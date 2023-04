﻿Hansa Rostock U 23: Fünf Gründe für die Erfolgsserie

Rostock. Kaum zu stoppen ist die U 23 des FC Hansa Rostock aktuell in der NOFV-Oberliga Nord. Die Talente des Fußball-Zweitligisten marschieren in Richtung Staffelsieg. Die zweite Mannschaft der Kogge beeindruckte die vergangenen Wochen mit einer Serie von zehn Siegen in Folge. Diesen Erfolgslauf will der Spitzenreiter auch im Heimspiel am Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) gegen den Tabellenfünften Charlottenburger FC Hertha fortsetzen. Vorab nennt die OSTSEE-ZEITUNG fünf Gründe, die das Team von Trainer Kevin Rodewald derzeit so stark machen.

Qualität und Breite des Kaders

Im vergangenen Sommer wurde der Kader in der Breite verstärkt. Das macht sich in dieser langen Saison bemerkbar. Die Rostocker können verletzungsbedingte Ausfälle gut kompensieren und in den Spielen von der Ersatzbank immer ausreichend nachlegen. Über die Qualität im Team braucht man nicht zu diskutieren. Da gibt es viele Akteure, die auch in der Regionalliga bestehen können. Die Mischung aus jungen Talenten sowie erfahrenen Akteuren wie Sascha Schünemann (31) und Marcel Kohn (28) harmoniert. Ergänzt wird die Mannschaft mit Spielern wie Oliver Daedlow, Luca Horn oder auch Gian Luca Schulz, die schon höherklassige Erfahrungen gesammelt haben. Zudem sammeln gelegentlich Profis wie Lukas Scherff oder Pascal Breier aus dem Zweitliga-Team Spielpraxis bei den Amateuren und bringen so noch weitere Qualität mit rein.

Der Teamgeist

Die U 23 funktioniert auf und neben dem Platz als Einheit. Die Rostocker präsentieren sich in den Partien mannschaftlich geschlossen, die Kicker machen teilweise auch Extrawege für ihre Mitspieler. Nach geschossenen Toren klatscht sich der Großteil des Teams ab. Wenn der Ball mal ruht, finden Unternehmungen zwischen einigen Spielern statt.

Sprung in der Entwicklung

Viele der jungen Spieler haben seit dem zurückliegenden Sommer eine positive Entwicklung genommen. Sie haben aus schwierigen Begegnungen in der Hinrunde, gerade nach unnötigen Niederlagen wie gegen den SC Staaken (1:3) oder den RSV Eintracht Stahnsdorf (3:4), gelernt. Trainer Kevin Rodewald hatte nach den Spielen mehr Fleiß, Ehrgeiz und Willen gefordert. An diese Tugenden scheinen einige Talente im Winter intensiv gearbeitet zu haben. Gerade für sie geht es auch darum, für ihren Traum, Profifußballer zu werden, alles zu investieren.

Unberechenbarkeit durch mehrere Torschützen

Die U 23 des FC Hansa hat nicht den einen überragenden Knipser in ihren Reihen. Dafür verteilt sich die Anzahl der geschossenen Tore auf mehrere Schultern. Nach den beiden treffsichersten Rostockern Louis Köster und Randy Dei (beide zehn Tore) folgt Luca Horn (neun). Aber auch die Tor-Ausbeute von Sascha Schünemann (acht) und Mike Bachmann (sieben) kann sich sehen lassen. Mit 76 Treffern haben die Hanseaten mit Abstand die beste Offensive ligaweit. Auch die Abwehr ist mit 24 Gegentoren Ligaspitze.

Kontinuität in der Aufstellung

Eine Erfolgsserie ist auch damit verbunden, dass ein Coach seine Startaufstellung selten bis gar nicht verändern muss. Diesen glücklichen Umstand hat Kevin Rodewald vor allem in der Rückrunde. Ein Beispiel: Der Trainer musste in den vergangenen zehn Spielen nur eine Veränderung in der Defensive vornehmen. So spielte sich die Viererkette mit Oliver Daedlow, den beiden Innenverteidigern Till Kozelnik und Marcel Kohn sowie Felix Ruschke ein und ist nur schwer zu bezwingen. Bis auf Angreifer Ephraim Eshele (unteres Wadenbein gebrochen und Syndesmosebandriss) sind die Rostocker von schweren Verletzungen im Saisonverlauf verschont geblieben.