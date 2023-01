﻿Hansa Rostock U23 macht sich fit für die Restsaison

Rostock. Ordentlich ranklotzen heißt es für die U 23 des FC Hansa Rostock. Nur zwei Tage nach dem Jahreswechsel sind die Oberliga-Fußballer der Kogge auf dem Trainingsplatz zurückgekehrt. Von Montag bis zum Wochenende absolvieren sie allein neun Einheiten, um sich für die Restsaison fit zu machen. In der Vorbereitung bleibt den Rostockern auch nicht viel Zeit. Schon am 21. Januar (Anstoß: 13 Uhr) steigt mit dem Nachholspiel auswärts gegen TuS Makkabi Berlin die erste Pflichtpartie des Jahres.

„Es ist ein bisschen ungewöhnlich, so früh zu starten, aber ich finde das positiv“, kommentiert Hansas U-23-Coach Kevin Rodewald. Seine Schützlinge waren Mitte Dezember in die Winterpause gegangen. Die beiden abschließenden Begegnungen im vergangenen Jahr gegen Makkabi und daheim gegen den MSV Neuruppin waren jeweils wegen widrigen Witterungsbedingungen abgesagt worden. Mit letztgenanntem Gegner wird demnächst noch ein Nachholtermin abgestimmt.

Dreikampf an der Tabellenspitze

Momentan rangieren die Rostocker (29 Punkte) in der NOFV-Oberliga Nord auf Tabellenrang zwei. Spitzenreiter Rostocker FC (33) hat auf dem Aufstiegsrang liegend vier Zähler Vorsprung. Rodewald erwartet mit dem weiteren Konkurrenten FC Hertha Zehlendorf (3. Platz/29 Punkte) einen Dreikampf um den Sprung in die Regionalliga Nordost. „Die drei werden es unter sich ausmachen. Den RFC sehe ich in der Favoritenrolle, da er ganz andere finanzielle Mittel zur Verfügung und einige Spieler in seinen Reihen hat, die ein höheres Niveau als Oberliga haben“, prognostiziert er.

An der Zielstellung, unter den besten drei Teams zu landen, hat sich für die Zweitliga-Reserve nichts geändert. Laut Rodewald sei aber der Traum da, zum Abschluss der Spielzeit ganz oben zu stehen. Darauf arbeite die Mannschaft in den vielen Trainingseinheiten intensiv hin.

Trainer Rodewald kommt straffer Zeitplan gelegen

Während Rodewald auf ein erfolgreiches Saisonende hofft, gab es vom ihm abseits des Platzes erfreuliche Nachrichten. Während der Feiertage heiratete der 31-Jährige seine Lisa. Die Zeit nach der Hochzeit verbrachte der gebürtige Stuttgarter mit Frau, Tochter Lilly und Großeltern in Salzburg.

Nach schönen Tagen mit der Familie geht Rodewald die 19 verbleibenden Spiele in der NOFV-Oberliga Nord mit vollem Tatendrang an. Die Rostocker werden nach aktuellem Stand bis zum Saisonfinale am 5. Juni nur zwei spielfreie Wochenenden haben. Rodewald kommt der straffe Zeitplan aber gelegen. „Wir haben einen großen Kader und brauchen die Spiele. Ab März werden wir auch den einen oder anderen aus der U 19 mitintegrieren.“

U19-Kicker darf sich in der Vorbereitung beweisen

Von der A-Junioren wird Thomas Rotfuß die kommenden drei Wochen die Vorbereitung in der U 23 mitmachen. Neben dem offensiven Außenbahnspieler hatte Rodewald auch Joshua Krüger und Milosz Brzozowski auf dem Zettel. Das Duo ist aber am Donnerstag mit den Hansa-Profis ins Trainingslager in die Türkei mitgeflogen.

Gleiches gilt für Louis Köster. Der beste Torschütze der FCH-Amateure mit neun Treffer wurde ebenfalls ins Zweitliga-Team berufen. Der 19-Jährige kann die kommenden Tage für sich Werbung bei Coach Patrick Glöckner machen. „Das jemand aus der U 23 bei den Profis mittrainieren darf, ist eine Auszeichnung für das gesamte Team. Louis hat auch durch die vielen Vorlagen seiner Mitspieler so oft getroffen“, meint Rodewald. Er erwartet, dass Köster und weitere Talente im Team bis zum Sommer noch einen Sprung in ihrer Entwicklung machen werden.

Generalprobe gegen Bundesliga-Reserve

Für Hansas zweite Mannschaft steigt am kommenden Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) das erste Testspiel. Vor heimischer Kulisse werden die Hanseaten den Ligakontrahenten MSV Pampow empfangen. Weitere Vergleich sind bis zum Ligastart gegen Greifswalder FC (10. Januar) und einem weiterem Regionalligisten in Berlin am 14. Januar geplant. Die Generalprobe werden die Rostocker am 18. Januar bei der U23 von Hertha BSC absolvieren. Drei Tage später folgt dann der erneute Pflichtspielstart.