﻿Hansa Rostock U 23: Dreifachtorschütze Bachmann hofft auf den geplatzten Knoten

Rostock. Alle schauten auf die Anzeigetafel, während zum Mike Bachmann zum Interview musste. Auf der Leinwand im Ostseestadion wird das Spiel der Profis des FC Hansa Rostock übertragen. Kurz vor dem Anpfiff dreht das Zweitliga-Team das Spiel beim SV Elversberg und gewinnt mit 2:1. Die meisten der rund 1500 Zuschauer in der Rostocker Arena sind völlig am Ausrasten. Auch Bachmann jubelt, der mit der U 23 der Hanseaten wenige Momente zuvor den Chemnitzer FC mit 6:1 (3:1) besiegt hat.

Frühe Dusche lässt Hansa Rostock II kalt

Mit drei Toren gegen die Sachsen war der Offensivspieler der Mann des Tages. „Besser geht es nicht. Stark, dass die Mannschaft nach einem frühen Rückstand so zurückgekommen ist“, kommentierte Bachmann, der selbst den Ausgleich in der 29. Minute markiert hatte. Zuvor hatte CFC-Kicker Leon Ampadu mit seinem Treffer bereits zwei Minuten nach dem Anpfiff für die kalte Dusche der Rostocker gesorgt.

Davon zeigten sich die Rostocker unbeeindruckt. Mit dem Ausgleich von Bachmann nach knapp einer halben Stunde spielte sich der Aufsteiger in einen Rausch. Der Dreifachtorschütze trug mit seiner Leistung dazu bei, dass Hansas zweite Mannschaft den ehemaligen Zweitligisten zerlegte. „Ich hoffe, der Knoten ist geplatzt“, sagte Bachmann auch bezogen auf seine Auftritte.

Bachmann hofft, dass der Knoten geplatzt ist

Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2020 aus der U 19 von Zweitligist Greuther Fürth in die Nachwuchsakademie der Rostocker. Schaut man auf seine Daten, lesen sich die bislang 27 Tore in 66 Pflichtspielen für Hansas U 23 recht ordentlich. Für Bachmann waren dennoch deutlich mehr Tore möglich.

Statistik FC Hansa U 23: Hagemoser – Aliu (82. Kozelnik), Dietze, Ruschke – Lang, Thill, Krüger, Brzozowski (61. Rotfuß) – Bachmann, Breier (76. Dei), Köster (76. Schulz). Tore: 0:1 Ampadu (2.), 1:1 Bachmann (28.), 2:1 Köster (34./Handelfmeter), 3:1 Reutter (44./Eigentor), 4:1 Bachmann (65.), 5:1 Breier (71.), 6:1 Bachmann (74.).

„Ich bin mit 19 Jahren weg von der Familie. Das erste Jahr war nicht leicht für mich“, erzählt der Rechtsfuß. Mittlerweile hat er sich in der Hansestadt aber gut eingelebt. Hier hat Bachmann auch seine Freundin Frieda kennengelernt. „Sie hat aus Spaß beim Frühstück vor dem Spiel gesagt, dass ich zwei bis Tore schießen soll. Dann würde ich abends auch noch was zu essen bekommen“, scherzte der Matchwinner.

Mehr Räume für schnellen Bachmann

Sein 1:1 gegen die Chemnitzer FC war der erste Regionalliga-Treffer für Hansas Reserve seit 13 Jahren. Danach verwandelte Louis Köster (34.) einen Handelfmeter zur Rostocker Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff spielte Bachmann beim Eigentor von CFC-Akteur Manuel Reutter (44.) ebenfalls eine tragende Rolle. Dem Gästekicker unterlief ein verunglückter Rückpass auf seinen Keeper David Wunsch, der wegrutschte. Hansas Angreifer rannte hinterher, schubste Reuter auch leicht, der den Ball ins Tor kullern ließ – 3:1.

„Hört sich komisch an, aber für Mike ist die Oberliga wohl schwer, da dort die Räume für ihn nicht so da sind“, sagt Hansas U-23-Coach Kevin Rodewald über seinen Schützling. Der 32-Jährige fügte hinzu, dass er Bachmann gerade aufgrund seiner guten Athletik schätzt. „Er hat hier zu Beginn keine einfach Zeit gehabt, sich jetzt aber mal belohnt. Das lag auch daran, weil die Jungs ihn gut in Szene gesetzt haben.“

Coach Rodewald: Super-Erlebnis ins nächste Spiel mitnehmen

Im zweiten Durchgang sorgte Bachmann (65.) per Konter und mit seiner Schnelligkeit für das 4:1. Wenig später trug sich Pascal Breier (71.) aus dem Profikader in die Torschützenliste ein, ehe Bachmann (74.) per Kopfball für den Schlusspunkt sorgte. „Wenn wir weiter so auftreten wie in diesem Spiel, können wir in dieser Liga gut mithalten“, meint Hansas Rückennummer 33. In zu großer Euphorie wollte er allerdings verfallen. Das übergeordnete Ziel sei der Klassenverbleib.

Nach der 0:2-Auftaktniederlage bei Rot-Weiß Erfurt und mit dem Kantersieg im Rücken rückten die Rostocker auf den fünften Tabellenrang vor. Coach Kevin Rodewald sagte, dass die Mannschaft diesen Erfolg genießen solle. Ab der neuen Woche gilt der Fokus der nächsten Partie, die am 16. August daheim gegen den Vorjahres-Staffelsieger Energie Cottbus steigt. Ein weiter Kracher für Hansas Talente. „Der Sieg gegen Chemnitz war ein Supererlebnis, dass die Jungs ins nächste Spiel mitnehmen werden“, so Rodewald.

