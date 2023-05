﻿Reaktionen nach dem Staffelsieg von Hansa Rostocks U 23: „Bin superstolz auf die Mannschaft“

Brand

Feuer in Stralsund: Acht Monate altes Mädchen erleidet schwere Verbrennungen

In einem Wohnhaus in der Lion-Feuchtwanger-Straße in Stralsund hat es am 14. Mai gebrannt. In der Wohnung in der dritten Etage, in der das Feuer ausgebrochen war, befanden sich drei Kinder und zwei Erwachsene. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.