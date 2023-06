﻿Hansa Rostock: U 23 vereinbart Testspiele gegen fünf Regionalligisten

Rostock. Die Vorfreude ist riesig, die Herausforderung auch. Schon bald beginnt für die U 23 des FC Hansa Rostock das Abenteuer in der Fußball-Regionalliga Nordost. Dafür werden die Koggenkicker am 26. Juni mit der Vorbereitung beginnen. Am gleichen Tag steigen auch die Profis in den Trainingsbetrieb für die 2. Bundesliga ein.

Hansa Rostock U 23: Testspiele alle auswärts

Mit Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt oder den FC Carl Zeiss Jena warten namhafte Gegner auf Hansas zweite Mannschaft. Für den frischgebackenen Aufsteiger und Staffelsieger der NOFV-Oberliga Nord wird der Klassenverbleib das Ziel sein. „Die Regionalliga ist eine Profiliga. Ich freue mich extrem drauf“, sagt Rostocks U-23-Trainer Kevin Rodewald. Seine Mannschaft wird alle Heimspiele im Ostseestadion austragen.

Sommerfahrplan von Hansa Rostock U 23 26. Juni: Trainingsstart, 2. Juli: TSV Havelse (14 Uhr/A), 7. Juli: SV Hafen Rostock (A/Zeit offen), 8. Juli: Eintracht Norderstedt (14 Uhr/A), 12. Juli: SV Drochtersen/Assel (18.45 Uhr, in Steinkirchen), 19. Juli: SC Weiche Flensburg (18.30 Uhr/A) und 23. Juli: 1. FC Phönix Lübeck (14 Uhr/A).

Für seine Testspiele in der Vorbereitung wird Hansa ausschließlich auswärts antreten. Dabei kommen mit dem TSV Havelse (2. Juli), Eintracht Norderstedt (8. Juli), SV Drochtersen/Assel (12. Juli, in Steinkirchen), SC Weiche Flensburg (19. Juli) und 1. FC Phönix Lübeck (23. Juli) fünf Gegner aus der Regionalliga Nord. Zwischenzeitlich testet die Elf von Trainer Kevin Rodewald auch noch beim Landesligisten SV Hafen Rostock (7. Juli).

Vier weitere Spieler aus der U 19 rücken auf

Personell hat es im Hansa-Kader einige Veränderungen gegeben. Gleich 14 Spieler haben die Rostocker verlassen, darunter Spieler wie Oliver Daedlow (Greifswalder FC) oder Luca Horn (SV Rödinghausen). Von den A-Junioren werden Raul Celotto, Lucas Sperner, Thomas Rotfuß und Nils Schulz in die U 23 aufrücken. Zudem werden die U-19-Kicker Elias Höftmann, Joshua Krüger und Milosz Brzozowski, die vor wenigen Wochen ihre ersten Profiverträge unterschrieben haben, ebenfalls Spielpraxis bei der Zweitliga-Reserve sammeln. Externe Neuzugänge sind noch nicht bekannt.

Der Aufstieg hat eine Euphorie bei Hansas Zweite ausgelöst. Mit dem Gang in die Regionalliga ist allerdings auch ein höherer organisatorischer und sicherheitstechnischer Aufwand verbunden. „Das wird eine Herausforderung für uns in allen Bereichen. Um die Spiele herum wird es zu Beginn an einigen Stellen sicherlich noch Verbesserungsbedarf geben“, vermutet Hansa-Nachwuchschef Michael Meier. Sportlich ist er optimistisch gestimmt, dass die Rostocker in der Liga konkurrenzfähig sein werden.

Der erste Spieltag der Regionalliga Nordost steigt am Wochenende 28. bis 30. Juli. Der Spielplan wird für Anfang Juli erwartet.

