertise von außen holen. Mit dem Abgang von Martin haben wir an Know-how verloren“, meinte Marien. Das Alter sei ihm egal. „Natürlich sollte er eine Vorerfahrung als Sportdirektor oder Chefscout haben. Diese Position kann man nicht als Anfänger bestreiten.“

Hansa Rostock in Not: Neuer Sportchef dringend gesucht

11. April, 14.16 Uhr: Nach mehr als vier Jahren ist die Ära von Martin Pieckenhagen bei Hansa Rostock Ostermontag zu Ende gegangen. Die Entscheidung, den früheren Bundesliga-Torwart vorzeitig zu beurlauben, sei aufgrund der aktuellen sportlichen Situation einstimmig getroffen worden, so der Aufsichtsratvorsitzende Rainer Lemmer. Nun stellt sich die Frage: Wer übernimmt beim Koggenklub? Welche Kandidaten zur Debatte stehen, hat die OSTSEE-ZEITUNG unter die Lupe genommen.

Dressel-Knaller für Tor des Monats nominiert

11. April, 9.58 Uhr: Mit seinem sehenswerten Fernschuss-Treffer beim 1:1 gegen Hannover 96 ist Dennis Dressel für das Tor des Monats März in der ARD-Sportschau nominiert. Der Mittelfeldspieler hatte eine verunglückte Kopfballabwehr der Niedersachsen mit der Brust angenommen und den Ball danach direkt von der Strafraumgrenze auf das Tor geschossen. Mit Unterstützung des Querbalkens schlug das Spielgerät im Kasten ein.

Für Dressel war es sein erstes Pflichtspiel-Tor im Hansa-Dress. Er hat bei der Abstimmung mit Torhüter Niclas Müller (1. FC Lok Leipzig), Jill Bayings (Bayer 04 Leverkusen Frauen), Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld) und Jean-Luc Dompé (Hamburger SV) eine starke Konkurrenz, die ebenfalls sehenswert traf. Für die Kategorie Tor des Monats stand aus Rostocker Sicht zuletzt John Verhoek im August 2022 mit seinem Fallrückzieher gegen den FC St. Pauli (2:0) zur Wahl, gewann aber nicht.

Der Sieger des Votings rutscht automatisch in die Wahl zum Tor des Jahres. Noch bis zum 22. April um 19 Uhr kann abgestimmt werden. Hier geht’s zur Abstimmung.

Hansa Rostock trennt sich von Sportvorstand Martin Pieckenhagen

10. April, 12.07 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat Sportvorstand Martin Pieckenhagen mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dazu hat sich der FCH-Aufsichtsrat einstimmig entschieden.

Der frühere FCH-Profi war vier Jahre im Amt. Aufgrund der aktuellen sportlichen Situation ziehen die Verantwortlichen des Koggenklubs nun aber einen Schlussstrich.

Weitere Informationen zur Beurlaubung von Martin Pieckenhagen und darüber, wer die Leitung des sportlichen Bereiches vorerst übernimmt, erfahren Sie hier.

Verantwortliche aus MV-Amateurfußball glauben an Hansas Klassenverbleib

7. April, 16.40 Uhr: Fragt man Verantwortliche aus dem MV-Amateurfußball, ist der Glaube bei den meisten noch da, dass der FC Hansa Rostock den Klassenverbleib in der 2. Bundesliga schafft. Trainer von Ober- und Verbandsligisten betonen, dass die Qualität in der Mannschaft ausreichend vorhanden sei, um noch den Abstieg zu verhindern. Laut Sven Lange vom Malchower SV sei Zusammenhalt in diesen schwierigen Zeiten ganz wichtig. Mehr dazu lesen sie hier.

Heißes Herz, kühler Verstand: Krisen-Duell zwischen Rostock und Kiel

7. April, 12.49 Uhr: Wenn es um die aktuelle Form geht, dann sind die baldigen Kontrahenten Holstein Kiel und Hansa Rostock auf den ganz unteren Rängen zu finden. Vor dem Zweitliga-Nordduell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) und der Heimpremiere des neuen Hansa-Trainers Alois Schwartz geht es deshalb auch um die grundsätzlichen Fußballfertigkeiten. „Man muss die Basics haben. Die Zweikampfquote und Laufbereitschaft muss einfach höher sein. Es muss intensiver werden“, forderte Schwartz vor der Partie.

Die Intensität haben die Nordclubs zuletzt oft vermissen lassen. Beide haben in den vergangenen fünf Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga keinen Sieg eingefahren - und die Ostseeclubs könnten den Negativtrend jeweils mit einem Erfolg stoppen. Holstein-Trainer Marcel Rapp gab daher das klare Ziel aus: „Unser Auftrag ist es, mit drei Punkten aus Rostock zurückzufahren.“

Während die Rostocker als 17. in der Tabelle mit drei Zählern und Patzern der Konkurrenz einige Ränge gutmachen könnten, stehen die Kieler als Zehnter vermeintlich gut da, wollen aber um jeden Preis nicht weiter abrutschen. Der Vorsprung der „Störche“ auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt aktuell noch acht Punkte - bei einer besorgniserregenden Serie.

