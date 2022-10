﻿Hansa Rostock suspendiert drei Profis – das sind die Gründe

Gerichtsprozess in Stralsund

Kostenfrei bis 19:26 Uhr lesen Gerichtsprozess in Stralsund

Prozessauftakt im Stralsunder Landgericht: Der Greifswalder Autohändler Felix H. wird beschuldigt, mit einer Teufelsmaske und einem Messer einen ehemaligen Kunden an seiner Haustür angegriffen zu haben. Jetzt bricht er nach Monaten sein Schweigen – und will sich an die Tat nicht erinnern.