﻿Hansa Rostock: Für diese Profis ist der Trainerwechsel eine große Chance

Rostock. In der Hinrunde spielten sie bei Hansa kaum eine oder gar keine Rolle. Das hatte unterschiedliche Gründe, aber im Ergebnis gehörten Profis wie John-Patrick Strauß, Morris Schröter, Pascal Breier, Ridge Munsy oder Thomas Meißner zu den Enttäuschenden und Enttäuschten in der ersten Saisonhalbzeit. Die Erwartungen an sie und einige andere Spieler des Kaders – wie Sebastien Thill und Dong-gyeong Lee – waren hoch, ihre Arbeitsnachweise indes überschaubar. Der neue Trainer Patrick Glöckner will das bisher unzureichend ausgeschöpfte Potenzial der Profis in der Vorbereitung auf die Rückrunde herauskitzeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorbehalte hat der Coach dabei nicht. „Ich bin da nicht festgefahren. Es ist nicht so, dass ich einen Spieler abschreibe und er ist dann für immer weg“, sagt Glöckner und erklärt es mit seiner eigenen Historie als Spieler. „Ich habe das selber erlebt, dass ich aussortiert wurde. Da wurde dann gar nicht mehr hingeguckt. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich irgendwann Trainer bin, werde ich das nicht so machen. Bei mir hat jeder immer die Möglichkeit, sich wieder reinzuspielen.“

Breier soll bald ins Mannschaftstraining einsteigen

Pascal Breier: Der erfahrene Stürmer wäre so etwas wie ein gefühlter Neuzugang – wenn er seine körperlichen Probleme in den Griff bekommt. Rückenbeschwerden zwingen ihn seit langem mehr oder weniger zum Zuschauen. Doch es scheint endlich Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Ende der Woche soll Breier ins Mannschaftstraining einsteigen. Die Rückenprobleme habe man im Griff, sagt Glöckner. "Die Nebenkriegsschauplätze, die muskulären Geschichten, werden wir jetzt auch in den Griff bekommen."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

John-Patrick Strauß: Der philippinische Nationalspieler war im Sommer Hansas erster Neuzugang und ist seitdem überhaupt nicht in Fahrt gekommen. Insgesamt 25 Minuten in vier Spielen – das ist die desaströse Bilanz des Außenverteidigers, der in Aue mehr als 100 Zweitligaspiele gemacht hat und in Rostock bisher als Fehleinkauf gilt. Glöckner denkt positiv: "Ich kenne seine Fähigkeiten und freue mich unwahrscheinlich auf seine Vorbereitung. Ich glaube, dass er auf der Position extrem Konkurrenz bieten kann. Darauf sind wir gespannt."

Jeder bekommt die Möglichkeit, sich zu empfehlen

Morris Schröter: Auch der Ex-Dresdner konnte in der Hinrunde kaum Argumente für mehr Einsatzzeiten liefern und hat jetzt die Chance, neu anzugreifen. "Es liegt immer am Spieler selbst. Ein Trainer wäre ja blöd, wenn er nicht die besten Spieler aufstellt beziehungsweise die, die am besten zum Gegner passen", sagt der Coach und bekräftigt: "Jeder bekommt die Möglichkeit, sich in den Trainingseinheiten und Testspielen zu empfehlen."

Lesen Sie auch

Ridge Munsy und Thomas Meißner: Diese Chance bekommt auch das von Glöckner-Vorgänger Jens Härtel suspendierte Duo, das bei Hansa schon in der zweiten Saison an Bord ist und bisher nicht ausreichend lieferte. "Ich habe ihnen gesagt, was ich von ihnen verlange und was die Mannschaft von ihnen verlangt. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind. Jetzt sind wir wieder ein etwas größerer verschworener Haufen", so Glöckner. Nach ihrer Suspendierung haben Munsy und Meißner mit einem Personal-Trainer an ihrer Fitness gearbeitet. Meißner nutze sogar in der Urlaubszeit die Trainingsmöglichkeiten bei Hansa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Litka wird erneut operiert Hansas Dauerpatient Maurice Litka muss erneut operiert werden. „Es wird noch mal ins Knie reingeschaut, um die Ursache für die Probleme herauszufinden“, sagt Trainer Patrick Glöckner mit Blick auf die Arthroskopie, die am Donnerstag durchgeführt wird. Litka hatte vor zwei Jahren einen Kreuzbandriss erlitten und seitdem kein Spiel mehr gemacht. Jüngster Rückschlag für den Außenbahnspieler war ein im Rehatraining erlittener Knorpelschaden im Knie. Der bevorstehende Eingriff ist bereits der vierte für den Hamburger.

Personelle Veränderungen im Kader soll es – zumindest in der ersten Trainingsphase vor Weihnachten – nicht geben. „Wir wollen uns erst mal einen kompletten Überblick über die Mannschaft verschaffen, die jetzt auf dem Platz steht. Wir werden genau beobachten, in welcher Verfassung die Jungs sind“, erklärt Glöckner.

Personelle Veränderungen sind vorerst nicht geplant

Sollten das Trainerteam und Sportchef Martin Pieckenhagen zu der Erkenntnis gelangen, dass es in einem oder mehreren Mannschaftsteilen doch noch hakt oder Verletzungen den Kader dezimieren, kann natürlich nachjustiert werden. „Es ist möglich, dass wir sagen: Über die eine oder andere Position kann man noch mal nachdenken. Aber ich gehe nicht davon aus“, sagt Glöckner.