﻿Torschütze John Patrick Strauß: Jetzt will er bei Hansa Rostock endlich durchstarten

Rostock. Nicht wenige hatten ihn schon zum Fehleinkauf abgestempelt, doch jetzt scheint John Patrick Strauß im zweiten Anlauf seinen Durchbruch zu schaffen. Beim Zweitligaauftakt gegen Nürnberg jubelten die Zuschauer im Ostseestadion dem Außenverteidiger zu und feierten ihn bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss mit stehenden Ovationen.

Strauß ebnete mit seinem Führungstor den Weg zum 2:0-Sieg. „Ein unbeschreibliches Gefühl“ sei das gewesen. „Es war gegen einen guten Gegner der Dosenöffner“, sagte Strauß und befand: „Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft.“

Vom vermeintlichen Fehleinkauf zum umjubelten Torschützen

Ganz so schnell ging es bei dem philippinischen Nationalspieler in Rostock dann aber doch nicht. Denn Strauß musste ein Jahr auf diese Chance gegen Nürnberg warten. Im vergangenen Sommer wechselte Strauß von Zweitligaabsteiger Erzgebirge Aue an die Ostseeküste, seitdem standen nur neun Kurzeinsätze in seiner Ligabilanz. Weil mit Jasper van der Werff und Oliver Hüsing zwei Innenverteidiger ausfielen und Trainer Alois Schwartz seine Dreierkette umbauen musste, rückte Strauß gegen Nürnberg zum ersten Mal in die Startelf.

„Er war beim Training immer fleißig, hat sich nie hängen lassen. Auch die Vorbereitung hat er sehr gut durchgezogen. Wenn ich Nico (Neidhart, d. Red.) nach innen ziehe, war es für mich klar, dass ‚Straußi‘ diese Chance bekommt“, erklärt Schwartz. Der Rechtsverteidiger machte ein gutes Spiel und krönte seine Leistung mit dem Führungstor kurz vor der Halbzeitpause. „Wir hatten vorher einen Standard, deshalb war ich vorne mit eingeteilt. Ich konnte da ein bisschen lauern, wo der Ball runterfällt. Rossi (Damian Roßbach, d. Red.) legte den Ball perfekt ab, ich konnte ihn mit einem Kontakt nehmen – und dann war er auch drin“, beschreibt Strauß sein erstes Tor für Hansa. Zuletzt hatte er im Januar 2021 für Erzgebirge Aue getroffen.

Trainer Schwartz holte Verteidiger langsam aus der Versenkung

Mit 113 Zweitligaspielen gehört der Rechtsfuß zu den erfahrenen Hansa-Profis, doch durchsetzen konnte sich Strauß lange nicht. Sein Start im vergangenen Jahr war denkbar ungünstig. Zunächst verletzte er sich in der Vorbereitung und dann schied Hansa, mit Strauß in der Startelf, in der 1. DFB-Pokalrunde beim damaligen Viertligisten VfB Lübeck aus. Danach hatte der gebürtige Hesse einen schweren Stand.

Weder Jens Härtel (insgesamt 25 Spielminuten bei vier Einsätzen), noch dessen Nachfolger Patrick Glöckner (11 Minuten, ein Einsatz) setzten auf den Rechtsverteidiger. Erst Schwartz holte Strauß langsam wieder aus der Versenkung und ermöglichte ihm im Endspurt vier Einsätze, den längsten beim Saisonfinale gegen Braunschweig (30 Minuten). Den Gedanken, es bei Hansa möglicherweise nicht zu packen, habe er zu keinem Zeitpunkt zugelassen, sagt Strauß: „Klar war es eine schwere Zeit, aber im Fußball kann es in die eine oder die andere Richtung ganz schnell gehen. Deshalb bin ich immer positiv gestimmt.“

Strauß: „Ich will zeigen, dass ich ins Team gehöre“

Das hat er mit seinem Trainer gemeinsam. „Er hat sich belohnt, auf dem Weg macht er hoffentlich weiter“, sagt Alois Schwartz. Der Chefcoach habe bei der positiven Entwicklung „eine große Rolle“ gespielt, erklärt Patrick Strauß. „Er zeigt mir sein Vertrauen, ich konnte jetzt etwas zurückgeben. Man sieht, wenn man im Training hart arbeitet, bekommt man auch seine Chance.“

Am Freitag hatte sich abgezeichnet, dass er gegen Nürnberg zum ersten Mal von Beginn an auflaufen würde. „Ich war ein bisschen nervös, es war mein erstes Startelfspiel seit knapp einem Jahr. Aber es war für mich auch nichts Neues, ich habe schließlich über 100 Zweitligaspiele gemacht“, sagt Strauß und will es Chefcoach Schwartz jetzt so schwer wie möglich machen, ihn beim nächsten Spiel in Elversberg wieder auf die Bank zu setzen: „Ich will auf jeden Fall dranbleiben und zeigen, dass ich ins Team gehöre, auch in die Startelf.“

