﻿Hansa Rostock und John Verhoek lösen Vertrag auf

Rostock. Hansa Rostock und Stürmer John Verhoek haben sich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich noch bis Sommer 2024 laufenden Vertrages geeinigt. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Der 34-jährige Niederländer spielte in den Planungen von Trainer Alois Schwartz für die am Wochenende beginnende neue Zweitligasaison keine Rolle mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit John geht zweifelsohne ein großer Sympathieträger und einer der Hansa-Aufstiegshelden, der auch maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt im ersten Zweitliga-Jahr hatte. Auch wenn es in der vergangenen Saison für ihn nicht so lief wie er und wir es uns vorgestellt und erhofft hatten, sind und bleiben seine Verdienste um den Verein unbestritten“, sagt FCH-Sportdirektor Kristian Walter.

Lesen Sie auch

Seit seiner Verpflichtung im Sommer 2019 hat Verhoek insgesamt 126 Pflichtspiele für Hansa bestritten und dabei 42 Tore erzielt. Mit seinen 17 Treffern in der Spielzeit 2021/2022 verewigte sich der Niederländer in den Geschichtsbüchern des Vereins – als Spieler mit den meisten Toren innerhalb einer Saison der 2. Bundesliga.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verhoek stellte Hansa-Torrekord in der 2. Liga auf

„Nach vier sehr intensiven Jahren beim FC Hansa, nun einen neuen Weg einzuschlagen, fällt mir nicht leicht. Mein Start bei Hansa war schwer, die Zeit danach aber umso schöner und der Verein und die Fans, haben nicht nur mein Herz, sondern auch das meiner Familie erobert. Für uns ist Rostock ein zweites Zuhause geworden und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Egal wohin es für mich nun gehen wird, ich werde die Zeit in Rostock immer in guter Erinnerung behalten und den Verein und seine Fans niemals vergessen. Ich bedanke mich bei allen für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und dass ich mit euch den Aufstieg und Klassenerhalt erleben und feiern durfte“, so Verhoek, den es nach OZ-Informationen zurück in seine Heimat zieht.

OZ