Die Verantwortlichen und die Mannschaft sind sich der negativen Tendenz bewusst: „Wir müssen mit aller Macht etwas dagegen machen“, sagte Trainer Rapp. Dass der Ton in den sozialen Medien rund um den Verein rauer wird, will der Coach nicht an sich heranlassen.

Der neue Hansa-Trainer Schwartz, der zwar auch unter enormem Druck steht, freut sich trotzdem auf die Unterstützung der Zuschauer: „Dass am Sonntag über 23 000 Fans da sind, zeigt, dass sie zusammenstehen. Ich ziehe den Hut vor den Fans. Wir brauchen ihre Unterstützung. Sie können der Mannschaft den entscheidenden Push geben.“

Den Push haben die Hausherren auch nötig, denn Hansa ist daheim die schwächste Mannschaft der Liga. Der bis dato letzte Sieg im Ostseestadion datiert vom 17. September vergangenen Jahres beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg. Diese Fakten zählen für den gegnerischen Coach Rapp aber nicht besonders: „Die Statistik spielt keine Rolle“, sagte der 43-Jährige. Was seine Mannschaft benötige, sei „ein heißes Herz und ein kühler Verstand“.

OZ tickert vom Spiel Hansa Rostock gegen Holstein Kiel

7. April, 9.30 Uhr: Am Sonntag, 9. April, trifft der FC Hansa Rostock um 13.30 Uhr auf Holstein Kiel. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet mit einem Ticker von der Partie und ab 12 Uhr aus dem Umfeld des Ostseestadions. Hier können Sie die Geschehnisse verfolgen.

6. April, 15.03 Uhr: Schlechte Nachchricht vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel: Offensivmann Svante Ingelsson (Adduktoren) fällt wohl auch für das Ostseederby am Ostersonntag (13.30 Uhr) aus. „Hinter ihm steht ein ganz großes Fragezeichen“, sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Definitiv erzichten muss der Chefcoach zudem auf John Verhoek (Gelb-Rot-Sperre) und Frederic Ananou (Muskelfaserriss). Bei Pascal Breier reicht es noch nicht für einen Einsatz bei den Profis, der Stürmer spielt stattdessen erneut im Oberliga-Team. Hansa erwartet 23.500 Zuschauer zum Duell der nördlichsten Zweitligisten.

Torflaute und Frust: John Verhoek ist Sinnbild für die Hansa-Krise

5. April, 15.20 Uhr: In der Saison 2021/2022 war John Verhoek der Unterschied-Spieler beim FC Hansa Rostock. Mit seinen 17 Treffern hatte er entscheidenden Anteil am Klassenverbleib in der 2. Bundesliga. Doch in dieser Saison ist bei dem Stürmer der Wurm drin. Inzwischen wartet Verhoek 1450 Minuten auf ein Erfolgserlebnis. Warum der 34-Jährige damit Sinnbild für die Situation beim Koggenklub ist und er trotzdem fast immer spielt, lesen Sie hier.

Was Alois Schwartz für den Abstiegskampf Hoffnung macht

4. April, 12.10 Uhr: Das Wetter wollte nicht so recht zur Stimmung passen. Bei strahlendem Sonnenschein absolvierten die Hansa-Profis am Tag nach der Magdeburg-Pleite die erste Trainingseinheit der neun Woche. Nach der Spielauswertung mit der Mannschaft auf dem Rasen steckten auch Trainer Alois Schwartz, Manager Pieckenhagen und Kaderplaner Meinhardt die Köpfe zusammen. Das 0:3 im Ostderby hat die sportlichen Aussichten in Rostock weiter verdüstert. „Ich habe es schon im Vorfeld gesagt, es wird viel Arbeit auf uns zukommen. Wir brauchen in dieser Situation einen langen Atem“, sagt Schwartz. Lesen Sie hier, was den Coach dennoch hoffnungsvoll stimmt.

Netzreaktionen nach der 0:3-Niederlage in Magdeburg

3. April, 11.52 Uhr: Spieler, Verantwortliche und Fans des FC Hansa Rostock dürften nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage am Sonntag beim 1. FC Magdeburg nicht gut geschlafen haben. Die Leistung der abstiegsbedrohten Ostseestädter beim Debüt von Neu-Coach Alois Schwartz sorgte für viele Diskussionen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat ein paar Reaktion auf Twitter zusammengestellt.

Twitter-Nutzer „Rees“ wirft den Fakt hoch, dass Hansa-Stürmer John Verhoek mehr Platzverweise als Saisontore in dieser Spielzeit gesehen hat. Mit seiner Gelb-Roten Karte in Magdeburg flog er bereits das zweite Mal vorzeitig vom Platz. Schon im Oktober gegen Greuther Fürth (2:2) hatte er die Ampelkarte gesehen. Dem steht ein Saisontor des Niederländers gegenüber.

