﻿Hansa Rostock U 23: Tim Krohn aus der U 19 gelingt Dreierpack im Test gegen SV Hafen

Rostock. Teil eins ihres Testspiel-Wochenendes hat die U 23 des FC Hansa Rostock mit einem 9:0 (4:0)-Erfolg beim Fußball-Landesligisten SV Hafen Rostock absolviert. Bester Torschütze beim Regionalliga-Aufsteiger war Tim Krohn mit einem Dreierpack in der zweiten Halbzeit. Der Angreifer aus der U 19 macht die Vorbereitung bei der zweiten Mannschaft und kann sich für Einsätze in der 4. Liga empfehlen.

Hansa-Coach Kevin Rodewald zufrieden

Hansa-Coach Kevin Rodewald zog nach dem Vergleich beim SV Hafen ein positives Fazit. „Da wir sonst die Vorbereitungsspiele auswärts bestreiten, war es mal schön, uns beim Kooperationsverein in Rostock präsentieren zu können. Neun Tore musst du erst einmal schießen, die Jungs haben Spielfreude gezeigt“, sagte er. Für seine Elf war es nach dem 1:1 in der Vorwoche beim TSV Havelse der zweite Test.

Im ersten Durchgang hatte Verteidiger Marcel Kohn den Torreigen in der neunten Minute eröffnet. Elias Kurt (28.) und Doppelpacker Randy Dei (22., 30.) trafen noch. Letztgenannter verschoss zudem einen Foulelfmeter.

SV Hafen mit Härtetest gleich in erster Vorbereitungswoche

Hansa ließ bis auf einen Abschluss des SV Hafen nichts zu. Zudem legte der Spielklassen höher agierende Favorit im zweiten Durchgang noch fünf Treffer nach. Neben dem Dreifachtorschütze Tim Krohn (51., 52., 65.) waren auch noch Tristan Wagner (54.) und Jannis Lang (74.) mit jeweils einem Treffer zur Stelle.

Statistik SV Hafen: Geyer (46. Lange) – Jensch, Krüger (46, Winkler), Schumacher, Sibrins – Richter, Jager – Nolting (46. Randow), Schalau, Böhme – Lemp. FC Hansa U 23: Hoffmann – Lang (46. Barata), Aliu, Kohn (46. Kozelnik), Rotfuß – Celotto, Wagner – Krohn, Kurt, Postelt (46. Schulz) – Dei. Tore: 0:1 Kohn (7.), 0:2 Dei (22.), 0:3 Kurt (28.), 0:4 Dei (30.), 0:5, 0:6 Krohn (51., 52.), 0:7 Wagner (54.), 0:8 Krohn (65.), 0:9 Lang (74.). Schiedsrichter: Jan-Arne Seep. Zuschauer: 169.

Der SV Hafen schaffte es am Ende, ein zweistelliges Ergebnis zu verhindern. Der Siebtligist hatte erst am Montag mit der Sommervorbereitung begonnen. Dementsprechend war der Test gegen Hansas U 23 auch eine gute Laufeinheit. SVH-Coach Enrico Neitzel meinte: „Es ist natürlich ärgerlich, dass wir aus diversen Gründen so wenig Leute am Start hatten, dabei haben wir einen großen Kader. Wäre es bei fünf bis sechs Gegentore geblieben, hätte ich mich gefreut. Der Gegner hat schon gezeigt, dass er viel Qualität hat.“

Schon am kommenden Sonnabend (Anpfiff: 14 Uhr) bestreitet Hansas zweite Mannschaft ihren nächsten Test. In Tangstedt, etwa 30 Kilometer nördlich von Hamburg trifft, die Rodewald-Elf auf den Regionalligisten SV Eintracht Norderstedt. Der SV Hafen wird am 15. Juli um 14 Uhr seine nächste Vorbereitungspartie beim Verbandsligisten FSV Kühlungsborn bestreiten.

