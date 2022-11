﻿Hansa Rostock: U 19 fehlen nur wenige Momente zum Auswärtssieg

Raul Celotto (r.), hier im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg, brachte Hansa gegen Energie Cottbus per Elfmeter in Führung.

Cottbus/Rostock. Der erste Auswärtspunkt im fünften Anlauf und trotzdem wäre für die U 19 des FC Hansa Rostock mehr drin gewesen. Beim 1:1 (0:0) am Sonnabend in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost gegen den FC Energie Cottbus (12. Platz/11 Punkte) mussten die Fußballer von der Ostsee das Gegentor in der ersten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter hinnehmen. Zuvor hatte Raul Celotto den FCH in der 52. Minute per Strafstoß in Führung gebracht.

„Schon sehr bitter und ärgerlich, hier nur einen Punkt mitzunehmen. Wir müssen es einfach lernen, solche engen Spiele auch mal mit Cleverness über die Runden zu bringen“, wird Hansas Coach Christian Rahn auf der Internetseite der Rostocker zitiert. Er sprach weiter von einer guten Partie seiner Elf, die gute Ballstafetten gezeigt, aber zu wenig aus ihren Aktionen gemacht habe.

Durch das Remis konnten die Cottbusser den FC Hansa (13./9) auf die Distanz halten. Für die Rostocker sind es aktuell drei Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Nächster Gegner ist am 3. Dezember daheim Dynamo Dresden. Zuvor testet der FCH am 23. November um 18.30 Uhr auf heimischem Kunstrasen gegen die U 19 des FC Förderkader René Schneider.

FC Hansa U 19: Höftmann – Schulz, Bera, Schmitt, Bauer, Mohammadi, Wrebiakowski (81. Antosiak), Celotto, Krohn (81. Lemke), Sperner, Wagner (81. Rotfuß).

Tore: 0:1 Celotto (52./Strafstoß), 1:1 Kaizer (90. +1).

U 17 besiegt FC St. Pauli

Unterdessen hat die U 17 des FC Hansa ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Das 2:1 (2:0) daheim gegen den FC St. Pauli (5. Platz/21 Punkte) war der zweite Saisonsieg für die Rostocker (14./8). John Podeyn und Claas Zamzow sorgten mit ihren Toren in den ersten 20 Minuten für einen Traumstart der Gastgeber. Marvin Nzontcha (74.) gelang für St. Pauli im zweiten Abschnitt nur noch der Anschluss. In einer umkämpften Schlussphase sah Luis Labenz kurz vor Ultimo noch die Rote Karte auf Seiten des FCH. Die Mecklenburger haben den Rückstand zum rettenden Ufer auf sechs Punkte verkürzt. Es stehen allerdings nur noch fünf Begegnung bis zum Ende der Spielzeit an.

FC Hansa U 17: Maurer – Arndt, Heiden, Deuble, Krebs, Falk, Podeyn (68. Tonn), Stoldt (89. Scholler), Kelm, Labenz, Zamzow (80. Voeks).

Tore: 1:0 Podeyn (7.), 2:0 Zamzow (20.), 2:1 Nzontcha (74.).