„Ohne Härtel habt ihr keine Chance“ schallte es im zweiten Durchgang durch die MDCC-Arena von den Magdeburger Fans. Auch Twitter-User „artsy_ft“ spricht es an. Die Gastgeber verspotteten damit den FC Hansa, der sich im November von seinem langjährigen Erfolgscoach Jens Härtel getrennt hatte. Härtel hatte viele Jahre auch erfolgreich beim 1. FC Magdeburg gearbeitet. Unter ihm hatte Hansa in dieser Saison noch den besten Punkteschnitt.

Klare Worte findet Twitter-Nutzer „John“ nach der Leistung von Hansa in Magdeburg. Er bezeichnet die Rostocker Elf als „Trümmerhaufen“. Die Verantwortung schiebt er dem Sportvorstand Martin Pieckenhagen zu und fordert den Rücktritt des 51-Jährigen.

Fiebern mit dem FCH – Liveticker vom Spiel in Magdeburg

2. April, 8.45 Uhr: Heute ist ein wichtiger Tag für den FC Hansa Rostock. Ein Erfolg für das Team von Trainer Alois Schwartz wäre beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Magdeburg extrem wichtig, um die Abstiegszone der 2. Liga zu verlassen. Wir fiebern mit und berichten in unserem Liveticker, – Spielbeginn ist um 13.30 Uhr – wie es für Hansa in Magdeburg läuft.

Neue Marktwerte für die Hansa-Profis

1. April, 18.45 Uhr: Das Internetportal transfermarkt.de hat ein Marktwert-Update für den Frühling durchgeführt. Dabei wurden auch fünf Anpassungen beim FC Hansa Rostock durchgeführt. Fortan ist Svante Ingelsson mit 900.000 Euro der wertvollster Spieler im Kader der Kogge.

Weiterlesen nach der Anzeige

U 23 von Hansa Rostock legt nächsten Sieg nach

31. März, 22.45 Uhr: Die U 23 des FC Hansa Rostock eilt in der NOFV-Oberliga Nord weiter von Sieg zu Sieg. Das 4:1 (2:1) beim Tabellenvorletzten FC Mecklenburg Schwerin war der neunte Erfolg in Serie für den Spitzenreiter. Pascal Breier gab es gegen die Landeshauptstädter sein Comeback über 45 Minuten. Gegen den FCM wäre für Hansa sogar ein noch höheres Sieg möglich gewesen.

Alois Schwartz: Worauf es gegen Magdeburg ankommt

31. März, 18.40 Uhr: Hansa Rostocks neuer Trainer Alois Schwartz muss am Sonntag zum brisanten Ostderby beim 1. FC Magdeburg antreten. Der erfahrene Fußballlehrer erklärt, wie er es schaffen will, die FCH-Profis aus der Ergebniskrise und dem mentalen Tief herauszuholen.

Hansa-Stürmer Pascal Breier steht vor Comeback

31. März, 18.17 Uhr: Seit einem halben Jahr ist Pascal Breier ohne Spielpraxis – an diesem Freitag steht er vor einem Comeback. Im Oberliga-Derby des FC Hansa Rostock II beim FC Mecklenburg-Schwerin soll der 31-Jährige erstmals wieder Spielpraxis sammeln. Wie Trainer Alois Schwartz Breiers Chancen für eine Zweitliga-Rückkehr sieht sieht.

Debüt für Hansa-Trainer Schwartz – Van Drongelen wieder fit

31. März, 12.09 Uhr: Alois Schwartz kann bei seinem Debüt auf der Trainerbank des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock voraussichtlich seine Bestbesetzung aufbieten. Abwehrchef Rick van Drongelen hat den Bänderriss, der ihn zu einer mehrwöchigen Pause gezwungen hatte, auskuriert und dürfte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wieder zur Startelf gehören. „Van Drongelen hat die Einheiten mitgemacht, er könnte auch in der Elf stehen“, sagte der neue Hansa-Coach am Freitag.

Laut Schwartz ist lediglich der Einsatz von Mittelfeldspieler Svante Ingelsson fraglich. Der 24 Jahre alte Schwede war unter den Schwartz-Vorgängern Jens Härtel und Patrick Glöckner, der am 20. März beurlaubt worden war, gesetzt. Ingelsson fehlte in 25 Partien lediglich zweimal und ist mit sieben Scorer-Punkten der beste Rostocker in dieser Wertung.

Darum sitzt ein Hansa-Fan im Magdeburger Block

31. März, 11.04 Uhr: René Masog hat mit dem FC Hansa Rostock schon viele Höhen und Tiefen erlebt. Am Sonntag fiebert er mit dem Koggenklub im Magdeburger Stadion mit. Für den im 35 Kilometer entfernten Staßfurt ist es die kürzeste Anreise zu einem Fußballspiel. Warum er im Magdeburger Familienblock sitzen wird, obwohl er lieber im Gäste-Block stehen würde, lesen Sie hier.

