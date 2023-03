﻿Hansa Rostock und die Sicherheit: „Gehören zu den besten Vereinen in Deutschland“

Rostock. Pyro und Gewalt auf St. Pauli, Vandalismus im Umfeld des Darmstadt-Heimspiels und zuletzt eine geplünderte Tankstelle in Schleswig-Holstein nach der Auswärtspartie in Hannover: Durch kriminelle Aktionen wie diese haben einige Hansa-Anhänger in den vergangenen Wochen einen ganzen Verein in Verruf gebracht. Das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13.30 Uhr) wird für den Zweitligisten zur nächsten Bewährungsprobe.

Vor diesem Hintergrund bemerkenswert: In Sachen Sicherheitsmanagement und Sicherheitsstrukturen sei der Verein besser aufgestellt als viele andere Klubs, sagt FCH-Chef Robert Marien und verweist auf einen Prüfbericht der Dekra, die alle Profivereine in Deutschland regelmäßig checkt.

Dekra-Zertifikat ist Teil des Zulassungsverfahrens

Früher war das für die Klubs freiwillig, mittlerweile fordert der DFB eine jährliche Überprüfung. Das Dekra-Zertifikat ist Bestandteil der Lizenzierungs- und Zulassungsverfahren von der 1. bis zur 3. Liga. Bei dem stichprobenartigen Überwachungsaudit wird festgestellt, „ob die Vereine eine Sicherheitsstruktur und ein Sicherheitsmanagement etabliert haben, das voll funktionsfähig ist“, sagt Marien.

„Wir bestehen seit Jahren außerordentlich gut. Nach unserem Wissensstand sind wir unter den besten Vereinen in Deutschland.“ Die Dekra-Prüfer vergaben 132 von 160 möglichen Punkten an den Koggenklub. Hansa werde „immer wieder gelobt“, wie er in diesem komplexen Bereich aufgestellt sei, so der Vereinschef: „Das bedeutet aber nicht, dass keine Vorfälle passieren können.“

Hansa punktet bei Fanarbeit: „Sehr gute finanzielle Sicherstellung“

Gute Noten gibt es von der Prüfgesellschaft für die Fanarbeit des Vereins, auch aufgrund der laut Bericht „sehr guten finanziellen Sicherstellung“, die Hansa leiste. Auch die beiden Fanbeauftragten, die als kommunikative Schnittstelle zwischen Fans, Verein und Polizei eine Schlüsselaufgabe bei den Hansa-Spielen übernehmen, schneiden gut ab. Laut Marien hätten beide bei den schweren Ausschreitungen im Nordderby beim FC St. Pauli „durch Kommunikation und aktives Einwirken“ noch Schlimmeres verhindert. Durch Pyrotechnik und aus dem Fanblock geworfene Keramikteile waren am 26. Februar in Hamburg zwei Menschen verletzt worden.

Hansa-Fans auf der Südtribüne des Ostseestadions zeigen ihre Schals. © Quelle: Andy Bünning

Im letzten Dekra-Bericht (liegt der OZ vor) heißt es: „Die beiden Fanbeauftragten (…) haben bereits sehr umfangreiche strategische Zielstellungen im Innen- und Außenverhältnis zur geplanten Entwicklung der Fanabteilung (Fan-Nachwuchs, bessere Einbindung der Fangruppen) im Fokus.“ Zudem wird die Zusammenarbeit der Fanbeauftragten mit der Polizei als „sehr gut“ bewertet. Die Dekra verteilt in ihrer Bewertung 4,5 von 5 möglichen Punkten.

Gute Noten für Fanbeauftragte des Rostocker Vereins

Dass Hansas Fanbeauftragte aus der Fanszene kommen und einer von ihnen zuvor als Capo (Vorsänger auf der Ultra-Tribüne/d. Red.) aktiv war, ist nicht unumstritten. Marien kann das nicht nachvollziehen, zumal durch die Besetzung das vom DFB erstellte Anforderungsprofil erfüllt werde: „Damit der Fanbeauftragte Akzeptanz in der Fanszene hat, sollte er idealerweise aus ihr kommen, einen engen Draht zu ihr haben und über einen pädagogischen Hintergrund verfügen. Und das haben unsere beiden Fanbeauftragten.“

Seit dem Aufstieg in die 2. Liga muss Hansa zwei hauptamtliche Fanbeauftragte statt zuvor einen beschäftigen. Der nächste Dekra-Check steht in Rostock im Herbst an, das aktuelle Zertifikat wurde aufgrund eines Audits beim Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern im vergangenen Oktober ausgestellt, als 25 000 Zuschauer im Ostseestadion waren. Zur Partie gegen Düsseldorf werden am Sonntag ähnlich viele Besucher erwartet.