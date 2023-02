﻿Hansa Rostock U 19: Spätes Gegentor entreißt den Sieg gegen Werder Bremen

Rostock. Das war schon sehr bitter für die U 19 des FC Hansa Rostock. Nur wenige Momente haben den Koggekickern gefehlt, um den Sprung aus der Abstiegszone der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zu schaffen. Beim 3:3 (0:1) im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mussten die Rostocker den Ausgleich in der 89. Minute hinnehmen. Hansa-Coach Christian Rahn meinte: „Die Jungs haben über weite Strecken ein gutes Spiel gemacht. So spät den Ausgleich zu kassieren, ist natürlich extrem ärgerlich.“

Gegen das Team von Hansa-Profi Christian Brand waren die Gastgeber in der Anfangsphase in Rückstand geraten. Ricardo-Felipe Schwarz netzte für die Bremer. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass sie geduldig bleiben und auf ihre Chancen warten muss“, schilderte Rahn, der einen abwechslungsreichen zweiten Durchgang sah.

Wilde Phase Mitte der zweiten Halbzeit

Mit seinem Tor zum 1:1 brachte Joshua Krüger die Mecklenburger in der 58. Minute zurück ins Spiel. Bremen ging kurz danach durch Leon Opitz (62.) schnell wieder in Führung. In dieser wilden Phase zeigten die Rostocker wie viel Moral in ihnen steckt. Mit einem Doppelpack durch Tim Krohn (63.) und Thomas Rotfuß (65.) drehten die Gastgeber die Begegnung – 3:2.

Statistik FC Hansa U 19: Höftmann – Schulz, Bera, Wagner, Westendorf, Krüger, Wrebiakowski (75. Hauer), Sperner (83. Celotto), Rotfuß, Krohn (83. Lemke), Brzozowski. Tore: 0:1 Schwarz (15.), 1:1 Krüger (58.), 1:2 Opitz (62.), 2:2 Krohn (63.), 3:2 Rotfuß (65.), 3:3 Mina (89.). Schiedsrichter: Max Göldner. Zuschauer: 120. FC Hansa U 17: Maurer – Arndt, Heiden, Pelzer, Krebs, Falk, Labenz (90. Tonn), Kelm, Stoldt (81. Voeks), Podeyn, Zamzow (90. +1 Schroeder). Tor: 0:1 Krebs (73.). Schiedsrichter: Lukas Dahmann. Zuschauer: 90.

Mit dem Ergebnis hätte Hansa erstmals seit dem 2. Spieltag wieder auf einem Nichtabstiegsplatz gestanden. Allerdings schockte Leonint Mina (89.) die Rostocker mit dem 3:3 kurz vor Schluss. „Mit einem Sieg hätten wir es wieder in der eigenen Hand gehabt. So müssen wir beide verbleibenden Spiele gewinnen, um das Unmögliche noch möglich zu machen“, sagt Rahn.

B-Junioren von Hansa Rostock wahren ihre Chance mit Sieg

Momentan hat Hansa (13. Platz/13 Punkte) einen Zähler Rückstand auf den FC Hertha Zehlendorf (11./14), der den ersten Nichtabstiegsplatz einnimmt. Das Auswärtsspiel am kommenden Sonnabend (Anstoß: 13 Uhr) bei Holstein Kiel (15./10) wird einen entscheidenden Charakter haben. Die Störche kämpfen selbst um ihre letzte Chance, den Abstieg noch zu verhindern.

Derweil hat die U 17 des FC Hansa Rostock ihren zweiten Erfolg nacheinander eingefahren. Beim 1:0 (0:0) auswärts gegen den SV Meppen erzielte Mattes Krebs den Siegtreffer in der 73. Minute. Bei noch zwei ausstehenden Partien hat Hansa (14./14) in der Abstiegszone liegend, vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue muss am kommenden Sonnabend um 11 Uhr erneut ein Erfolg her, damit die Rostocker ihre Chance auf den Klassenverbleib wahren.