Jens Härtels Magdeburger Ära bei Hansa Rostock

30. März, 15.34 Uhr: Hansa Rostock trifft am Sonntag auswärts auf den 1. FC Magdeburg. Das Ostduell der beiden Traditionsvereine ist von großer Rivalität geprägt, aber Hansas Zweitligaaufstieg in der Saison 2020/21 wäre ohne frühere Magdeburger nicht möglich gewesen. Was die ehemaligen Magdeburger in Diensten des FCH heute machen.

Hängepartie ohne Ende – was wird aus dem Ostseestadion?

29. März, 16.50 Uhr: Seit Jahren wird über den Verkauf des Ostseestadions an die Hansestadt Rostock und eine Beteiligung des Landes an anstehenden Sanierungskosten gesprochen, doch Entscheidungen darüber stehen weiterhin aus. „Wir sind nach wie vor am Ball und stecken in Prüfprozessen“, sagt Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) auf OZ-Anfrage wenig konkret. Hansa Rostock hatte das alte Ostseestadion Ende der 90er-Jahre für den symbolischen Preis von einer Mark von der Stadt erworben und ist seitdem als Alleineigentümer für den Betrieb verantwortlich. Dafür wände der Klub jährlich „eine mittlere siebenstellige Summe“ auf, sagt Hansa-Chef Robert Marien und beklagt: „Jeder Verein hat Unterstützung, der FC Hansa Rostock de facto nicht.“

FCH-Trio kehrt von Länderspielreise zurück

29. März, 15.11 Uhr: Am Wochenende ruhte der Ball in der 2. Fußball-Bundesliga. Während der Punktspielpause wurden mit Sébastien Thill (Luxemburg), Haris Duljevic (Bosnien-Herzegowina) und John-Patrick Strauß (Philippinen) drei Profis des FC Hansa Rostock für ihre jeweilige Nationalmannschaft eingeladen. Wie es für die Hansa-Kicker im Auswahlteam lief, finden Sie hier.

Markus Kolke verlängert Vertrag mitten im Abstiegskampf

28. März, 19.01 Uhr: Torhüter Markus Kolke bleibt bei Hansa an Bord. Der 32-jährige Kapitän hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag ligaunabhängig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Kolke spielt seit der Serie 2019/20 für die Mecklenburger und hat seitdem 76 Drittliga-Partien sowie 59 Begegnungen in der 2. Liga im Rostocker Trikot absolviert. „Markus hat sich zu einer der wichtigsten Säulen der Mannschaft entwickelt. Er ist ein Typ, den wir gerade in schwierigen Phasen brauchen“, sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen über den Schlussmann des Zweitliga-Vorletzten.

Start in die Trainingswoche: Thill und Duljevic mischen mit

28. März, 17.48 Uhr: Mit 27 Profis, darunter drei Torhüter, ist Hansa Rostock am Dienstagnachmittag nach zwei freien Tagen wieder ins Training eingestiegen. Fünf Tage vor dem Ostderby am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg konnte der neue Trainer Alois Schwartz erstmals auch die Nationalspieler Sébastien Thill (Luxemburg) und Haris Duljević (Bosnien-Herzegowina) auf dem Trainingsrasen begrüßen. Beide waren mit ihren Auswahlteams in der EM-Qualifikation unterwegs. John-Patrick Strauß war nicht dabei, der Verteidiger war vom philippinischen Verband zu einem Trainingscamp mit zwei Freundschaftsspielen auf der arabischen Halbinsel eingeladen.

Während Innenverteidiger Rick van Drongelen und Stürmer Pascal Breier nach ihren Verletzungspausen weiter voll mitmischen, fehlten beim Wochenstart u.a. Offensivmann Svante Ingelsson und Ersatztorwart Nils Körber.

Ex-Hansa-Torwart Perry Bräutigam feiert 60. Geburtstag

28. März, 12.06 Uhr: Von 1995 bis 2002 hütete Perry Bräutigam das Tor des FC Hansa Rostock und war nach dem Ende seiner aktiven Karriere bis 2009 Torwarttrainer beim Koggenklub. An diesem Dienstag feiert der gebürtige Altenburger, der seit seinem Weggang aus Rostock in Diensten von RB Leipzig steht, seinen 60. Geburtstag. Wie und wo er feiert und wie er auf seine Karriere zurückblickt, lesen sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa-Trainer und -Spieler – immer wieder kreuzen sich ihre Wege

27. März, 16.20 Uhr: Dass Trainer die Vereine wechseln und wertvolle Spieler nachholen, ist keine Seltenheit. So machte es Alois Schwartz auch mit Damian Roßbach. Die beiden kennen sich seit acht Jahren. Schwartz hatte den heute 30-Jährigen schon früh auf dem Radar. Unter dem Coach reifte der Verteidiger zum Profi – in Sandhausen und in Karlsruhe. Bei Hansa Rostock erwartete „Rossi“ seinen Entdecker nun und gab einen Einblick über die Beziehung der beiden. Die besondere Geschichte lesen Sie hier.

