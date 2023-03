In einem hartumkämpften Spiel bezwingen die A-Junioren des FC Hansa Rostock den Nordrivalen Holstein Kiel mit 3:2. Kapitän Joshua Krüger muss verletzt raus. Die U 17 des FCH siegt auch, brauch für den Klassenverbleib aber eine Menge an Schützenhilfe.

Rostock/Kiel. Die U 19 des FC Hansa Rostock hat kurz vor dem Saisonfinale im Kampf um den Klassenverbleib alles wieder in der eigenen Hand. Durch den 3:2 (2:0)-Erfolg am Sonnabend bei Holstein Kiel (16. Platz/10 Punkte) sprangen die Rostocker (jetzt 11. Platz/16 Punkte) auf einen Nichtabstiegsplatz in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. Während Hansa weiter hoffen darf, sind die Kieler durch das Ergebnis rechnerisch abgestiegen.