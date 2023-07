﻿Hansa Rostock: Tradition, Stars, Superlative – ist die 2. Liga die bessere Bundesliga?

Kriminalität

Fake-Wohnungen in Rostock: Mit diesen Tricks legen Betrüger ihre Opfer herein

Möbliert, günstig und sofort verfügbar – gerade in Rostock klingt das zu schön, um wahr zu sein. Ist es in vielen Fällen auch. Immer wieder versuchen Betrüger, Menschen auf Wohnungsuche mit Fake-Inseraten um ihr Geld zu bringen. Woran Sie den Betrug erkennen und was dann zu tun ist.