27. März, 12.49 Uhr: Im E-Football hat der FC Hansa Rostock am Sonntag nur knapp die deutsche Meisterschaft verpasst. Im Finale unterlagen die Mecklenburger dem Vorjahressieger RB Leipzig. Zuvor waren die beiden Rostocker Spieler Henning Wilmbusse und Levy Finn Rieck eindrucksvoll ins Endspiel marschiert. Für Hansa war der Final-Einzug der größte Erfolg seit Bestehen der E-Sport-Abteilung zur Saison 2021/22.

A-Junioren starten mit Heimsieg in Sonder-Spielrunde

26. März, 20.45 Uhr: Die U 19 des FC Hansa hat zum Auftakt der DFB-Sonderspielrunde einen 2:1-Heimerfolg daheim gegen Union Berlin gefeiert. Matheo Venohr (6.) brachte die Rostocker in Führung. Noch in der ersten Hälfte sorgte nach dem Ausgleich ein Eigentor von Berlins Linus Jurschik (23.) für den Sieg der Gastgeber. In der Sonderspielrunde geht es für die Teams darum, weitere Spielpraxis zu sammeln. Der Ligabetrieb endete bereits vor zwei Wochen. Hansas A-Junioren hatten am letzten Spieltag den Klassenverbleib perfekt gemacht.

Das sind die Regeln von Alois Schwartz

25. März, 19.43 Uhr: Alois Schwartz hat nach seinen ersten Arbeitstagen und dem Kurztrainingslager des FC Hansa eine positive Bilanz gezogen. „Es war so, wie ich es mir erhofft hatte: Ich habe die Mannschaft besser kennengelernt. Und die Spieler haben mich besser kennengelernt. Ich bin zufrieden“, sagte der neue Coach der Rostocker Zweitliga-Fußballer am 25. März nach der Rückkehr. Über was er auf dem Trainingsplatz und im Hotel gesprochen hat und was er von der Mannschaft erwartet, lesen Sie hier.

Hansa gewinnt Testspiel deutlich

25. März, 16.12 Uhr: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat der FC Hansa Rostock am Sonnabend gegen den Verbandsligisten FC Förderkader René Schneider gelandet. Das 16:0 (7:0) im Ostseestadion war der erste Auftritt unter dem neuen Coach Alois Schwartz. Die Partie stellte den Abschluss des Kurztrainingslagers der vergangenen drei Tage dar.

Hansa hat jetzt 22 000 Mitglieder

24. März, 13.49 Uhr: Mit den Mitgliedern des FC Hansa könnte man mittlerweile fast das Ostseestadion füllen. Vor wenigen Tagen wurde Klaus Köhn – ein gebürtiger Bützower, der in Nordrhein-Westfalen lebt – als 22 000. Vereinsmitglied geehrt. Damit stehe Hansa in Deutschland auf Platz 22 aller Vereine der ersten bis dritten Liga, teilte der Koggenklub mit. Um den Sprung in die Top 20 zu schaffen, müssen die Rostocker noch den VfL Bochum (22 123) und den FC Augsburg (22 167) einholen.

Hansa: Kern erinnert sich, wie Zachhuber die Kogge rettete

24. März, 12.10 Uhr: Hansa mit Abstiegssorgen in der 2. Liga erlebten das damalige Team und die Fans im Frühjahr 2009 schon einmal. Damals wurde Andreas Zachhuber als Trainer verpflichtet. „Zacher“ lieferte beim Amtsantritt eine unvergessene Rede – und er traf auch beim Team den richtigen Ton und die richtigen Entscheidungen. Enrico Kern, der damals für die Rostocker stürmte, erinnert sich, wie Zachers-Zug ins Rollen kam.

Hansa schwört sich im Schloss auf Abstiegskampf-Endspurt ein

23. März, 19.07 Uhr: In der Inselstadt Malchow schwört der neue Trainer Alois Schwartz den FC Hansa seit Donnerstag auf den Endspurt in der 2. Fußball-Bundesliga ein. Trainiert wird auf der Anlage des Malchower SV, Quartier bezogen haben die Rostocker Kicker im noblen Schlosshotel Fleesensee. Zum Abschluss des Kurztrainingslagers bestreitet der Zweitliga-Vorletzte am Sonnabend ein Testspiel gegen den Verbandsligisten FC Förderkader. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Ostseestadion statt.

Der Mannschaftsbus des FC Hansa Rostock parkt vor dem Schlosshotel Fleesensee. © Quelle: Privat

Auswahleinsätze für drei Profis und ein Nachwuchs-Duo

23. März, 18.30 Uhr: Während ein Großteil der Hansa-Kicker aktuell im Kurztrainingslager in der Region Malchow verweilt, befinden sich mit den Mittelfeld-Akteuren Haris Duljevic (Bosnien Herzegowina) und Sébastien Thill (Luxemburg) und John-Patrick Strauß (Philippinen) drei Profis auf Länderspielreise. Auch ein Duo aus der Nachwuchsakademie wurde für die Junioren-Nationalmannschaft nominiert.

