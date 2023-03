﻿Hansa Rostock U 23 kommt nach der Pause in Fahrt

Rostock. In der zweiten Halbzeit aufgedreht sind die U-23-Fußballer des FC Hansa Rostock im Heimspiel gegen Eintracht Mahlsdorf. Die zweite Mannschaft des Zweitligisten besiegte am Sonntag in der NOFV-Oberliga Nord die Berliner mit 5:0 (1:0). Die Rostocker mussten vor allem im ersten Durchgang viel dafür tun, den Tabellenachten zu knacken.

Randy Dei schnürt Dreierpack für Hansa Rostock II

„In der ersten Halbzeit mussten wir ohne Ball viel leiden, aber auch das haben wir geschafft. Mahlsdorf hat bis zum Strafraum gut gezockt, aber dann waren wir zur Stelle mit einer guten Abwehrarbeit“, beschrieb Hansa-Trainer Kevin Rodewald. Sein Schützling Cosmo Syrbe hatte die Rostocker nach guter Kombination in der 29. Minute in Führung gebracht.

Statistik FC Hansa II: Borkovic – Daedlow, Kozelnik, Kohn (81. Seidel), Ruschke – Schünemann, Syrbe (81. Pälchen) – Rieger (68. Huber), Schulz (77. Steinicke), Scherff – Dei (77. Bachmann). Tore: 1:0 Syrbe (29.), 2:0, 3:0 Dei (50., 53.), 4:0 Ruschke (62.), 5:0 Dei (65.).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber immer besser in Fahrt. Randy Dei (50., 53., 65.) per Dreierpack und Felix Ruschke (62.) legten die weiteren Treffer für den Spitzenreiter nach. Durch zwei schnelle Tore im zweiten Abschnitt ziehen wir Mahlsdorf den Stecker und spielen es bis zum Schluss gut zu Ende“, resümierte Rodewald, der befand, dass seine Mannschaft „einen guten Job gegen einen schwierigen Gegner“ gemacht habe.

Spitzenreiter hat neun Punkte

Die Hanseaten bauten durch den siebten Sieg in Serie den Vorsprung zum Tabellenzweiten Rostocker FC (45 Punkte) auf neun Zähler aus. Hansa steuert mit seiner aktuellen Verfassung in Richtung Staffelsieg zu. Der RFC hat allerdings noch eine Partie weniger bestritten. Das Landesduell des FCH-Stadtkonkurrenten am Sonnabend bei Dynamo Schwerin war aufgrund gesperrter Rasenplätze in Landeshauptstadt abgesagt worden.

Am kommenden Sonnabend geht es für den FC Hansa II wieder auf Reisen. Dann treten die Rostocker um 13 Uhr bei Blau Weiß Berlin an.