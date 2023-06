﻿Hansa Rostock U 23: Fünf U-19-Talente debütieren beim Saisonfinale gegen Neuruppin

Neuruppin. Gleich mehrere Talente des FC Hansa Rostock haben beim Saisonfinale der U 23 in der NOFV-Oberliga Nord ihr Debüt gegeben. Nils Schulz, Thomas Rotfuß, Lucas Sperner, Raul Celotto und Tristan Wagner aus der U 19 feierten ihren Einstand im Männerbereich. Die beiden Erstgenannten standen beim 2:2 (0:0) am Sonnabend auswärts gegen den MSV Neuruppin in der Startelf.

Hansa Rostock II die ganze Rückrunde ungeschlagen

Durch das Remis gehen die Hanseaten mit einer Serie von 18 ungeschlagenen Partien in die Sommerpause. Die komplette Rückrunde ist der frischgebackene Staffelsieger und Regionalliga-Aufsteiger ungeschlagen geblieben. Mit 94 Treffern und 28 Gegentoren stellen die Rostocker Fußballer jeweils die beste Defensive und Offensive ligaweit.

Statistik FC Hansa U 23: Hoffmann – Dietze, A. Schulz (65. Celotto), N. Schulz (65. Wagner), Kozelnik, Kohn, G. Schulz, Rotfuß, Krohn, Schünemann, Bachmann (65. Sperner). Tore: 0:1 Kozelnik (53.), 1:1 El Mahmdi (57.), 1:2 Krohn (89.), 2:2 Heorhiiev (90. +1). Schiedsrichter: Niklas Trybusch. Zuschauer: 288.

In Neuruppin ging es für die Zweitliga-Reserve zwar sportlich um nichts mehr, aber für die Gastgeber. Diese kämpften am letzten Spieltag noch gegen den Abstieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte hatte Verteidiger Till Kozelnik (53.) die sehr junge Hansa-Elf in Führung gebracht. Nach dem MSV-Ausgleich erzielte Tim Krohn – ebenfalls aus der U 19 – in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer im zweiten Oberliga-Spiel das 2:1. In der Nachspielzeit gelang den Neuruppinern noch der Ausgleich.

Für Gegner MSV Neuruppin (14. Platz/32 Punkte) mit Trainer Jan Kistenmacher (früher Rostocker FC) reichte das Ergebnis nicht, um sich direkt zu retten. Die Brandenburger müssen in die Abstiegsrelegation gegen den FC An der Fahner Höhe. Gegen den Tabellen-14. der Süd-Staffel wird der MSV am 14. und 17./18. Juni im Hin- und Rückspiel um den Klassenverbleib kämpfen. Der Verlierer steigt ab.

