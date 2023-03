﻿Hansa Rostock: U 17 vor Saisonfinale abgestiegen – U 19 in guter Ausgangsposition

Unterschiedliche Gemütslagen bei A- und B-Junioren des FC Hansa Rostock. Während die U 17 den Abstieg nicht mehr verhindern kann, hat die U 19 alles in der eigenen Hand. Am Sonnabend steigt für beide Teams das letzte Saisonspiel.

Jena/Rostock. Für die U 17 des FC Hansa Rostock steht am kommenden Sonnabend (Anstoß: 13 Uhr) das vorerst letzte Spiel in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost an. Bereits vor der Auswärtspartie bei Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena ist sicher, die Kogge wird absteigen. Die Rostocker (14. Platz/17 Punkte) haben auf dem dritten Abstiegsrang liegend fünf Zähler Rückstand auf den 1. FC Union Berlin (11./22), der den ersten Nichtabstiegsplatz einnimmt. Es wird nur eine Einfachrunde in dieser Saison gespielt.