﻿Hansa Rostock U23 startet mit Vorbereitung auf Regionalliga-Saison

Fußball-Regionalliga Nordost

Die U23 des FC Hansa Rostock ist am Montagabend in die Vorbereitung auf die bevorstehende Saison in der Regionalliga Nordost gestartet. Mit dabei sind fünf Neuzugänge und auch ein Duo aus der U19 des Koggenklubs.

