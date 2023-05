﻿Wieder gewonnen, aber nicht gerettet: Hansa Rostock kann sich nur kurz freuen

Sandhausen/Rostock. Es fühlte sich schon nach Rettung an, als der Schiedsrichter das Spiel nach fünf Minuten Nachspielzeit endlich abpfiff. Hansa jubelte ausgelassen über den 2:1 (2:0)-Auswärtssieg gegen Sandhausen – erst im Stadion mit rund 2000 Fans und danach bei laut aufgedrehter Musik in der Kabine. Wie die lange Rückreise am Freitagabend verlief, ist nicht überliefert. „So wie das Spiel zum Schluss gelaufen ist, da sind schon mehrere Steine runtergepurzelt. Das war ein wichtiger, großer Schritt“, sagt Trainer Alois Schwartz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Arminia Bielefeld crasht mit Auswärtssieg die Hansa-Party

Wie enorm wichtig der am Ende glückliche Arbeitssieg gegen seinen Ex-Verein für die Rostocker tatsächlich war, wurde keine 24 Stunden später deutlich, als Abstiegskonkurrent Arminia Bielefeld einen späten Auswärtserfolg in Kaiserslautern landete. Hansa ist trotz vier Siegen in Serie, dem Sprung auf Tabellenplatz 13 und vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang im Abstiegskampf noch nicht durch. Bestenfalls ist die Rettung um eine Woche vertagt, die Entscheidung könnte aber auch erst am letzten Spieltag fallen. Abstiegskampf ist nichts für schwache Nerven.

Und die flatterten bei Hansa in Sandhausen nach einer souveränen ersten Halbzeit dann doch noch mal. Nils Fröling nach einem tollen Sololauf durch die SVS-Abwehr (17.) und Kai Pröger per Foulelfmeter (17.) sorgten vor 7000 Zuschauern im Stadion am Hardtwald mit dem 2:0 scheinbar für klare Verhältnisse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Mannschaft habe es nach dem Seitenwechsel dann aber „selber ein bisschen spannend gemacht“, meint Schwartz mit Blick auf Sandhausens Anschlusstor durch Janik Bachmann (54.). „Danach haben wir Glück gehabt, dass die Hand dran war.“ Das vermeintliche 2:2 wurde wegen eines Handspiels annulliert. „Der Gegner hat uns dann richtig gut bespielt, und wir sind kaum noch rausgekommen.“

Trainer Alois Schwartz nutzt Spiel für Abstecher nach Hause

Am Ende hat es gereicht, die Rostocker haben ihre Ausgangslage vor den abschließenden Spielen in Nürnberg und gegen Braunschweig verbessert. Ein direkter Abstieg ist seit der Regensburger Niederlage am Sonntag gegen den HSV vom Tisch.

Der Abstand zu Bielefeld auf dem Relegationsrang beträgt aber weiterhin vier Punkte. „Man kann sich mal kurz freuen, aber wir sind noch nicht durch“, warnt Schwartz, der seinen Spielern vor dem Sonntag-Spiel in Nürnberg einen trainingsfreien Sonntag und Montag gewährte. Der Trainer selbst trat die Rückreise nach Rostock am Freitag nicht mit an, sondern genehmigte sich nach dem Auswärtsspiel vor seiner Haustür einen Abstecher ins heimische Mannheim.

Lesen Sie auch

„Ab Dienstag geht der Fokus wieder auf Nürnberg“, sagt Schwartz vor dem nächsten Abstiegskracher, bei dem für beide Klubs enorm viel auf dem Spiel steht. Der 56-jährige Fußballlehrer hat in seiner Karriere schon zu viel erlebt, um sich vorzeitig in Sicherheit zu wähnen. „Im Fußball kann so viel passieren. Vor vier Wochen hätte auch niemand geglaubt, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen.“ Nach dem 28. Spieltag war Hansa nach vier Niederlagen in Serie Vorletzter mit vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. „Es ist immer wichtig, bis zum Schluss fokussiert zu bleiben, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Küsschen von Hansas Co-Trainer Dimitrios Moutas für den Torschützen Kai Pröger. © Quelle: Lutz Bongarts

Noch keine Diagnose zur Verletzung von Damian Roßbach

Mit seinen drei Toren gegen Kaiserslautern (1:0), Regensburg (2:0) und in Sandhausen sowie zwei Vorlagen beim 2:0-Sieg gegen Greuther Fürth ist Kai Pröger ein entscheidender Faktor für Hansas Aufschwung. „Wir sind zum richtigen Zeitpunkt wieder aufgewacht und haben die wichtigen Spiele gezogen. Ganz durch sind wir noch nicht. Aber ich bin guter Dinge“, sagte der Torschütze bei Sky. Mit einem Sieg in Nürnberg können die Rostocker die Rettung perfekt machen, bei entsprechender Schützenhilfe könnte sich Hansa sogar eine Niederlage leisten.

Ob Damian Roßbach gegen den „Club“ wieder zur Verfügung steht, ist offen. Der Verteidiger musste in Sandhausen wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden, eine genaue Diagnose steht noch aus. „Ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist“, sagt Schwartz, der in Sandhausen zum vierten Mal in Folge dieselbe Startelf auf den Rasen schickte.