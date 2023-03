Hansa Rostock: Thomas Meißner will um Platz in der Startelf kämpfen

Lange war Thomas Meißners Stammplatz die Tribüne. Zuletzt schaffte er es immer in den Spieltagskader, und in Hannover stand er zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf. Der Innenverteidiger sprang ein, weil andere ausfielen und will um seinen Platz in der Anfangsformation kämpfen.