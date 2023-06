﻿Hansa Rostock testet Mittwoch bei der LSG Elmenhorst: Infos zu Tickets und Verkehrseinschränkungen

Elmenhorst. Die Kogge zu Gast bei den Möwenkickern: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock wird am Mittwoch (Anpfiff: 18 Uhr) sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung beim Neuntligisten LSG Elmenhorst bestreiten. Vorab gibt es noch ein paar Hinweise zu beachten. Die OSTSEE-ZEITUNG beantwortet die wichtigsten Fragen zu Verkehrseinschränkungen, Tickets und weiteren Dingen.

Wie konnte die LSG Elmenhorst den FC Hansa für ein Testspiel gewinnen?

Die LSG feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. In Zusammenarbeit mit Getränkeland, das Sponsor beim FC Hansa ist, organisieren die Elmenhorster das Ereignis. Bereits am 21. Juni 2019 war der Koggenklub vor den Toren Rostocks zu Gast. Vor vier Jahren gewann der FCH mit 16:0.

Wie viele Zuschauer werden am Mittwoch erwartet?

Bis Dienstagnachmittag waren laut LSG-Präsident André Jasinski 1500 Karten verkauft worden. „Wenn es am Ende um die 1800 Zuschauer werden, wäre das ein guter Rahmen“, meint er. Die Gesamtkapazität für das Spiel beschränken die Elmenhorster auf 2000 Zuschauer. „Alles darüber wäre von der Sicherheit schwer zu bewältigen“, so Jasinski weiter.

Sind noch Tickets zu erwerben?

Ja. Die LSG wird am Tag des Spiels eine Tageskasse einrichten. Jasinski versichert, dass noch genug Karten zu erwerben sind. „Wir haben ausreichend Tickets gedruckt“, sagt er. Die übriggebliebenen Karten der Vorverkaufsstellen sammelt der Kreisoberligist am Mittwoch ein und wird sie vor dem eigenen Sportplatz an der Tageskasse verkaufen.

Wie lauten die Vorverkaufsstellen?

Tickets sind beim Getränkeland in Elmenhorst (Hauptstraße 103 a) und in Bad Doberan (Am Handelspark 10 a) sowie im Blumenladen M. Schulz in Rostock (Kolumbusring 61) erhältlich. Erwachsene bezahlen zehn Euro pro Karte, Kinder (ab vier Jahre bis zum vollendeten 16. Lebensjahr) und Schwerbehinderte fünf Euro.

Welche Verkehrseinschränkungen gibt es vor Ort?

Die LSG wird die Schulstraße aufgrund überschaubarer Parkmöglichkeiten zum Sportplatz abriegeln. Nur die Mannschaften, die Funktionsteams beider Vereine und Gäste mit Handicap wird die Zufahrt gewährt. Die Elmenhorster empfehlen den Zuschauern, bei der großen Festwiese im Ort zu parken. Diese ist zu Fuß rund 550 Meter von der Sportstätte entfernt. Einlass ist ab 15 Uhr.

