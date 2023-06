﻿Hansa Rostock U 23: Nico Rieger zieht es zum 1. FC Lok Leipzig

Kostenfrei bis 19:02 Uhr lesen

Flüchtlinge in Nordwestmecklenburg

In der kommenden Woche endet der Aufnahmestopp für Flüchtlinge im Landkreis Nordwestmecklenburg. Wie Landrat Tino Schomann erklärt, würden ab dem 8. Juni vorerst weitere Geflüchtete in Wismar untergebracht. An den Planungen für das Containerdorf in Upahl hält er weiter fest.