﻿Bauer rettet vor der Torlinie – Hansa Rostock U 19 besiegt 1. FC Magdeburg

Das Ostduell in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost geht mit 3:2 an den FC Hansa Rostock. Glück haben die U-19-Kicker kurz vor Schluss. Derweil sieht es für die U 17 der Ostseestädter gar nicht gut aus.

Rostock. Die U-19-Fußballer des FC Hansa Rostock haben dem Druck standgehalten. Mit 3:2 (2:1) entschieden sie am Sonnabend das Ostduell gegen den 1. FC Magdeburg in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost für sich. Der Erfolg ist umso bedeutender, da mehrere direkte Konkurrenten im Abstiegskampf am vergangenen Wochenende ebenfalls gepunktet haben.