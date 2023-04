﻿Hansa Rostock sucht neuen Sportchef: Das sind mögliche Kandidaten für die Pieckenhagen-Nachfolge

ZDF-Serie

Neue Folge aus Schwerin: Ferris MC mischt als Rocker „Hotel Mondial“ auf

Waffenhandel und Prostitution im „Hotel Mondial“? Am Mittwochabend wird es in der ZDF-Vorabendserie, die in Schwerin gedreht wird, spannend. Musiker Ferris MC spielt einen dubiosen Rocker. Warum er diese Rolle so toll findet.