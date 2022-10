﻿Hansa Rostock suspendiert drei Profis – das sind die Gründe

Mitgliederladen in Beckerwitz boomt – Inhaberin sucht Standort in Wismar

Auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge in Beckerwitz unweit der Ostsee betreibt Eva Jörhs einen Regionalverkauf im Mitgliederladen. Die Nachfrage ist groß – auch von Wismarern. Was Sie für einen Mitgliederladen in der Hansestadt tun können.