Alois Schwartz im Porträt: Was ist der neue Trainer für ein Typ?

23. März, 13.46 Uhr: Der frühere Bundesliga-Profi und erfahrene Trainer Alois Schwartz soll den FC Hansa Rostock vom vorletzten Tabellenplatz der 2. Liga zum Klassenerhalt führen. Seine Vita zeigt, dass der 55-Jährige schwierigen Aufgaben gewachsen ist. Eine Eigenschaft dürfte dabei jetzt besonders gefragt sein. Hier geht es zum Porträt.

OZ-Umfrage zum neuen Hansa-Trainer: Leser sind geteilter Meinung

23. März, 12.45 Uhr: Viele OZ-Leser sind sich unsicher, ob Alois Schwartz die richtige Wahl für Hansa Rostock war. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage gaben 30 Prozent an, nicht zu wissen, ob er der richtige Trainer für die Kogge sei. Bis Donnerstagmittag nahmen an der Umfrage 877 Personen teil. 29 Prozent finden die Verpflichtung des Baden-Württembergers richtig. Dass die Entscheidung falsch war, sagen 40 Prozent der Teilnehmenden.

Der 55-Jährige wurde erst kürzlich beim Tabellenschlusslicht SV Sandhausen freigestellt. An der Umfrage können Sie weiterhin teilnehmen und uns hier Ihre Meinung zum neuen Trainer mitteilen.

Schwartz legt mit Hansa im dreitägigen Geheim-Trainingslager los

23. März, 10.36 Uhr: Der neue Hansa-Trainer Alois Schwartz legt einen Tag nach seinem Amtsantritt mit der Mannschaft im Kurztrainingslager in Malchow los. Die drei Tage will der Coach neben Übungseinheiten für Gespräche mit den Spielern nutzen, um das Team kennenzulernen. Zum Abschluss gibt es am Sonnabend ein Testspiel gegen den Verbandsligisten FC Förderkader aus Rostock. Das komplette Trainingslager soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Sogar das vereinseigene Media-Team will Schwartz nicht dabei haben.

So will Schwartz Hansa Rostock vor dem Abstieg bewahren

22. März, 20.59 Uhr: Bei seinem ersten Auftritt als Hansa Rostocks neuer Cheftrainer setzt Alois Schwartz im Abstiegskampf auf Mentalität und Teamgeist. „Wir brauchen alle im Boot, um den Bock umzustoßen und den Turnaround zu schaffen“, appellierte der 55-Jährige bei seiner Vorstellung und verbreitete Zuversicht, in den verbleibenden neun Saisonspielen den Klassenerhalt mit Hansa sichern zu können. Wie genau er das schaffen möchte, das lesen Sie hier.

Dritter Hansa-Trainer der Saison: Pieckenhagen räumt Fehler ein

22. März, 17.12 Uhr: Sportvorstand Martin Pieckenhagen von Hansa Rostock hat nach der Verpflichtung des neuen Trainers Alois Schwartz auch eigene Fehler bei wichtigen Personalentscheidungen eingeräumt. „Es tut mir total leid für Patrick Glöckner. Es war eine Fehleinschätzung von mir, es hat nicht gepasst. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt mit Alois Schwartz einen Trainer haben, der zur Mannschaft passt“, sagte Pieckenhagen am Mittwoch bei der Vorstellung des dritten Chefcoaches in dieser Zweitliga-Saison.

Der frühere Bundesliga-Torwart Pieckenhagen hatte Glöckner erst im November als Nachfolger des Aufstiegstrainers Jens Härtel installiert. Nach sechs Niederlagen in den bisherigen acht Rückrunden-Spielen musste der 46-Jährige am vergangenen Montag aber schon wieder gehen. Der zweitliga- und abstiegskampf-erfahrene Schwartz trainierte bis Februar den direkten Rostocker Konkurrenten SV Sandhausen. Hansa und Sandhausen stehen aktuell auf den Plätzen 17 und 18 der 2. Fußball-Bundesliga.

Der 55 Jahre alte Schwartz unterschrieb in Rostock erst einmal nur einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag. Über mögliche eigene Konsequenzen aus dem bisherigen Verlauf der Saison sagte Pieckenhagen: „Der komplette Fokus liegt im Moment darauf, den Trainer zu unterstützen und die Kehrtwende zu schaffen. Es wird genug Zeit sein, Entscheidungen zu bewerten, die auch von mir getroffen wurden.“

Alois Schwartz stellt sich den Fragen der Pressevertreter

22. März, 16.30 Uhr: In wenigen Minuten startet die erste Pressekonferenz für Alois Schwartz als Hansa-Cheftrainer. Der Presseraum im Ostseestadion ist gut gefüllt. Die zahlreichen Medienvertreter erwarten den Auftritt des 55-Jährigen mit großer Spannung. Auch FCH-Sportvorstand Martin Pieckenhagen wird auf dem Podest platz nehmen und sich den Fragen der Journalisten stellen.

