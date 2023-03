﻿Hansa Rostock: Thomas Meißner will um Platz in der Startelf kämpfen

Lange war Thomas Meißners Stammplatz die Tribüne. Zuletzt schaffte er es immer in den Spieltagskader, und in Hannover stand er zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf. Der Innenverteidiger sprang ein, weil andere ausfielen und will um seinen Platz in der Anfangsformation kämpfen.

Rostock. Akuter Verteidigermangel hat Thomas Meißner seinen zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison beschert, beim 1:1 in Hannover erlebte er zum ersten Mal auch den Abpfiff auf dem Rasen. „Es tat unglaublich gut, wieder dabei zu sein und der Mannschaft zu helfen“, sagte der in wenigen Tagen 32 Jahre alte Abwehrspezialist, der bei Hansa Rostock seit seinem Wechsel aus Ungarns erster Liga im Sommer 2021 einen schweren Stand hat. Wie sein Vorgänger Härtel zieht auch Patrick Glöckner dem erfahrenen Verteidiger andere vor.

Neidhart: ‚Meise‘ hat gefühlt keinen Zweikampf verloren

Als Meißner in Hannover plötzlich gebraucht wurde, lieferte er aber solide ab. „Riesenlob an ‚Meise‘, was er für ein Spiel gemacht hat. Gefühlt hat er keinen Zweikampf verloren“, befand Rechtsverteidiger Nico Neidhart zum Auftritt seines Abwehrkollegen. Meißner ist bei Glöckner nur Innenverteidiger Nummer vier und hat mit am wenigsten Matchpraxis im Rostocker Kader (insgesamt nur 189 Minuten). Weil mit Rick van Drongelen (Bänderriss) und Damian Roßbach (fünfte Gelbe Karte) die etatmäßige Innenverteidigung ausfiel, rückten in Hannover Meißner und Malone rein. Beide erledigten ihren Job nach kurzen Anlaufschwierigkeiten ordentlich.

„Wenn du solche Jungs hast, die reinkommen und ihren Part so erledigen – darauf können wir aufbauen und stolz sein, dass wir in der Mannschaft so geschlossen sind und Ausfälle kompensieren können“, meinte Neidhart, der selbst nach fünf Wochen in die Startformation zurückgekehrt war.

Eine Viertelstunde habe er gegen 96 gebraucht, um seinen Rhythmus zu finden, sagte Meißner. „Danach sind wir immer besser reingekommen, auch ich. Wir haben ein ganz gutes Auswärtsspiel gemacht, denke ich.“ In jedem Fall bringe der Punkt etwas mehr Ruhe. „Nicht zu verlieren, war extrem wichtig. Wir mussten nach dem Karlsruhe-Spiel eine Reaktion zeigen, und das haben wir als Mannschaft ganz gut gemacht. Das gibt uns wieder ein besseres Gefühl für die nächsten Wochen“, sagt Meißner.

Meißner: Wir sind ein eingeschworener Haufen

Der 1,91-Meter-Mann hat bei Hansa schon einiges hinter sich, bis zur Suspendierung durch Jens Härtel und der Begnadigung durch Patrick Glöckner zu Jahresbeginn. Auch ein Vereinswechsel in der Winterpause hatte im Raum gestanden. Meißner blieb und er blieb professionell. Mit dem Spiel in Hannover hat er gezeigt, dass der Trainer sich auf ihn verlassen kann.

Für das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag steht Damian Roßbach nach seiner Sperre wieder zur Verfügung, doch kampflos wird Meißner seinen Startelfplatz nicht räumen. „Die Entscheidung liegt beim Trainer. Ich versuche, meine Leistung zu bringen und gebe Gas im Training. Wir sind ein eingeschworener Haufen. Jeder will spielen, jeder will dem Trainer die Entscheidung so schwierig wie möglich machen“, sagte der Innenverteidiger. „Wir sind in einer Situation, in der wir Punkte brauchen und in der Details zählen. Auf die schaut der Trainer auch.“