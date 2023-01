Tag 3 im Trainingslager von Hansa Rostock: Trainer Glöckner will das Offensivspiel verbessern

Belek. Beim FC Hansa Rostock gab es mit Max Hagemoser ein Geburtstagskind an Tag drei im Trainingslager. Der Torhüter ist am Sonnabend 20 Jahre jung geworden. Im Mannschaftskreis gab es vom Team im türkischen Belek bei der Vormittags-Einheit ein kleines Ständchen für Hagemoser.

Hansa Rostocks Offensivspiel im Fokus

Trainer Patrick Glöckner schickte seine Spieler wie am Vortag wieder zweimal auf das Feld. Am Vormittag stand vor allem das Offensivspiel im Vordergrund. Mit 17 Toren in 17 Ligaspielen haben die Rostocker noch Nachholbedarf in der 2. Fußball-Bundesliga.

Der am späten Freitagabend eingetroffene Sebastién Thill drehte derweil leichte Laufrunden. Bei den Mecklenburgern wurden am Nachmittag unter anderem Abschlussaktionen geübt. Anderson Lucoqui absolvierte ein individuelles Programm. Er hatte am Vormittag angeschlagen ein wenig verfrüht den Platz verlassen.

Für Sonntag ist nur vor dem Mittag eine Einheit angesetzt. Glöckner will die Belastung für die Hansa-Kicker überlegt steuern. Am Montag in der neuen Woche steigt immerhin das erste Testspiel an der Türkischen Riviera. Gegner wird um 14.30 Uhr türkischer Zeit der polnische Erstligist KS Cracovia sein. Die OSTSEE-ZEITUNG wird zu der Begegnung einen Liveticker anbieten.