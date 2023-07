﻿Am Sonnabend ab 13 Uhr im Liveticker: Hansa Rostock testet gegen FC Sevilla

Kostenfrei bis 17:34 Uhr lesen

Champions-League-Teilnehmer in Rostock zu Gast

Alexander Rossipal ist einer der Neuen beim FC Hansa Rostock. Er war im Sommer aus der 3. Liga vom SV Waldhof Mannheim an die Ostsee gewechselt.

Nur noch eine Woche bis zum Start in der 2. Fußball-Bundesliga. Der FC Hansa Rostock hat zum Abschluss der Sommervorbereitung mit dem FC Sevilla einen namhaften Gegner vor sich. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet am 22. Juli ab 13 Uhr via Liveticker rund um das Testspiel.