﻿Hansa Rostock: Theo Martens vor Wechsel zum FSV Zwickau

Rostock. Hansa Rostock und Theo Martens gehen ab sofort getrennte Wege. Der ursprünglich noch bis zum 30. Juni 2024 laufende Vertrag des Stürmers wurde vorzeitig aufgelöst. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Martens trägt nach Informationen der „Bild“ künftig das Trikot von Drittligaabsteiger FSV Zwickau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der gebürtige Rostocker wurde in der Hansa-Nachwuchsakademie ausgebildet und 2021 mit einem Profivertrag ausgestattet. Neben einem Zweitliga-Einsatz für Hansa kommt der 20-Jährige auf 17 Spiele für die U 23 in der NOFV-Oberliga Nord sowie 15 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost.

Martens wurde in Greifswald und bei Hansa suspendiert

In der vergangenen Spielzeit war Theo Martens in der Rückrunde an den Regionalligisten Greifswalder FC ausgeliehen, für den er insgesamt 10 Pflichtspiele absolviert hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Vorpommern hatten den 20-Jährigen zuletzt suspendiert, ebenso wie Hansa Rostock in der Hinrunde der Zweitliga-Saison 2022/23.

OZ