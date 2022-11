﻿Hansa Rostock U 23: Heimspiel gegen Dynamo Schwerin im Ostseestadion

Das Landesduell in der NOFV-Oberliga Nord steigt am Sonntag in der großen Arena. Bereits im vergangenen Sommer durfte die U 23 des FC Hansa Rostock im Ostseestadion spielen. Vor der Begegnung gegen Dynamo Schwerin bestreitet die Rodewald-Elf noch ein Testspiel.