Kommentar zum neuen Hansa-Trainer: Personalie ist Rolle rückwärts

22. März, 15.11 Uhr: Dass ausgerechnet ein Trainer den Zweitliga-Vorletzten retten soll, der vor vier Wochen beim Schlusslicht entlassen wurde, erscheint auf den ersten Blick paradox. Betrachtet man aber die Vita des einstigen Bundesliga-Profis Alois Schwartz, wird klar: Er hat bei nahezu all seinen Vereinen funktioniert. Unser Kommentar zum neuen Hansa-Trainer.

FC Hansa stellt Alois Schwartz als neuen Trainer vor

22. März, 14.10 Uhr: Der FC Hansa Rostock hat am Mittwoch, 13.30 Uhr Alois Schwartz als neuen Trainer präsentiert. Er wird am Nachmittag bereits das erste Training leiten und soll danach offiziell in einer PK vorgestellt werden. Am Montag war nach nur 133 Tagen im Amt Patrick Glöckner als Cheftrainer entlassen worden. Das offizielle Statement des Vereins sowie erste Aussagen von Sportvorstand Pieckenhagen zum neuen Mann finden Sie hier.

Alois Schwartz an seinem ersten Arbeitstag als Cheftrainer des FC Hansa Rostock. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Nächste Hansa-Spieltage angesetzt

22. März, 13.30 Uhr: Die Deutsche Fußball-Liga hat für die 2. Bundesliga die Spieltage 31 bis 33 termingenau angesetzt. Demnach empfängt das Team des FC Hansa am Sonnabend, 6. Mai, Jahn Regensburg zum Heimspiel im Rostocker Ostseestadion. Los geht es um 13 Uhr.

Das Duell gegen den SV Sandhausen wird unter Flutlicht stattfinden. Es ist für Freitag, den 12.Mai, 18.30 Uhr, terminiert. Am vorletzten Spieltag gastiert das Hansa-Team am Sonntag, dem 21. Mai, beim 1. FC Nürnberg. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Das Saisonfinale, bei dem der FCH am 28. Mai (15.30 Uhr) Eintracht Braunschweig empfängt, war bereits zu einem früheren Zeitpunkt angesetzt worden.

Hansa Rostock plant Kurz-Trainingslager und Testspiel

21. März, 22.12 Uhr: Der abstiegsgefährdete Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock will die Länderspielpause am Wochenende nach OZ-Informationen zu einem Testspiel und einem Kurztrainingslager nutzen. Gegner ist demnach am Sonnabend (13 Uhr) der Verbandsligist FC Förderkader aus Rostock.

Der Spielort soll am Donnerstag bekanntgegeben werden. Entweder laufen die Teams im Ostseestadion oder in Malchow auf. Dort will der FC Hansa ab Donnerstag wohl bis Sonnabend ein Kurztrainingslager abhalten.

Es wäre eine gute Gelegenheit für den neuen Trainer, die Mannschaft kennenzulernen. Nach OZ-Informationen tritt Alois Schwartz am Mittwoch die Nachfolge des am Montag entlassenen Patrick Glöckner an. Das erste Pflichtspiel mit dem neuen Chefcoach findet am 2. April bei Zweitligaaufsteiger 1. FC Magdeburg statt.

Trainerwechsel bei Hansa Rostock: OZ-Leser streiten über neuen Kurs

21. März, 20.31 Uhr: Nach den schlechten Spielen von Hansa Rostock muss Trainer Patrick Glöckner gehen. Doch nicht allein der Coach habe Schuld an der schlechten Leistung, finden die OZ-Leserinnen und -Leser. Sie sprechen von weiteren Fehleinkäufen des Fußballvereins.

Analyse zur Hansa Krise: So könnte die Kogge zur Kontinuität zurückfinden

21. März, 20.06 Uhr: Spätestens mit der Verpflichtung von Sportchef Pieckenhagen und Trainer Härtel 2019 hatte sich der FC Hansa Rostock Kontinuität als wichtiges Vereinsziel auf die Fahnen geschrieben. Der Lohn waren Aufstieg und souveräner Klassenerhalt in Liga 2. Mit Härtels Entlassung begann die Beständigkeit zu bröckeln. Welche Probleme nun angegangen werden müssen.

Nachwuchs-Duo von Hansa für Nationalmannschaften nominiert

21. März, 18.48 Uhr: Für zwei Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Hansa Rostock geht es in den kommenden Tagen auf Länderspielreise. Milosz Brzozowski und Antek Wrebiakowski aus der U 19 der Kogge wurde für ihre jeweiligen Jahrgänge zur polnischen Nachwuchs-Nationalmannschaft eingeladen. Das Duo hatte kürzlich mit den A-Junioren des FC Hansa den Bundesliga-Klassenverbleib geschafft. Mehr dazu hier.

