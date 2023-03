﻿Hansa Rostock: Testspiel gegen FC Förderkader und Kurztrainingslager

Der FC Hansa Rostock will die Länderspielpause am Wochenende für ein Testspiel und ein Kurztrainingslager nutzen. Eine gute Gelegenheit für den neuen Chefcoach, die Mannschaft kennenzulernen.

Rostock. Der abstiegsgefährdete Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock will die Länderspielpause am Wochenende nach OZ-Informationen zu einem Testspiel und einem Kurztrainingslager nutzen. Gegner ist demnach am Sonnabend (13 Uhr) der Verbandsligist FC Förderkader aus Rostock.