﻿Hansa Rostock U 23 braucht nur noch einen Erfolg zum Staffelsieg

Rostock. Nur noch ein Schritt fehlt der U 23 des FC Hansa Rostock zum Staffelsieg in der NOFV-Oberliga Nord. Nach dem 7:0 (4:0)-Heimsieg am Sonnabend gegen den RSV Eintracht Stahnsdorf (5. Platz/48 Punkte) haben die Koggenkicker fünf Spiele vor Saisonende 13 Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Mit einem Sieg am kommenden Freitag (Anstoß: 19.30 Uhr) bei der SG Dynamo Schwerin könnten die Rostocker rechnerisch nicht mehr von Platz eins zu verdrängen sein.

Höchste Punktzahl seit fast 20 Jahren möglich

„Kompliment und Hut ab vor der Leistung des Teams. In Schwerin wollen wir nächste Woche weitermachen und Vollgas geben“, kündigt Hansa-Coach Kevin Rodewald an. Sein Team ist in den vergangenen 13 Partien ungeschlagen geblieben. Zwischenzeitlich hatte der Spitzenreiter sogar elf Mal hintereinander gewonnen.

Machen die Hanseaten (jetzt 70 Punkte) so weiter, könnten sie noch den höchsten Punktewert seit der Spielzeit 2003/04 erreichen. In der Saison holten die Rostocker 79 Zähler. Damals spielten allerdings noch 19 Mannschaften in der Oberliga.

Hansa Rostock U 23: Köster auf Platz zwei der Torjägerliste

Gegen die Stahnsdorfer entwickelte sich von Beginn an eine einseitige Partie. Besonders treffsicher zeigte sich Louis Köster (16., 20., 71.) mit einem Dreierpack. Der Offensivkicker stockte sein Torekonto auf 13 Treffer auf und hat noch gute Aussichten bester Knipser ligaweit zu werden. Aktuell teilen sich Evgeni Pataman (SG Dynamo Schwerin) und Caner Özcin (TuS Makkabi Berlin) mit jeweils 14 Toren den Spitzenplatz. Köster teilt sich Rang zwei mit Dynamo-Angreifer Nicklas Klingberg.

Statistik FC Hansa U 23: Höftmann – Daedlow, Kozelnik (77. Pälchen), Kohn, Ruschke – Dietze (72. Syrbe), Schünemann – Brzozowski (72. Bachmann), A. Schulz (72. Dei), Horn (72. G. Schulz) – Köster. Tore: 1:0, 2:0 Köster (16., 20.), 3:0 Brzozowski (27.), 4:0 Horn (43.), 5:0 Schünemann (54.), 6:0 Köster (71.), 7:0 Horn (88.). Schiedsrichter: Sophie Fabienne Olivie. Zuschauer: 68.

„Louis ist sehr fleißig und hat sich endlich belohnt. Er profitiert jedoch von seinen Nebenleuten, die ihm die Dinger sehr gut aufgelegt haben“, wollte Rodewald die drei Treffer von Köster nicht überbewerten. Immerhin trafen mit Doppelpacker Luca Horn, Sascha Schünemann und Milosz Brzozowski noch weitere Spieler. Letztgenannter, der bis Sommer noch zur U 19 gehört, erzielte es bei Oberliga-Debüt gleich seinen ersten Treffer im Herrenbereich.

Die Rostocker profitierten gegen die Stahnsdorfer auch von einer Gelb-Roten Karte. Diese ereignete sich in der 40. Minute beim Stand von 3:0.