﻿Hansa Rostock: U 23 erhält Verstärkung durch Quintett

Rostock. Kurz vor dem Trainingsauftakt am Montagnachmittag hat Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock fünf externe Neuzugänge für seine U 23 vorgestellt. Elias Kurt, Arbnor Aliu (beide FC Schalke 04 II), Luca Barata (Borussia Mönchengladbach), Jeremy Postelt (FSV Union Fürstenwalde) und Jannis Lang (Berliner AK) verstärken die zweite Mannschaft der Ostseestädter. Das Quintett hat jeweils schon Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt.

Neuzugängen lagen auch andere Angebote vor

„Enormes Entwicklungspotenzial“ sieht Hansas Sportdirektor Kristian Walter bei allen Neuzugängen. „Sie alle kennen die vierte Liga bereits und strahlen den Willen aus, dass sie uns weiterhelfen wollen. Es war nicht bei allen Spielern damit zu rechnen, dass sie sich für unseren Weg entscheiden, weil ihnen auch andere Angebote vorlagen“, wird der 39-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert. Er richtet „ein riesiges Kompliment“ an die Scouting-Abteilung und U-23-Trainer Kevin Rodewald aus, „die hier über Wochen eine super Arbeit geleistet“ hätten.

Gleich zwei Talente aus der Schalker Knappenschmiede kommen mit Elias Kurt (20) und Arbnor Aliu (21). Erstgenannter ist Deutsch-Marokkaner und im Mittelfeld flexibel einsetzbar. Kurt trainierte in der Vergangenheit auch bei den S04-Profis mit und gehört aktuell zur U-20-Nationalmannschaft von Marokko (fünf Länderspiele). Internationale Erfahrungen hat auch Aliu in zwei Partien für die U 21 des Kosovo gesammelt. Der 1,86 Meter große Innenverteidiger lief in der zurückliegenden Spielzeit in vier Regionalliga-Begegnungen für Schalke auf, Kurt 17 Mal.

Hansa Rostock U 23: Postelt war mit nur 20 Jahren Kapitän

Ebenfalls in der Regionalliga West war Luca Barata (20) zuletzt unterwegs. Aufgrund der starken Konkurrenz bei spielstarken U 23 von Borussia Mönchengladbach kam der Angreifer nur auf zwei Einsätze (ein Tor) für die Fohlenreserve. Aufgrund guter Trainingsleistungen blieb er im Fokus der Auswahlmannschaft. Für die U 18 und U 19 Portugals absolvierte Barata fünf Spiele.

Unterdessen kommt mit Jeremy Postelt (20) der Kapitän des Oberligisten FSV Union Fürstenwalde nach Rostock. Der Offensivspieler stand für die Brandenburger und den Landesrivalen FC Energie Cottbus 32 Mal in der Regionalliga Nordost auf dem Platz. Trotz seines jungen Alters gehörte er bei den Fürstenwaldern zu den konstantesten Akteuren und stellte dies in der zurückliegenden Spielzeit in 24 Partien auch unter Beweis.

Bislang 18 Spieler fest im Kader

Der letzte Neue mit Jannis Lang (20) durfte bereits zwei Mal in der 2. Bundesliga für den FC Erzgebirge Aue ran. Der Rechtsverteidiger durchlief einige Jahre die Nachwuchsabteilung des Erstligisten VfL Wolfsburg. Vergangene Saison war er für den Berliner AK in 27 Spielen in der Regionalliga Nordost am Ball und erzielte zwei Treffer, gab zudem fünf Vorlagen. Lang wirkte im Nachwuchs bis vor drei Jahren zusammen in 17 Länderspielen für Deutschland (U 15, U 16, U 17 und U 19) mit.

Trotz der vielen vielversprechenden Nachweise der Neuzugänge will Kristian Walter die Erwartungshaltung nicht zu hochschrauben. Alle Jungs hätten klargemacht, dass sie Bock auf Hansa haben. Sie wären vorab mindestens einmal zum Gespräch da gewesen, um sich von den Bedingungen in Rostock ein Bild zu machen. „Wir setzen auf ihre Erfahrung im höherklassigen Bereich, auch wenn sie alle mit 20 Jahren noch sehr jung sind. Aber wir konnten sie auch damit überzeugen, dass die Tür zu den Profis immer aufgeht, wenn die Leistungen in der Regionalliga-Mannschaft stimmen“, so Walter.

Der Kader der U 23 umfasst somit aktuell 18 Spieler. Akteure aus dem Profikader werden gelegentlich ebenfalls Spielpraxis im Regionalliga-Team sammeln. Walter schloss nicht aus, dass personell noch Weiteres in der Mannschaft passieren könnte.

