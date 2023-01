﻿Hansa Rostock: U-19-Talente Krüger und Brzozowski beim Trainingsauftakt dabei

Beim FC Hansa Rostock können sich zwei U-19-Kicker in den nächsten Tagen beweisen. Joshua Krüger und Milosz Brzozowski trainierten am Montag erstmals bei den Profis mit. Der OSTSEE-ZEITUNG erklärt, wer die beiden sind.

Rostock. Beim Trainingsauftakt des FC Hansa Rostock waren am Montagvormittag zwei neue Gesichter mit von der Partie. Joshua Krüger und Milosz Brzozowski aus der U 19 des Fußball-Zweitligisten wirkten bei den Profis mit. Das Duo kann sich in den kommenden Tagen dem neuen Coach Patrick Glöckner präsentieren. Beide Youngster werden am Donnerstag auch mit ins zehntägige Trainingslager ins türkische Belek mitfliegen.

Krüger ist Kapitän der Hansa Rostock U 19

In der U 19, der derzeit auf einem Abstiegsplatz in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost liegt, trägt Krüger die Kapitänsbinde. Der 18-Jährige durchlief schon sämtliche Teams in der Nachwuchsakademie der Rostocker. In der laufenden Spielzeit kommt er auf acht Liga-Einsätze (ein Tor) und zwei Spiele im DFB-Pokal der A-Junioren. Der Rechtsfuß wird bevorzugt im zentralen Mittelfeld eingesetzt und gilt als ballsicher.

Der zweite U-19-Kicker Brzozowski ist fünffacher polnischer U-19-Nationalspieler. Der 18-Jährige war 2017 vom Greifswalder FC zum FC Hansa gewechselt. Der in Swinemünde geborene Blondschopf hat ebenfalls acht Ligaspiele in der aktuellen Saison absolviert. Er kommt auf der linken Außenbahn zum Einsatz und kann den Part defensiv wie offensiv ausüben.