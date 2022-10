﻿Hansa Rostock U 23: Sascha Schünemann rettet mit Elfmetertor einen Punkt

Sascha Schünemann, hier in einer früheren Partie, traf gegen den CFC Hertha per Elfmeter zum Ausgleich.

Rostock. Die U-23-Fußballer des FC Hansa Rostock bleiben weiterhin ungeschlagener Tabellenführer in der NOFV-Oberliga Nord. Im Auswärtsspiel am Sonntagnachmittag trennte sich die Zweitliga-Reserve nach zuletzt fünf Siegen in Folge 1:1 (0:0) vom Charlottenburger FC Hertha. „Das war ein sehr schwieriges Spiel mit ekligen Bedingungen. Am Ende nehmen wir diesen wichtigen Punkt mit“, meinte FCH-Coach Kevin Rodewald.

Gegen die Gastgeber aus dem Berliner Ortsteil Charlottenburg erwischte der Koggenklub den besseren Start. Ein Treffer blieb jedoch aus. Auch die Hausherren verpassten es im ersten Abschnitt in Front zu gehen. Torlos ging es in die Pause. „Im ersten Durchgang hätten wir in Führung gehen müssen. Wir hatten klare Chancen“, haderte Rodewald.

Horn holt Elfmeter raus – Schünemann trifft

Nach dem Seitenwechsel mussten die Rostocker dann jedoch einen Rückschlag verkraften. Die Haupstadt-Kicker kamen besser aus der Kabine und gingen in der 58. Minute mit 1:0 in Führung. Die FCH-Reserve gab sich jedoch nicht auf und spielte weiter auf Angriff – mit Erfolg. In der Schlussphase versenkte Routinier Sascha Schünemann einen Foulstrafstoß zum vielumjubelten 1:1-Endstand (86.). Luca Horn hatte den Elfmeter rausgeholt. „In der zweiten Halbzeit war der Gegner besser und ging verdient in Führung. Durch viel Herz und Einsatz haben die Jungs sich den Punkt aber verdient“, lobt Rodewald.

Durch den Punktgewinn haben die Rostocker (26 Punkte) nun vier Zähler Abstand auf den ersten Verfolger FC Hertha Zehlendorf (22).

FC Hansa U 23: Hagemoser – Ruschke, Kozelnik, Köster (67. Rinow), Schulz (46. Dei/76. Seidel), Horn, Schah Sedi, Martens (67. Steinicke), Schünemann, Kohn, Bachmann (46. Dietze).

Tore: 1:0 Pekdemir (58.), 1:1 Schünemann (86./Elfmeter).