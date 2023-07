﻿Joker-Doppelschlag schockt Hansa Rostocks U 23 bei Rot-Weiß Erfurt

Neue Mannschaft in der Analyse

Nach fünf Wochen Vorbereitung rollt am Sonntag im Ostseestadion wieder der Ball. Mit welchen Aussichten startet der FC Hansa Rostock in seine dritte Zweitliga-Saison am Stück? Wie konkurrenzfähig ist die neu formierte Mannschaft von Trainer Alois Schwartz? Was sind ihre Stärken und wo gibt es Schwachpunkte? Eine Analyse