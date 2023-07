﻿Hansa Rostock U 23: Coach Kevin Rodewald verteidigt Keeper Max Hagemoser nach Fehlgriff

Rostock/Erfurt. Es war ein ungewohntes Gefühl für die U 23 des FC Hansa Rostock. Rund ein halbes Jahr lang hatte die zweite Mannschaft des Fußball-Zweitligisten keine Pflichtspiel-Niederlage mehr einstecken müssen. Im Eröffnungsspiel der Regionalliga Nordost war es am Freitagabend so weit: Das 0:2 (0:0) beim FC Rot-Weiß Erfurt war die erste Schlappe seit dem 0:2 am 22. Januar in der NOFV-Oberliga Nord beim TuS Makkabi Berlin.

Fehlgriff von Max Hagemoser leitet Niederlage ein

Danach ließen die Rostocker 18 Partien in Folge ohne Niederlage (15 Siege, drei Remis) folgen. Diese beeindruckende Serie war auch der Grund, warum die Koggen-Reserve im Sommer nach 13 Jahren in die Regionalliga zurückgekehrt ist. In der vierthöchsten deutschen Spielklasse wird das junge Team der Hanseaten in der gerade begonnenen Spielzeit auch etwas Lehrgeld zahlen müssen.

Die Höhepunkte der Partie:

In Erfurt wurde Hansa durch zwei Joker-Tore der Gastgeber innerhalb von zwei Minuten geschockt. Maximilian Pronichev, den der FC Rot-Weiß erst vor vier Tagen vom SV Horn (2. Liga Österreich) verpflichtet hatte, traf per Kopfball in der 75. Minute zum 1:0. Bei der Aktion machte FCH-Torhüter Max Hagemoser keine gute Figur. Dem Schlussmann rutschte der Ball unglücklich durch die Hände. In der Szene hatte Rostocks Verteidiger Marcel Kohn den Ball noch leicht abgefälscht.

Hansa Rostock U 23: Coach stellt sich vor seinen Torwart

„Ich mache Max in der Szene keinen Vorwurf. Das passiert auf so einem Niveau“, verteidigte Hansa-Coach Kevin Rodewald seinen Torwart. Der Übungsleiter ergänzte, dass der Keeper im ersten Durchgang bei einem Erfurter Angriff etwas abbekommen hätte. Zuvor hatte Hagemoser mit ein paar guten Paraden noch den Rückstand seines Teams verhindert.

Unabhängig vom Fehlgriff des Torhüter-Talents war es für die Rostocker ärgerlich, dass nur eine Minute nach dem ersten Gegentor das 0:2 fiel. Der zwischen den Treffern eingewechselte FCH-Kicker Elias Kurt verlor den Ball. Die Erfurter spielten das clever aus und erhöhten durch den ebenfalls gebrachten Kay Seidemann (76.). Die Tore fielen allerdings auch folgerichtig, da die Gastgeber zur zweiten Halbzeit den Druck deutlich erhöht hatten.

Couragierte Leistung vor allem vor der Pause

„Die Erfurter hatten nach dem Seitenwechsel ein paar bessere Bewegungen drin gehabt. Sie waren vorne viel aggressiver drauf, damit hatten unsere Jungs Probleme“, befand Rodewald und erklärte, dass auch die heimischen Fans für Eindruck bei den Hansa-Talenten gesorgt hätten. „Vor der Heimkurve waren unsere Jungs ein wenig eingeschüchtert. Da waren wir komplett mutlos, haben den Faden verloren.“ Fast 6000 Zuschauer waren im Steigerwaldstadion dabei, darunter auch rund 250 aus Rostock.

Noch im ersten Abschnitt hatte die Begegnung etwas anders ausgesehen. Hansas junge Wilde, bei denen gleich neun Akteure ihr Regionalliga-Debüt gaben, hielten gegen den Favoriten gut dagegen. Zwischenzeitlicher Lohn war auch das 0:0 zur Pause. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. Sie hat eine gute Haltung und Geschwindigkeit gezeigt, war sehr aggressiv, manchmal vielleicht ein wenig drüber“, so Rodewald. Insgesamt bilanzierte er, dass die Rostocker aufgrund ihres couragierten Auftretens in der Regionalliga „angekommen“ seien.

Jetzt fehlt nur noch das erste Erfolgserlebnis. Vielleicht folgt dieses am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 13 Uhr) im ersten Heimspiel gegen den Chemnitzer FC.

