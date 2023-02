﻿Hansa Rostock U 23: Lukas Scherff netzt bei Comeback

Darmstadt Deutschland0 13.08 22 Liga Fussball Darmstadt 98-FC Hansa Rostock Lukas Scherff FC Hansa Rostock COPYRIGHT BY LUTZ BONGARTS

Rostock. Das war schon eine Machtdemonstration von der U 23 des FC Hansa Rostock. Die Oberliga-Fußballer der Kogge siegten im Topspiel gegen den bis dato Tabellenzweiten FC Hertha 03 Zehlendorf (jetzt 3. Platz/42 Punkte) mit 4:0 (2:0). Hansas Talente bestätigten ihre gute Verfassung mit dem vierten Sieg in Serie. Rostocks Coach Kevin Rodewald war sehr einverstanden mit dem Auftritt seines Teams, wollte den Erfolg aber nicht überbewerten. „Ja, wir haben wirklich gut performt und auch in der Höhe geht das in Ordnung. Diesen positiven Flow nehmen wir mit. Im nächsten Spiel wird es nicht einfacher für uns.“

Scherff trifft bei seiner Rückkehr

Aus dem Profikader war neben Torhüter Max Hagemoser diesmal auch Lukas Scherff dabei. Für den Linksaußen waren es seine ersten Einsatzminuten seit einer Meniskus-Operation Mitte Dezember. Scherff spielte bei seinem Comeback eine Halbzeit und wurde zur Pause für Luca Horn rausgenommen.

„Er hat es gut gemacht, vor allem seine Persönlichkeit ist überragend. Er gliedert sich perfekt ein und hilft wo er kann, will einfach Gas geben und dem Team helfen“, sagt Rodewald über den 26-Jährigen.

Hansa Rostock II muss brenzlige Anfangsphase überstehen

Nach langer Verletzungspause meldete sich Scherff mit dem Führungstor in der 22. Minute zurück. Zuvor hatten die Gastgeber in der Anfangsphase noch viel Druck ausgeübt. Mit dem Treffer zog Hansa das Spiel auf seine Seite und legte durch Sascha Schünemann (35.) vor dem Kabinengang nach. In der zweiten Hälfte erhöhten noch Felix Ruschke (53.) und der eingewechselte Mahir Huber (88.) auf 4:0.

Durch den Erfolg bauten die Hanseaten ihren Vorsprung zu den Verfolgern auf drei Zähler aus. „Wir bleiben bei uns, geben Vollgas und versuchen uns stetig zu verbessern, dann kommt alles andere von alleine“, meint Rodewald zum derzeitigen Lauf seiner Mannschaft. Nächster Gegner ist am kommenden Sonnabend um 13 Uhr vor heimischer Kulisse der FSV Union Fürstenwalde.

FC Hansa II: Hagemoser – Daedlow, Kozelnik, Kohn, Ruschke – Dietze (81. Steinicke), Schünemann (61. Syrbe) – Rieger (75. Dei), Schulz (75. Huber), Scherff (46. Horn) – Köster.

Tore: 0:1 Scherff (22.), 0:2 Schünemann (35.), 0:3 Ruschke (53.), 0:4 Huber (88.).

Schiedsrichter: Tino Hanke. Zuschauer: 315.