﻿Auftakt in ein Abenteuer: Hansa Rostocks U 23 startet in die Regionalliga Nordost

Rostock. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Für die U-23-Fußballer des FC Hansa Rostock beginnt das große Abenteuer in der Regionalliga Nordost. Die zweite Mannschaft der Kogge darf am Freitagabend (28. Juli) sogar das offizielle Eröffnungsspiel bestreiten. Mit dem FC Rot-Weiß Erfurt wartet auf den Aufsteiger auswärts um 19 Uhr gleich ein Team, das im Kandidatenkreis um den Aufstieg gehandelt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regionalliga Nordost: Heißer Aufstiegskampf erwartet

„Das wird wohl die stärkste Regionalliga Nordost, die es jemals gegeben hat. Bis zu zehn Mannschaften haben im Vorfeld gesagt, um den Aufstieg mitspielen zu wollen. Es warten viele attraktive Gegner. Was willst du mehr?“, schwärmt Hansas Coach Kevin Rodewald von der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Sie ist nicht nur für viele seiner Spieler, sondern auch für ihn selbst Neuland. Mit einem Durchschnittsalter von 20,8 Jahren haben die Rostocker eines der jüngsten Teams ligaweit.

Der FC Rot-Weiß Erfurt – hier Keliano Tavares im Testspiel gegen Borussia Dortmunds Emre Can – gehört zu den Aufstiegskandidaten in der Regionalliga Nordost. Zum Auftakt muss Hansas U 23 gleich nach Thüringen reisen. © Quelle: Jan Woitas

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerade im Kampf um den Spitzenrang wird es in der Regionalliga ein Hauen und Stechen geben. Die Topteams haben mächtig aufgerüstet. Die Nordost-Staffel hat anders als in den vorherigen zwei Jahren wieder einen direkten Aufstiegsplatz für die 3. Liga. Für die Rostocker Reservemannschaft ist das Ziel jedoch ein anderes. Sie strebt den Klassenverbleib an.

Hansa Rostock II: Kader kräftig umgekrempelt

Für die große Herausforderung sehen sich die Hanseaten gut vorbereitet. Ihren Kader haben sie trotz Dominanz und ungeschlagener Rückrunde in der NOFV-Oberliga Nord kräftig umgekrempelt. Gleich 16 Akteure sind gegangen, darunter Leistungsträger wie Oliver Daedlow (Greifswalder FC) und Luca Horn (SV Rödinghausen). Aus dem Team der Vorsaison sind lediglich acht Akteure übrig geblieben.

Aus der U 19 sind mit Nils Schulz, Lucas Sperner, Thomas Rotfuß und Raul Celotto vier Talente aufgerückt. Dazu haben von den A-Junioren Tristan Wagner und Tim Krohn die Vorbereitung in der U 23 mitgemacht. Rodewald bescheinigte den beiden gute Leistungen in den vergangenen Wochen. „Sie werden weiter zu unserem Trainingskader gehören“, sagt er und verweist darauf, dass das Duo vorerst bei der U 19 regelmäßig spielen soll.

Zwei Rostocker Neuzugänge fehlen in Erfurt

Hingegen gute Chancen beim Auftaktspiel in der Startelf zu stehen, haben einige der fünf externen Neuzugänge. Arbnor Aliu, Elias Kurt (beide Schalke 04 II), Jannis Lang (Berliner AK), Luca Barata (Borussia Mönchengladbach II) und Jeremy Postelt (FSV Union Fürstenwalde) verstärken die Rostocker Auswahl. Die beiden Letztgenannten werden gegen Erfurt definitiv nicht mit an Bord sein. Sie sind angeschlagen und befinden sich derzeit noch im Aufbautraining.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Am Donnerstagvormittag machte sich der Hansa-Tross auf den Weg in die thüringische Landeshauptstadt. Die Rostocker werden dort im Hotel übernachten. Am Freitagmorgen werden sie gemeinsam frühstücken, danach eine leichte Trainingseinheit zum Anschwitzen absolvieren und anschließend in die Spielvorbereitung gehen. Dem Duell am Abend im Steigerwaldstadion fiebern die Mecklenburger schon gespannt entgegen.

Rostocker erwarten größere Kulissen

Für die Partie werden mehrere Tausend Zuschauer erwartet. Ähnlich wird die Kulisse bei vielen weiteren Spielen in der neuen Saison sein. Allein an den Besucherzahlen ist zu sehen, wie groß der Sprung von der Ober- in die Regionalliga ist. Noch in der Vorsaison hat Hansa II meistens vor nie mehr als 250 Fans gespielt.

Hansas U-23-Coach Kevin Rodewald: Er will mit seinem Team als Aufsteiger in der Regionalliga Nordost den Klassenerhalt schaffen. © Quelle: Johannes Weber

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für uns ist das auch eine kleine Auszeichnung, gleich das Eröffnungsspiel bestreiten zu dürfen“, meint Kevin Rodewald und ergänzt: „Unser Verein betreibt einen extremen Aufwand, dass wir in der Regionalliga spielen dürfen. Wir wollen das mit guten Leistungen rechtfertigen und in der Liga bleiben.“

Routiniers sollen Hansa-Talente führen

Große Stücke hält Rodewald auch auf seine erfahrenen Kicker. Mittelfeldmann Sascha Schünemann (31) und Innenverteidiger Marcel Kohn (28), die zusammen auf 249 Regionalliga-Einsätze kommen, sollen das talentierte Team lenken. Zudem könnte gelegentlich Unterstützung aus dem Profikader dazustoßen. Das gilt unter anderem für Pascal Breier, der mit seinen Toren helfen soll. Ob der Angreifer in Erfurt dabei sein wird, wollte Rodewald nicht beantworten. Zumindest fehlte Breier am Donnerstag im Training der Zweitliga-Mannschaft.

OZ