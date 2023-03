Hansa Rostock trennt sich von Patrick Glöckner – das offizielle Statement

Der Koggenklub hat die Reißleine gezogen. Nach nur zehn Pflichtspielen muss Patrick Glöckner gehen. Die beiden Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers betreuen vorerst die Mannschaft des FC Hansa Rostock. So begründet der Verein das Trainer-Aus.

Rostock.  Das war’s für Patrick Glöckner als Cheftrainer des FC Hansa Rostock. Der Fußball-Zweitligist hat den Coach einen Tag nach dem enttäuschenden 2:5 im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf beurlaubt. Bis auf Weiteres werden die Co-Trainer Nicolas Masetzky und Uwe Ehlers die Mannschaft betreuen. Das teilte der Traditionsklub am Montagvormittag mit.

Hansa Rostock: Nur ein Sieg in acht Rückrundenspielen

„Nach nur einem Sieg in den vergangenen acht Spielen der Rückrunde und angesichts der aktuellen Tabellensituation braucht es nun schnellstmöglich eine Kurskorrektur, um den Klassenerhalt nicht weiter in Gefahr zu bringen. Daher sind wir einstimmig zu dem Entschluss gekommen, dass eine Veränderung notwendig ist“, wird Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Er hatte Glöckner erst Anfang November für den entlassenen Jens Härtel installiert. Mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien hatte der 46-Jährige auch einen guten Start. Allerdings folgte der sportliche Absturz in der laufenden Rückrunde mit nur vier von 24 möglichen Punkten in den zurückliegenden acht Spielen. Hansa rutschte erstmals seit dem Aufstieg 2021 auf einen direkten Abstiegsplatz. Glöckner blieb nur zehn Spiele.

„Wir müssen dringend wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und werden dieser Aufgabe alles unterordnen. Dazu gehört selbstverständlich auch eine ehrliche Analyse der vergangenen Wochen und Monate – aller handelnden Personen“, betont Pieckenhagen, der selbst stark in der Kritik steht..