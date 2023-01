﻿Hansa Rostock: Testspiel gegen Greuther Fürth wird vorverlegt

Belek. Im Testspiel-Programm des FC Hansa Rostock wird es eine kurzfristige Änderung geben. Der Fußball-Zweitligist wird im Trainingslager im türkischen Belek statt am Mittwoch schon am Dienstag auf den Ligakonkurrenten Greuther Fürth treffen. Die Partie wird um 18 Uhr türkischer Zeit (16 Uhr in Deutschland/Liveticker auf ostsee-zeitung.de) im Maxx Royal Sportcenter angepfiffen. Besonders: der Vergleich zwischen beiden Teams war ursprünglich mit der Distanz von viermal 30 Minuten angesetzt.

Anhaltende Regenfälle in Belek erwartet

In den nächsten Tagen wird in Belek ungemütliches Wetter erwartet. Am Mittwoch und Donnerstag sind Regenfälle von teilweise über 50 Litern pro Quadratmeter vorausgesagt. Eine Testspielabsage gegen Fürth am 11. Januar wäre von großer Wahrscheinlichkeit gewesen. Daher wird die Begegnung nun vorgezogen.

Nach mehreren Tagen purem Sonnenschein soll es ab morgen Nachmittag an der Türkischen Riviera viel regnen – bis zum Abreisetag am kommenden Sonntag. Noch für Sonnabend ist beim FC Hansa ein weiterer abschließender Test gegen bulgarischen Erstligisten CSKA Sofia geplant.