Urteil gegen Hansa-Anhänger nach tödlicher Prügelei mit Hertha-Anhänger

21. März, 14.43 Uhr: Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Im Mai 2022 war es am Rande des Fußball-Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV im Berlin zu einem Streit zwischen einem Rostocker Hansa-Fan und einem Fan von Hertha BSC gekommen. Der Rostocker schlug zu – und das Opfer überlebte die Auseinandersetzung nicht. Jetzt ist der 25-Jährige vor dem Landgericht Berlin verurteilt worden.

Das Hansa-Restprogramm – und wie viele Punkte die Kogge braucht

21. März, 17.49 Uhr: Sicherer Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg? Die OZ blickt auf das Restprogramm von Hansa Rostock in der laufenden Zweitliga-Saison und vergleicht, wie viele Punkte in den vergangenen Spielzeiten nötig waren, um die Liga zu halten.

Wunschkandidat: Das soll der Glöckner-Nachfolger bei Hansa werden

21. März, 16.43 Uhr: Hansa Rostock ist auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar fündig geworden. Wer der Nachfolger von Patrick Glöckner werden soll – und wovon eine Verpflichtung jetzt abhängt.

OZ-Umfrage: Schafft Hansa den Klassenerhalt?

21. März, 12.18 Uhr: Die Niederlage zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf bedeutete auch das Rutschen auf Platz 17 der Tabelle – ein Abstiegsplatz. Wie sehen es die Fans: Schafft Hansa den Klassenerhalt? Stimmen Sie hier mit ab!

Netz-Reaktionen zur Hansa-Krise

21. März, 11.49 Uhr: Das Trainer-Aus von Patrick Glöckner war in ganz Rostock Stadtgespräch – auch über die analogen Grenzen hinaus. Die OZ hat Reaktionen aus dem Netz gesammelt.

Hansa-Schmierereien an Regionalbahnen – Polizei ermittelt

21. März, 10.48 Uhr: Wie schon am vorherigen Wochenende kam es in der Nacht des 18. März in Rövershagen zu Schmierereien mit Fußball-Bezug. Es traf eine Regionalbahn der ODEG, an der unbekannte Täter den Schriftzug „FC Hansa“ in den Farben blau, weiß und rot anbrachten. Der Schaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Die Bundespolizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen sucht die Bundespolizei auch zu Schmierereien in einer S-Bahn von Rostock nach Warnemünde. In dieser wurden am 20. März insgesamt 13 Schriftzüge an mehreren Sitzen, Zuginnenwänden, Kopflehnen und Tischen festgestellt. Neben diversen Schriftzeichen, wie beispielsweise „FCH“, „ACAB“ und „Hansa Fans Laage“ wurde auch durch unbekannte Täter an einer Kopfstütze ein Hakenkreuz angebracht.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Hinweise zu den Taten nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können Angaben über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle gemacht werden. (dpa)

Leser debattieren zum Aus des Hansa-Trainers Glöckner

20. März, 19.10 Uhr: „Ein neuer Trainer ist kein Allheilmittel“ – die OZ-Leser sind sich einig, dass das Aus von Patrick Glöckner überfällig war, finden aber auch, dass dieser Schritt nicht ausreicht, um den FC Hansa Rostock vor einem erneuten Abstieg in die 3. Liga zu bewahren. Hier kommen Sie zu den Lesermeinungen.

20. März, 17.59 Uhr: Wie geht es nach der Freistellung von Patrick Glöckner auf der Trainerbank von Hansa Rostock weiter? Es kursieren mehrere Namen, zwei werden als vielversprechend gehandelt. Aber theoretisch wäre bei der Kogge auch eine interne Besetzung möglich.

Neuer Hansa-Trainer soll in wenigen Tagen präsentiert werden

20. März, 17.56 Uhr: Sportvorstand Pieckenhagen bleibt, neuer Trainer im Anflug: So geht es bei Hansa Rostock jetzt weiter – eine Zusammenfassung und Einordnung.

Kommentar zum Glöckner-Aus bei Hansa

20. März, 16.50 Uhr: OZ-Sportchef Christian Lüsch spricht von der „unausweichlichen“ Entscheidung Hansa Rostocks, sich nach der 5:2-Niederlage gegen Düsseldorf von ihrem Trainer Patrick Glöckner zu trennen. Aber wie kann es jetzt für das Team weitergehen, um einem Abstieg zu entgehen? Für Lüsch ist klar: Der nächste Schuss muss sitzen.

Hansa Rostock entlässt Trainer Glöckner

20. März, 10.42 Uhr: Am Vormittag machte es Hansa Rostock offiziell – Trainer Patrick Glöckner ist freigestellt. Zuvor schon war das Team im Mannschaftsbus zu einem Testspiel nach aufgebrochen – ohne ihren Coach, ein deutliches Signal. Die OZ-Sportredaktion hat den Tag nach der 5:2-Katastrophe gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker begleitet. Hier können Sie alle Geschehnisse des Tages nachlesen.

OZ