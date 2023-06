﻿ Polizei ermittelt gegen Hansa-Talent Theo Martens: Zoff bei Fahrt mit Sportwagen

Rostock. Fußball-Profi Theo Martens droht Ärger mit Polizei und Staatsanwaltschaft: Der Spieler, der innerhalb weniger Monate sowohl bei Hansa Rostock als auch beim Greifswalder FC suspendiert wurde, ist bei der Polizei aktenkundig geworden.

Nach OZ-Informationen ist Martens Ende April im Straßenverkehr mit einer Frau in Streit geraten. Er soll die Frau auf der Bundesstraße 105 mit seinem Wagen bedrängt haben. Die Frau wirft ihm vor, dass er sie mit seinem Sportwagen nach dem Überholen geschnitten und dann versucht hat, sie auszubremsen. In Bad Doberan soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Es soll Beleidigungen gegeben haben. Die Fahrerin hat Theo Martens bei der Polizei angezeigt.

Martens durchlief die Jugendmannschaften des FC Hansa Rostock – machte einen zwischenzeitlichen Abstecher zu RB Leipzig. Im Alter von 18 Jahren schaffte er den Sprung ins Profiteam des Mecklenburger Zweitligisten. Ein Traum für jeden jungen Spieler. Doch zu einem Einsatz auf dem Platz kam es nicht. Ende Oktober vergangenen Jahres wurde er vom damaligen Hansa-Trainer Jens Härtel aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Martens wurde in die Oberliga-Mannschaft geschickt.

Sportlich lief es beim GFC – er wurde trotzdem suspendiert

In der Winterpause der abgelaufenen Saison bekam Martens eine neue Chance. Er wurde an den Regionalligisten Greifswalder FC ausgeliehen. Dort spielte er sich gut in die Mannschaft, bekam immer mehr Einsatzzeit auf dem Spielfeld. Seine Suspendierung nach zehn Spielen im Trikot des GFC kam überraschend. Obwohl Martens drei Tore und drei Vorlagen geliefert hatte, erklärte der GFC mit der sportlichen Entwicklung unzufrieden zu sein. Offiziell hieß es zudem, dass es Martens an der Identifikation mit den Zielen des GFC mangele.

Der Jungprofi ist noch bis Ende Juni an den Greifswalder FC ausgeliehen. Bei Hansa steht er bis 2024 unter Vertrag. Ob er zum Zweitligisten zurückkehren wird, ist unklar. Als Hansa-Trainer Alois Schwartz bei einer Pressekonferenz zu Theo Martens befragt wurde, sagte er: „Diesen Spieler kenne ich nicht.“

