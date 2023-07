﻿Hansa Rostock: U 23 holt Remis im ersten Testspiel

Garbsen. Die U 23 des FC Hansa Rostock hat im ersten Testspiel der Sommervorbereitung remis gespielt. Gegen den Fußball-Regionalligisten TSV Havelse trennte sich die Koggenreserve 1:1 (0:1). Für den Rostocker Ausgleichstreffer im zweiten Durchgang sorgte Randy Dei (53.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hansa Rostock: Fünf Neuzugänge geben Debüt

„In der ersten Halbzeit hatte Havelse mehr vom Spiel und in der zweiten Hälfte wir. Mit etwas Glück können wir noch gewinnen“, bilanzierte Hansas Coach Kevin Rodewald. Aus seiner Sicht ging das Unentschieden aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten in Ordnung. „Nach der ersten Vorbereitungswoche können wir ein positives Fazit ziehen“, so Rodewald weiter.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Hanseaten kamen die fünf externen Neuzugänge Elias Kurt, Arbnor Aliu (beide FC Schalke 04 II), Luca Barata (Borussia Mönchengladbach II), Jeremy Postelt (Union Fürstenwalde) und Jannis Lang (Berliner AK) zu ihren ersten Minuten im Hansa-Dress. Seit Montag sind die Rostocker im Training.

Auf den Regionalliga-Aufsteiger warten in der kommenden Woche gleich zwei Testspiele. Am Freitag wird die Kogge um 19 Uhr beim Landesligisten SV Hafen Rostock testen. Einen Tag später folgt um 14 Uhr der Vorbereitungskick beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt in Tangstedt, rund 27 Kilometer nördlich über Hamburg.

OZ