﻿Hansa Rostock U 23: Marcel Kohn soll die Talente führen

Mit 27 Jahren ist der Defensivkicker der zweitälteste Akteur im Kader des Fußball-Oberligisten. Er will die Erfahrung von vielen Regionalliga-Jahren ins junge Team einbringen. Am Sonntag steht das Heimspiel gegen die kriselnde TSG Neustrelitz an.

Rostock. Etwas Neues wagen, das hat Marcel Kohn gereizt. Nach mehreren Jahren in der Fußball-Regionalliga hat der Abwehrmann in diesem Sommer bei der U 23 des FC Hansa Rostock eine neue Aufgabe für sich gefunden. Er soll an die jungen Wilden im Rostocker Oberliga-Team seine Erfahrung weitergeben. Der 27-Jährige ist Stellvertreter von Kapitän Sascha Schünemann (30).

„Schüne (Spitzname von Schünemann) und der Trainer Kevin Rodewald haben sich extrem um mich bemüht. Von der Herausforderung mit den jungen Spielern war ich sehr angetan“, erklärt Kohn seine Beweggründe für den Wechsel nach Rostock. In der vergangenen Spielzeit hatte er noch für Germania Halberstadt in der Regionalliga Nordost gekickt. Er war dort mit 28 Einsätzen Stammspieler.

Vorbereitung bei den Profis von Holstein Kiel, aber ohne Einsatz

Unumstritten ist Kohn auch bei den Hansa-Amateuren. Er war bislang in allen fünf Partien über die volle Distanz dabei. Dabei nimmt er die Rolle als Innenverteidiger und Lautsprecher in dem Team ein, das mittelfristig eine Etage höher spielen soll. „Ich möchte jemand sein, zu dem die Jungs aufschauen. Ich habe viele Jahre in der Regionalliga (120 Spiele, d. Red.) gespielt und will ihnen zeigen, wie man dort hinkommt“, erzählt Kohn.

Er ist in Wolfsburg groß geworden und durchlief mehrere Jahre die Nachwuchsakademie des heimischen VfL. Mit 16 zog der Defensivspezialist von zu Hause aus, um bei RB Leipzig seinen Traum vom Profifußballer zu verwirklichen. Nach zwei Jahren in der Talentschmiede der Sachsen nahm Kohn bei Holstein Kiels U 19 einen weiteren Anlauf. Der beidfüßig starke Akteur machte im Sommer 2014 auch die Vorbereitung im Drittliga-Team der Störche mit. Er bekam aber keine Einsatzchance. „Da war ich mit meinen 19 Jahren noch nicht so bereit.“

Arbeitgeber unterstützt Kohn in Rostock

So nah am Profigeschäft war Kohn danach nicht mehr. Er hätte sich später zugetraut auch, mal in der 3. Liga zu spielen. Die richtigen Optionen ergaben sich jedoch nicht.

Mit der Zeit hat sich Kohn ein zweites Standbein aufgebaut und eine Ausbildung als Industriekaufmann abgeschlossen. In Rostock hat er auch eine Stelle ab Oktober gefunden. Der künftige Arbeitgeber unterstützt den Neuzugang und ermöglicht es ihm, viel im Home-Office arbeiten zu können.

Vizekapitän schwärmt von der Atmosphäre bei Hansa-Heimspielen

Gute Bedingungen für Kohn, um sich in der Hansestadt gut einzuleben. Ein Heimspiel der Profis hat er sich bereits gegen Arminia Bielefeld (2:1) angeschaut. Die Atmosphäre beeindruckte ihn. „Wie die Region hinter dem Verein steht, ist schon Wahnsinn. Allein das zeigt mir, dass ich mit meinem Wechsel vieles richtig gemacht habe“, sagt Kohn.

In Rostock interessieren den Verteidiger aber auch andere Sportarten. Er hat sich vorgenommen, den Basketballern der Seawolves und den Eishockeycracks der Piranhas einen Besuch abzustatten. Vielleicht wird ja auch der eine oder andere Teamkollege mitkommen. „In der Mannschaft unternehmen wir privat einiges“, schildert Kohn, der ohne Familienanhang an die Ostsee gezogen ist. „Klar vermisse ich meine Familie, aber ich besuche sie, sofern es die Zeit zulässt.“

Fehlendes Puzzlestück gefunden

Auf die fußballerische Art und Weise von Kohn hält Rostocks Coach Kevin Rodewald große Stücke. Für den Übungsleiter ist sein Schützling das fehlende Puzzlestück im Abwehrzentrum mit Blick auf die vergangene Saison. Dort hatten die Rostocker noch 49 Gegentore hinnehmen müssen. „Marcel kann die Mannschaft führen. Er weiß, was er zu tun hat, agiert nicht naiv und spielt einen klaren Ball. So funktioniert Männerfußball“, sagt Rodewald.

Die vielen Talente in der U 23 sollen von Kohns Art und Weise profitieren. Dass das gut zu funktionieren scheint, zeigt der Saisonstart. Mit 13 Punkten aus den ersten fünf Begegnungen sind die Rostocker noch ungeschlagen. Nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz liegen sie auf Tabellenrang zwei.

Trotz der guten Ausbeute sieht Kohn sein Team noch nicht bei 100 Prozent. Das würden unter anderem die vielen engen Spiele zeigen. Im Heimspiel am kommenden Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) gegen die TSG Neustrelitz wird eine weitere knifflige Aufgabe auf die Koggenkicker warten. Die Gäste sind mit drei Remis und zwei Niederlagen schlecht gestartet. Dabei haben sie vor der Saison die Ambitionen geäußert, um Platz zwei bis vier mitspielen zu wollen. Am Mittwochabend folgte der Trainerwechsel von Jörg Buder zu Thomas Franke. „Da wartet ein gefährlicher Gegner auf uns. Die Neustrelitzer haben viel individuelle Qualität und treten körperlich robust auf“, weiß Kohn und will wieder mit seiner Routine helfen.